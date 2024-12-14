يستعد مجلس الكود الدولي (ICC) للمشاركة في المؤتمر الدولي الذي ينظمه المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء (HBRC) في مصر، تحت رعاية دولة رئيس الوزراء ومعالي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. يُقام المؤتمر تحت شعار "الرؤية المستقبلية وتحديات التنمية العمرانية – البناء الأخضر الذكي والمستدام بين الحاضر والمستقبل". حيث تُعد مشاركة المجلس في هذا الحدث البارز خطوة هامة لتسليط الضوء على خبرته العالمية في مجالات سلامة المباني والتشييد المستدام.

سيعقد المؤتمر في القاهرة خلال الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2024، ويعد فرصة قيمة لتبادل الخبرات المحلية والدولية وأفضل الممارسات بين الجهات الحكومية والخاصة. إذ سيتناول المؤتمر التحديات المرتبطة بالاستدامة والمرونة في مختلف محاوره، مع التركيز على إيجاد حلول للتعامل مع الأزمات وتغير المناخ. كما سيجمع المؤتمر نُخبة من الخبراء العالميين في مجالات التشييد وسلامة المباني لاستكشاف أفكار وحلول مبتكرة من أجل بناء مستقبل حضري مستدام.

سيُعد هذا الحدث فرصة متميزة لتوسيع نطاق التعاون بين المجلس والأطراف المحلية في مصر، مما يتيح المجال للتفاعل المباشر مع الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص، وتقديم خدمات المجلس المتنوعة التي تشمل الاستشارات الفنية والتدريب المتخصص.

سيشارك مجلس الكود الدولي (ICC) في هذا الحدث البارز للمرة الأولى، حيث سيلقي المهندس محمد عامر، المدير الإقليمي لمجلس الكود الدولي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كلمة رئيسية تحت عنوان "نظرة شاملة من مجلس الكود الدولي: الحلول التي نقدمها ودورها في تعزيز الاستدامة والابتكار في قطاع البناء". حيث يطمح مجلس الكود الدولي خلال هذه المشاركة إلى نشر الوعي حول أهمية تبني حلول سلامة المباني المعتمدة عالمياً، والتأكيد على دورها في تعزيز مرونة المباني في مواجهة التحديات المعاصرة مثل التغيرات المناخية والأزمات الاقتصادية.

وبصدد تعليقه على المشاركة، صرح المهندس محمد عامر، المدير الإقليمي لمجلس الكود الدولي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قائلاً: "نفتخر بشراكتنا مع المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء في هذا المؤتمر المتميز، الذي يعد منصة هامة لتبادل المعرفة والخبرات بين الخبراء المحليين والدوليين في مجال التشييد والاستدامة. إن مشاركتنا في هذا الحدث تأتي ضمن التزامنا المستمر بدعم التطورات في صناعة البناء على مستوى العالم، حيث نعرض من خلاله خبراتنا العميقة في مجالات أكواد البناء الحديثة، وتقييم الأنظمة، وتقديم برامج التدريب المتخصصة. نحن نؤمن أن الابتكار والاستدامة هما السبيل لضمان بيئة حضرية آمنة ومستدامة، ومن خلال هذه المشاركة نسعى لتعزيز الشراكة مع السوق المصري ودعمه في تحقيق رؤية مصر لمستقبل أكثر أماناً، أخضر وأكثر ابتكاراً، بما يتماشى مع التوجهات العالمية في قطاع البناء المستدام."

كما ستُسلط مشاركة مجلس الكود الدولي (ICC) في هذا المؤتمر الضوء على مجموعة واسعة من الحلول المتطورة التي يقدمها المجلس، والتي تشمل الأكواد والمعايير المعترف بها عالمياً، وأنظمة التقييم المتقدمة، وبرامج التدريب المهنية المتخصصة. حيث تعتبر هذه الحلول جزءً أساسياً من استراتيجية المجلس لتعزيز الابتكار في صناعة البناء، ودفع عجلة الاستدامة، وضمان سلامة المباني على مستوى العالم. ومن خلال هذه المشاركة، يسعى المجلس إلى توضيح دور الأكواد والمعايير الدولية في تحسين جودة البناء وتطوير بيئات حضرية أكثر أماناً واستدامة. حيث يأمل مجلس الكود الدولي من خلال مشاركته في هذا المؤتمر أن يساهم بشكل فعّال في دعم تطلعات مصر نحو بناء مستقبل حضري أكثر استدامة. ويسعى لتعميق وجوده في السوق المصري من خلال التفاعل مع الأطراف المحلية وتقديم خدماته المتنوعة، بما في ذلك تطبيق أحدث الأساليب في مجال البناء الذكي. كما يهدف المجلس إلى تعزيز قدرة السوق المحلي على مواجهة التحديات العمرانية الحالية، مع التركيز على توعية المجتمع والجهات المعنية بأهمية تبني حلول سلامة المباني المعتمدة دوليًاً.

يلتزم مجلس الكود الدولي بتزويد السوق المصري بالأدوات والموارد اللازمة لتعزيز معايير سلامة المباني ودفع ممارسات الاستدامة على نحو مستدام، من خلال تطوير الأكواد العالمية الرائدة، وتحسين آليات تقييم الأنظمة، وتنفيذ برامج تدريب مهني متخصصة تهدف إلى تأهيل الكوادر المحلية. تأتي هذه الجهود في إطار استراتيجية المجلس لتعميق التعاون مع المؤسسات المصرية، من خلال إقامة شراكات استراتيجية طويلة الأمد مع القطاعين العام والخاص. يهدف المجلس من خلال هذه الشراكات إلى تعزيز كفاءة القطاع العمراني المصري، ودعمه في التكيف مع المتغيرات العالمية في مجال البناء، وتحقيق التطوير المستدام في البنية التحتية.

يسعى المجلس إلى دعم مصر في تحقيق طموحاتها لتصبح رائدة في مجال التنمية الحضرية المستدامة من خلال هذه المبادرات، ورفع قدرتها على مواجهة التحديات المتزايدة في مجالات البناء الذكي، الاستدامة البيئية، والمرونة في المدن. كما يهدف إلى تحسين بيئة البناء في مصر عبر تبني حلول دولية مبتكرة، مما يساهم في بناء مستقبل حضري آمن، مستدام وملائم لمتطلبات العصر الحديث.

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