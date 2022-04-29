جامايكا تسعى للاستفادة من شعبيتها المتنامية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتسليط الضوء على عروضها السياحية المتميزة

أعلن مجلس السياحة في جامايكا عن مشاركته في دورة العام الحالي من معرض سوق السفر العربي، في خطوة تهدف إلى تطوير وتعميق العلاقات التجارية مع قطاع السفر في الشرق الأوسط. ويقدم جناح جامايكا في المعرض للزوار فرصة استكشاف عروض الجزيرة من الفنادق ومراكز السبا والعافية عالمية المستوى، بالإضافة إلى خيارات أنشطة المغامرات التي تلبي تفضيلات الجميع، فضلاً عن التعرف على مستجدات القطاع بعد المشاركة الإيجابية التي سجلتها جامايكا في إكسبو 2020 دبي.

كما يمنح الجناح الشركات والوكالات العاملة في قطاع السفر فرصة استكشاف خيارات السفر الترفيهي في جامايكا، ومعرفة المزيد حول عروضها من الفنادق والرحلات البحرية والمطاعم، والاطلاع على فرص الاستثمار والحوافز المقدَّمة للشركات في قطاع الاجتماعات والمؤتمرات والمعارض.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال دونوفان وايت، مدير قسم السياحة لدى مجلس السياحة في جامايكا: "يسرنا التفاعل مع الشركات والوكالات العاملة في مجال السياحة والسفر في المنطقة والترحيب بجميع المسافرين من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لاستكشاف جامايكا، قلب العالم النابض. وتمثّل السياحة جزءاً أساسياً من فلسفة جامايكا، ويسرنا استعراض مسيرة تطور قطاع الضيافة لدينا، وتسليط الضوء على الروابط العميقة التي تجمعنا بالشرق الأوسط".

وسجلت جامايكا مشاركة ناجحة في إكسبو 2020، حيث استقبل جناحها الوطني أكثر من 250,000 زائر. ويهدف مجلس السياحة في جامايكا إلى تسليط الضوء على المحادثات الإيجابية التي يجريها مع شركة طيران الإمارات، والهادفة إلى تحسين شبكة التواصل مع الشرق الأوسط، بالإضافة إلى لقاء الشركاء التجاريين الحاليين والجدد تماشياً مع الجهود التي تبذلها جامايكا للاستفادة من شعبيتها المتنامية كوجهة عطلات مفضلة لدى المسافرين من المنطقة.

ويُقام معرض سوق السفر العربي بين 9-12 مايو 2022 في مركز دبي التجاري العالمي، ويستقبل مجموعة من أبرز خبراء قطاع السفر من مختلف أنحاء المنطقة والعالم. وسيكون مجلس السياحة في جامايكا حاضراً على مدار كامل أيام الفعالية في المنصة AM1360.

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