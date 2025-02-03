الدوحة، قطر: عقد مركز قطر للتطوير المهني، من إنشاء مؤسسة قطر، الاجتماع الثاني لمجلس إدارته لمناقشة التوجهات الاستراتيجية لجهود المركز بإرساء نهج تكاملي في التوجيه والتطوير المهني على المستوى الوطني. حيث أطلع المركز أعضاء مجلس الإدارة على سير المبادرات الحالية، وكذلك خطط المركز المستقبلية التي تدعم رؤية الدولة لبناء قوة عاملة ماهرة وقادرة على التكيف مع التحديات المعاصرة. واطّلع أعضاء المجلس على الإنجازات التي حققتها برامج المركز ومبادراته وخدماته، والاستراتيجيات الجديدة لدمج الإرشاد المهني في إطار التنمية الوطنية، مع التركيز على مواءمة مخرجات التعليم لاحتياجات سوق العمل، وترسيخ الوعي المهني وزيادة قابلية التوظيف لدى الشباب في دولة قطر.

كما شملت مداولات مجلس إدارة مركز قطر للتطوير المهني المتطلبات والموارد اللازمة لتنفيذ أفضل ممارسات التطوير المهني، بما في ذلك بناء منظومة وطنية شاملة تضمن تعزيز التكامل واتساق الجهود بين قطاع التعليم بكل مؤسساته مع سوق العمل من أجل دعم المواهب الوطنية وتمكين الأجيال الشابة للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للدولة. كما جرى بحث السياسات والشراكات اللازمة لدعم هذه المبادرة. وخلال الاجتماع، أكد مركز قطر للتطوير المهني، ممثلًا بالسيد سعد عبد الله الخرجي، المدير التنفيذي للمركز بالإنابة، على أهمية الاستفادة من التقنيات الحديثة في التقديم الأمثل لخدمات الإرشاد المهني التخصصي. كما شدد على الحاجة إلى توطيد أواصر التعاون مع المؤسسات التعليمية والهيئات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص لتشكيل نظام متكامل يدعم ثقافة التعلم مدى الحياة والتطوير المهني.

ويتألف مجلس إدارة مركز قطر للتطوير المهني من ست جهات رئيسية من القطاعين الحكومي والخاص، وتتشارك في رئاسته ثلاث من تلك الجهات هي: وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، ممثلة بسعادة السيدة لولوة بنت راشد بن محمد الخاطر، وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي؛ ووزارة العمل، ممثلة بسعادة الوزير الدكتور علي بن سعيد بن صميخ المري؛ وديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، ممثلًا برئيسه سعادة السيد عبد العزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة. أما الأعضاء الثلاثة الآخرون فهم: مؤسسة قطر، ممثلة برئيس التعليم العالي في المؤسسة فرانسيسكو مارموليجو؛ وشركة أوريدو قطر، ممثلة برئيسها التنفيذي الشيخ علي بن جبر آل ثاني؛ وبنك دخان، ممثلًا برئيس مجلس الإدارة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني.

هذا وقد أعرب السيد الخرجي عن امتنانه للدعم المستمر من قبل أعضاء المجلس ورئاسته المشتركة، قائلًا: "أتوجه باسم مركز قطر للتطوير المهني بخالص الامتنان لمجلس إدارة المركز الموقرين لدعهم المستمر وتوجههم الاستراتيجي الداعم للتطوير المهني والذي لا يقدر بثمن. وفي ظل التكامل الذي حققه المركز عبر شراكاته الاستراتيجية، ومن خلال أعضاء مجلس إدارته، نسعى لمضاعفة جهودنا الرامية لبناء منظومة وطنية متكاملة للتطوير المهني تمكّن شبابنا من اتخاذ قرارات مهنية مستنيرة، وتسهم في التنمية المستدامة لدولة قطر".

وفي ختام اجتماعهم، أكد أعضاء مجلس الإدارة على أهمية تعزيز التعاون بين جميع الأطراف المعنية لتحقيق أهداف مركز قطر للتطوير المهني، وضمان الاستمرار في تزويد الشباب في دولة قطر بأفضل برامج وخدمات التطوير المهني، بما يسهم في إعدادهم لمواجهة متطلبات سوق العمل المتغيرة، ويعزز من قدرة القوى العاملة الوطنية على التحلي بالديناميكية والمرونة اللازمة للتكيف مع التحولات الاقتصادية على الصعيدين المحلي والدولي، والمساهمة في نمو وازدهار الوطن.

نبذة عن مركز قطر للتطوير المهني:

يسعى مركز قطر للتطوير المهني، من إنشاء مؤسسة قطر، إلى مساعدة الأجيال الشابة، لا سيما الطلبة من مختلف المسارات والمراحل التعليمية المتاحة في قطر، ومن ضمنهم الشباب من ذوي الاحتياجات الخاصة، على تحديد وتحقيق أهدافهم التعليمية والمهنية. ولهذا يوفر لهم المركز مجموعة رفيعة المستوى من برامج وخدمات وأنشطة التطوير المهني المتخصصة، كما يعمل على توفير الدعم والمعرفة التي يحتاجونها لاتخاذ القرارات ووضع الخطط المهنية السليمة وتنفيذها، وتحقيق النمو والتطور المهني بما يساعدهم على بلوغ أهدافهم، والمساهمة في مسيرة تنمية وازدهار دولة قطر.

وإلى جانب الشباب، يعمل مركز قطر للتطوير المهني على توفير الدعم لمجموعة متنوعة من الأطراف والشركاء، من أفراد ومؤسسات، ممن يحظون بتأثير على الشباب. وتضم هذه المجموعة المختصين في مجال التطوير المهني ورأس المال البشري، والإداريين والمرشدين الأكاديميين والمهنيين، وأولياء الأمور، وصانعي السياسات. ويسعى المركز إلى إشراك جميع هذه الفئات في عددٍ من المبادرات والمشروعات والبرامج، بهدف دعمهم وتمكينهم وتثقيفهم بشأن الدور الحيوي والأساسي الذي يؤدونه للتأثير في مستقبل الشباب.

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