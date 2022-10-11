شكر منصور بن محمد على تكليفهم بإدارة الصرح الرياضي الكبير

عقد مجلس إدارة "مجمّع حمدان الرياضي"، الذي ينضوي تحت مظلة مجلس دبي الرياضي، اجتماعه الأول بعد إعادة تشكيله بقرار سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي.

وترأس الاجتماع الذي عقد في مقر مجلس دبي الرياضي سعادة أحمد محمد الشعفار رئيس مجلس الإدارة وحضور ناصر أمان آل رحمة نائب الرئيس، والأعضاء: ماهر عبد الكريم جلفار، بدر أحمد أنوهي، طارق عبد الرحمن آل صالح، وصالح المرزوقي مدير إدارة الدعم المؤسسي في مجلس دبي الرياضي وعبد الله شهداد مدير المجمّع.

وفي بداية الاجتماع تقدم رئيس مجلس الإدارة بالشكر والعرفان الى سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي على ثقته بهم وتكليفهم بمهمة إدارة هذا الصرح الرياضي الكبير الذي وصلت شهرته جميع أنحاء العالم وأصبح ملتقى الأبطال العالميين في السباحة ومختلف الرياضات الأخرى حيث تم تصميمه وتنفيذه ليكون مؤهلا لاستضافة بطولات وفعاليات رياضية عالمية ودولية ووطنية.

وقد تم عقد الاجتماع يوم 10 أكتوبر 2022 وهي الذكري الثانية عشرة لافتتاح المجمّع الذي افتتحه رسميا سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي يوم 10 أكتوبر 2010، حيث استضاف المجمّع خلال هذه السنوات مئات البطولات والفعاليات في مختلف الرياضات واستقطب عشرات آلاف الرياضيين من مختلف الجنسيات، كما استضاف معسكرات تدريبية لمنتخبات عالمية كبرى في مختلف الرياضات استعدادا للدورات الأولمبية والبطولات العالمية وأيضا معسكرات تدريب فردية لعدد من الأبطال العالميين والأولمبيين ومن بينهم الدنماركي فيكتور ايكليكسن الذي استعد في المجمّع لأولمبياد طوكيو 2020 وبعد فوزه بالميدالية الذهبية في الريشة الطائرة قرر الاستقرار في دبي ومواصلة التدريب استعدادا للبطولات المقبلة ومن بينها أولمبياد باريس 2024.

وتم في الاجتماع استعراض خطة العمل خلال الفترة المقبلة وقائمة الفعاليات والبطولات العديدة التي سيستضيفها المجمّع، وكذلك استعراض برامج الأكاديميات الرياضية المختلفة التي تتخذ من المجمّع مقرا لها ولتدريبات رياضييها التي تستمر يوميا وعلى مدار العام.

كما تم الاطلاع على قائمة معسكرات الأندية والمنتخبات الخارجية التي ترغب في التدريب في المجمّع استعدادا للبطولات المقبلة وفي مقدمتها أولمبياد باريس 2024.

وتم التأكيد في الاجتماع على مواصلة العمل وفق مبدأ الاستثمار الأمثل للموارد وكذلك تعزيز المكانة الدولية الكبيرة للمجمّع واستقطاب المزيد من البطولات العالمية والإقليمية والمحلية التي تساهم في تطوير الرياضة وتعزيز مكانة دبي على خارطة الرياضة العالمية.

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