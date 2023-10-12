دبي، مجلس الاتصالات في المملكة المتحدة (LCC) يستعد لعقد الجلسة الحوارية الثانية، والتي ستقام في فرع مجلس التعاون الخليجي الواقع في إمارة دبي، صباح الرابع والعشرين من شهر أكتوبر الجاري. هذا الحدث سيتم استضافته بفخر من قبل مجموعة فنادق جميرا، وسيشمل حضور أعضاء فرع مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب اثنين من أبرز الشخصيات الملهمة في إمارة دبي.

حيث ستستضيف الجلسة الحوارية ضيفها الأول، عايدة محمد البوسعيدي، نائب الرئيس المُساعد للدفاع عن المستهلك في دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، لتقديم محاضرة ملهمة بعنوان "المستقبل، الآن" إلى جانب المؤسس الشريك كريج لي. إذ ستشارك البو سعيدي خبراتها الواسعة عبر هذه الجلسة، خاصةً لكونها شغلت عدة مناصب وظيفية في دائرة الاقتصاد والسياحة، كما انها كانت من ابرز الإعلاميين في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث شملت مسيرتها المهنية مجموعة متنوعة من الأدوار، بدءًا من عملها كمقدمة للبرامج التلفزيونية إلى التخطيط الاستراتيجي وتنفيذ الأنظمة البيئية الرقمية على مدى العقدين الماضيين.

أما الضيف الثاني في الجلسة الحوارية، فسيكون الخبير العالمي البارز والمتخصص في علم المستقبل في جامعة سينجولاريتي، جون ساني، وسيقدم هذا الاستراتيجي المستقبلي ذو الرؤية الثاقبة والمؤلف الأكثر مبيعًا والمتحدث الرئيسي على الصعيدين الوطني والدولي حديثًا بعنوان "انظر إلى ما وراء الغد". حيث ستكون هذه المناقشة رائعة ومحفزة للتفكير حول الاتجاهات المستقبلية المتطورة، كما سيشارك جون رؤيتهُ الملهمة ونصائحه المُضيئة حول كيفية الازدهار في وجه التحديات وعدم اليقين في المستقبل، وستساعد رؤى جون الفريدة والجريئة على اكتشاف استراتيجيات الاحتراف وقوة التخلص من الأنماط القديمة، وإعادة تعلم أنماط جديدة، واعتناق القدرة على التكيف.

تعدُ هذه الجلسة الحوارية مخصصة لأعضاء مجلس الاتصالات الفاخرة فقط. تقام جميع الفعاليات والأحداث في إطار مغلق حصراً للأعضاء، حيث يكون حضورها مقتصرًا على حوالي 30 عضواً فقط. هؤلاء الأعضاء مرتبطون بشبكة من رواد مجالي التسويق والاتصالات على الصعيدين العالمي والإقليمي، ويشملون قادة الفكر وصناع القرار، ويمثلون بارزي العلامات التجارية الفاخرة. هذا الاقتصار يسمح لهم بالمشاركة في مناقشات جماعية عميقة تهدف إلى تطوير القطاع. كما ستكون هذه الجلسه الحوارية المُلهمة مناسبة لتشجيع المناقشات المفتوحة والصادقة بين البو سعيدي وجون وأعضاء المجلس الحصريين، حيث سيتبادلون أفكارًا وآراءً وخبرات قوية في إطار هذه البيئة المُلهمة.

منذ بداية تأسيس مجلس الاتصالات في المملكة المتحدة ((LCC Council Communications Luxury The) للمرة الأولى في لندن في عام 2017، لعب مجلس الاتصالات (LCC) دورًا حيويًا في جمع كبار الشخصيات والمحترفين من مختلف القطاعات الفاخرة، وقام بإنشاء شبكة لا تضاهى تمتد عبر مجموعة متنوعة من الشركات والتخصصات والعلامات التجارية الفاخره. اما في عام 2022، قامت إيزابيل تاب، الخبيرة في مجال التسويق والاتصالات والتي تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها، وبالتعاون مع المؤسس الشريك وخبير تجربة العملاء العالمي كريغ لي، بجلب مجلس الاتصالات الفاخرة إلى الشرق الأوسط من خلال إطلاق فرع مجلس التعاون الخليجي في إمارة دبي - وهو الأول من نوعه خارج المملكة المتحدة.

من المجالات

يشجع مجلس الاتصالات دائمًا على التعاون وتكوين التحالفات الاستراتيجية في مجموعة متنوعة والأطوار. وتشمل الامتيازات الفريدة التي يقدمها لأعضائه حضور هو منتدى القادة السنوي، فضلاً عن فرصة المشاركة في أحداث ملهمة والاستفادة من منصات خاصة بالأعضاء، مثل Connects LCC، التي تزوّدهم بنصائح وتوجيهات صناعية، وتقديم دراسات حالة، وتمكّن الأعضاء من معالجة المشكلات؛ بالإضافة إلى Intelligence LCC وهي نشرة إخبارية شهرية تقدم أخبارا متنوعة وأدوات مفيدة وفرص متنوعة

يجدر بالذكر أن فعاليات مجلس الاتصال في المملكة المتحدة، التي تُنظم في فرع مجلس التعاون الخليجي في إمارة دبي، تقتصر على الأعضاء فقط والمدعوين الذين يحملون دعواتٍ رسمية من قبل إدارة المجلس. ولمن يرغبون في حضور الجلسة الحوارية أو الانضمام إلى عضوية المجلس في فرعه في مجلس التعاون الخليجي، يمكنهم التواصل مباشرة مع إدارة المجلس أو التواصل عبر منصات التواصل الاجتماعي.

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نبذه عن مجلس الاتصالات الفاخر في المملكة المتحدة (LCC)

مجلس الاتصالات في المملكة المتحدة (LCC)، يُعتبر مجلس حصري ويستضيف خبراء الرفاهية وقطاع السياحة فقط. تأسس مجلس الاتصالات الفاخر في عام 2017 في لندن بمبادرة من روزي شيبارد، وهي متخصصة استراتيجية في مجال التسويق والاتصالات الفاخرة حائزة على العديد من الجوائز. أما في عام 2022، فقد قامت إيزابيل تاب، الخبيرة البارزة في مجالي التسويق والاتصالات في دبي، بالشراكة مع المؤسس العالمي في تجربة العملاء، كريج لي، بتوسيع نطاق المجلس LCC إلى منطقة مجلس التعاون الخليجي. تم تصميم هذا المجلس لربط الخبراء والمحترفين عبر مختلف القطاعات الرأسية وتشجيع التحالفات الاستراتيجية. بالإضافة إلى ذلك، يوفر المجلس فرصًا لعرض أفضل الممارسات عبر مجموعة متنوعة من التخصصات. تقتصر العضوية في مجلس الاتصالات الفاخرة عبر الدعوة فقط وتتاح لأصحاب القرار رفيعي المستوى، الذين يُمثلون العلامات التجارية البارزة على الصعيدين الوطني والإقليمي والعالمي.