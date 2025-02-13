أعلن مجلس الكود الدولي (ICC) عن مشاركتهِ كشريك استراتيجي في النسخة الخامسة من مؤتمر (From Gray to Green)، الذي سينظمه المعهد الأمريكي للخرسانة (ACI) في دبي، الإمارات العربية المتحدة، في الفترة من 12 إلى 13 فبراير 2025، وذلك في فندق كمبنسكي سنترال أفنيو. يُعد هذا المؤتمر من أبرز الفعاليات في مجال صناعة الخرسانة والإسمنت، حيث سيجمع كبار قادة الصناعة، والخبراء، والمسؤولين الحكوميين من مختلف أنحاء العالم، لمناقشة التحديات والفرص التي تواجه صناعة الخرسانة والإسمنت في ضوء الحاجة المتزايدة لتحقيق الاستدامة البيئية.

يركز المؤتمر على تسليط الضوء على الابتكارات والممارسات المتقدمة التي تسهم في تقليل التأثيرات البيئية لهذه الصناعة، مع اهتمام خاص بالخرسانة الخضراء، التي تساهم في تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون (CO₂) من خلال استخدام مواد بديلة. كما سيتناول المؤتمر أحدث التطورات والتوجهات في هذا المجال، وكيفية دمج هذه الابتكارات في عمليات الإنتاج، مما يساهم في تحقيق أهداف محايدة للكربون لصناعة الخرسانة.

يهدف المجلس من خلال شراكته الاستراتيجية مع المعهد الأمريكي للخرسانة واستعداده للمشاركة في هذا المؤتمر كشريك استراتيجي إلى توفير منصة مثالية لتبادل المعرفة والخبرات بين جميع الأطراف الفاعلة في صناعة الخرسانة. إذ سيمثل المؤتمر منصة لمناقشة سبل انتقال الصناعة نحو الممارسات المستدامة، مع التأكيد على كيفية تطوير صناعة خرسانة صديقة للبيئة تسهم في تقليل انبعاثات الكربون. يتم ذلك من خلال دمج مواد بديلة مثل المواد المعاد تدويرها، والمنتجات الثانوية الصناعية، والحصويات المستدامة. يهدف المجلس من خلال هذه المبادرة إلى دعم الجهود العالمية لتعزيز التنمية الاقتصادية والبيئية، مما يعزز دور صناعة الخرسانة في تحقيق مستقبل أكثر استدامة.

بهذا السياق، أكد المهندس محمد عامر، المدير الإقليمي لمجلس الكود الدولي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التزام المجلس الراسخ بالاستدامة، قائلاً: "نحن ملتزمون تمامًا بتعزيز ممارسات البناء المستدامة من خلال معاييرنا وقوانيننا وخدمات التقييم المتخصصة التي نقدمها للمساعدة في تحقيق بيئة مبنية أكثر استدامة. إن شراكتنا الاستراتيجية المستمرة مع المعهد الأمريكي للخرسانة تؤكد أهمية التعاون الفعّال بين المؤسسات العالمية في دفع الابتكار وتعزيز الاستدامة داخل قطاع البناء. تعتبر النسخة الخامسة من مؤتمر "From Grey To Green" الذي سيُعقد في دبي منصة هامة للحوار وتبادل الخبرات بين قادة الصناعة والخبراء. نحن متحمسون للمشاركة في النقاشات التي تركز على تطوير حلول الخرسانة المستدامة، والتي تتماشى مع الجهود العالمية الرامية إلى تقليص انبعاثات الكربون. يسهم المؤتمر في تسريع التحول نحو صناعة بناء أكثر صداقة للبيئة من خلال تبني أحدث الابتكارات والممارسات المستدامة. من خلال هذه المبادرات، نؤكد التزامنا المستمر بتطوير حلول بنائية تساهم في الحفاظ على البيئة وتعزز من النمو الاقتصادي المستدام، مما يدعم تحقيق مستقبل أكثر استدامة لكل من الصناعة والبيئة."

ستقتصر مشاركة مجلس الكود الدولي في النسخة الخامسة من مؤتمر "From Grey to Green" في دبي خلال الفترة من 12 إلى 13 فبراير 2025 على جناح خاص سيتم من خلاله عرض مجموعة من الحلول الشاملة التي يقدمها المجلس. كما سيُسلط الضوء على كيفية مساهمة أكواد ومعايير المجلس، بالإضافة إلى خدمات التدريب والتقييم، في تعزيز ممارسات البناء المستدامة والمرنة. علاوة على ذلك، ستقدم خدمة التقييم التابعة لمجلس الكود الدولي (ICC-ES) عرض رئيسي بعنوان "الخليط الخرساني: جانب تم التغاضي عنه نحو استدامة ملموسة"، الذي سيستعرض الدور الحيوي لخلطات الخرسانة في تحسين المتانة والأداء والاستدامة، مع تسليط الضوء على جانب غالبًا ما يُغفل في حلول الخرسانة المستدامة.

سيشكل مؤتمر " From Gray to Green"، الذي ينظمه المعهد الأمريكي للخرسانة، منصة هامة لتبادل المعرفة وبناء الشبكات والإلهام بين جميع الأطراف المعنية. يواكب المؤتمر تحول صناعة الخرسانة من الرمادي إلى الأخضر، حيث سيتصدر موضوع الخرسانة الخضراء أولويات النقاشات. من خلال ذلك، سيلعب المؤتمر دورًا محوريًا في تشكيل مستقبل البناء المستدام، مما يضع سابقة لمبادرات مشابهة على مستوى العالم.

نبذة عن مجلس الكود الدولي

مجلس الكود الدولي يُمثل المصدر العالمي الرائد في مجال الأكواد والمعايير النموذجية وحلول سلامة المباني. حيث تعتمد العديد من المجتمعات والمباني على أكواد ومعايير وحلول هذا المجلس لضمان سلامتها واستدامتها وبأسعار معقولة في جميع أنحاء العالم.

للمزيد من المعلومات حول مجلس الكود الدولي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: www.iccsafe.org/mena

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