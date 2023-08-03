بحثَ مستجدات المشاريع والمبادرات التعليمية وأطلق الهوية المحدثة للمؤسسة

دبي: عقد مجلس إدارة مؤسسة صندوق المعرفة اجتماعه الأول بعد التشكيل الجديد للمجلس والثالث للعام الجاري 2023، بهدف بحث مستجدات الخطة الاستراتيجية 2023 - 2025 للمؤسسة وآليات تنفيذها، بما يواكب أهداف المؤسسة لتحقيق ريادة دبي في مجال الاستثمار في المعرفة، والمساهمة في رفع جودة التعليم استناداً إلى أفضل الممارسات والمعايير العالمية.

وكان سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، قد أصدر قرار المجلس رقم (55) لسنة 2023، بتشكيل مجلس إدارة مُؤسّسة صُندوق المعرفة، برئاسة أحمد عبدالكريم جلفار، وعضوية محمد عبدالله الشيباني، نائباً للرئيس، بالإضافة إلى ممثل عن كل من: هيئة المعرفة والتنمية البشريّة في دبي، والأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، ودائرة المالية، وبلدية دبي، بالإضافة إلى المدير التنفيذي لمؤسّسة صندوق المعرفة.

وحضر الاجتماع الذي تم في مقر مؤسسة صندوق المعرفة بدبي، سعادة أحمد عبدالكريم جلفار، رئيس المجلس، ومحمد عبدالله الشيباني، نائب رئيس المجلس، ومحمد درويش، ممثلاً عن هيئة المعرفة وتنمية الموارد البشرية بدبي، وعائشة ميران، ممثلة عن الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، ومريم المهيري ممثلة عن بلدية دبي، إلى جانب عبدالله محمد العور، المدير التنفيذي لمؤسسة صندوق المعرفة.

وناقش المجلس آخر تطورات الخطة الاستراتيجية للسنوات 2023 – 2025، حيث تم استعراض مستجدات المبادرات التعليمية التي تديرها المؤسسة ومنها "مدارس دبي"، الإضافة التعليمية المميزة والتي تدار بالتعاون مع القطاع الخاص التي حققت نتائج ملموسة منذ اطلاقها قبل عامين بأفرعها الثلاثة (مردف، ند الشبا والبرشاء)، ولاقت استحسان سكان دبي بشكل عام والمواطنين بشكل خاص وتركز على توفير تعليم ذو جودة عالية ويناسب بيئة وثقافة الإمارات ويلبي الاحتياجات التعليمية والمستهدفات المستقبلية لجميع فئات المجتمع. حيث ناقش المجلس خطط العمل التطويرية للمبادرة والتي من شأنها توفير بيئة تعليمية مثالية للطلبة في إمارة دبي، كما تم عرض عدة مقترحات لمبادرات تعليمية جديدة من شأنها تعزيز المنظومة التعليمية في إمارة دبي.

كذلك سلط الاجتماع الضوء على مستجدات الأصول العقارية التعليمية في النصف الأول من 2023، والتي تديرها المؤسسة وآلية تخصيصها للمستثمرين في القطاع التعليمي بدبي، والتي شملت تخصيص أكثر من 1,300,000 قدم مربع من الأراضي التعليمية في الإمارة لمستثمرين ومشغلين من القطاع الخاص الذين سيقومون بمشاريع تعليمية تخدم أكثر من 7،000 طالب وطالبة. وتشمل هذه المشاريع على عدة مدارس خاصة توفر المناهج البريطانية والفرنسية والهندية كما تشمل مراكز التعليم المبكر.

كما قام فريق المؤسسة بعرض الأداء الاستثماري للمحفظة وذلك أثناء عرض نتائج النصف الأول. حيث تم تحقيق عوائد ملموسة من مختلف القنوات التي تمّ الاستثمار فيها بغرض تعزيز الدعم في المبادرات التعليمية في دبي.

وقال سعادة أحمد عبد الكريم جلفار "سعيدين بالنتائج التي حققتها المؤسسة خلال النصف الأول من العام والتي تعكس تطلعات الإمارة في تحقيق مكانة ريادية في مختلف المجالات انطلاقاً من الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة وتوجهاتها لتحقيق التنمية المستدامة في كافة القطاعات، والتي من ضمنها جذب الاستثمارات المعرفية للإمارة بما تسهم في تلبية احتياجات القطاع التعليمي".

بدوره أكد سعادة عبد الله محمد العور "نسعى خلال المرحلة المقبلة على تحقيق نقلة نوعية بمجال الاستثمار في التعليم، عبر مجموعة من المشاريع والمبادرات الجديدة التي سيكون لها أثر ملموس في تحسين خدمات التعليم وفق أفضل المعايير العالمية التي تتوافق مع متطلبات المجتمع المحلي لإمارة دبي".

من جانبً آخر تم خلال الاجتماع اعتماد الهوية المؤسسية المحدثة لمؤسسة صندوق المعرفة والتي تعكس التطلعات الجديدة للمؤسسة تماشيا مع خطتها الاستراتيجية.

#بياناتحكومية

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نبذة عن مؤسسة صندوق المعرفة

بتوجيه من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي تم تأسيس مؤسسة صندوق المعرفة في فبراير 2007، وذلك بهدف رفع كفاءة قطاع التعليم وتأسيس بنية استثمارية مستدامة تدعم تطوير القطاع في إمارة دبي. وتتمثل أهداف الصندوق في توظيف عائدات الاستثمار لضمان توفير الموارد المالية لتمويل ورعاية تنفيذ مبادرات ومشاريع تعليمية مستقبلية في دبي.

وتعمل مؤسسة صندوق المعرفة ضمن استراتيجيتها على ضمان توفير تعليم ذو جودة عالية لكافة شرائح المجتمع، إلى جانب تقديم خدمات داعمة لتذليل كافة العقبات أمام المستثمرين ممن لديهم الرغبة في استئجار أراضي لإنشاء مشاريع تعليمية، وتوفير تعاقدات طويلة المدى وفق آلية خاصة تلبي احتياجاتهم وتطلعاتهم، حيث تدير المؤسسة عدد كبير من الأصول والأراضي العقارية التابعة لحكومة دبي والمخصصة للاستخدام التعليمي. بالإضافة إلى إنشائها لمحفظة استثمارية فاعلة لاستخدامها في تمويل المبادرات التعليمية على المدى البعيد. كذلك تعمل المؤسسة كحلقة وصل مستمرة بين القطاعين العام والخاص لتوفير بيئة مناسبة للمستثمر تساعده في إيصال متطلباته للجهات المعنية. وبما يُسهم في جعل دبي مركزاً رائداً في الاستثمار المعرفي.