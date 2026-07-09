عقد مجلس سيدات أعمال عجمان في غرفة عجمان اجتماعه الثاني لمجلس الإدارة لعام 2026، برئاسة الدكتورة آمنة خليفة آل علي رئيسة المجلس، لمناقشة مستجدات برنامج "تكامل" لريادة الأعمال الصناعية النسائية، وبحث خطط تطوير الخدمات والمبادرات الداعمة لتمكين رائدات الأعمال، وتعزيز تنافسية المشاريع النسائية وتوسيع الشراكات مع مختلف الجهات خلال المرحلة المقبلة.

حضر الاجتماع عضوات مجلس الإدارة وموظفات المجلس، وذلك عبر تقنية التواصل المرئي "عن بُعد".

في مستهل الاجتماع، رحبت الدكتورة آمنة خليفة آل علي بعضوات مجلس الإدارة، مشيدة بجهود غرفة عجمان المتواصلة في تمكين المرأة وتعزيز ريادة الأعمال النسائية عبر دعم المبادرات النوعية والبرامج التي ينفذها مجلس سيدات اعمال عجمان، بهدف توفير بيئة محفزة لنمو المشاريع النسائية وتعزيز تنافسيتها وتمكين رائدات الأعمال من استكشاف فرص جديدة في القطاعات الاقتصادية الواعدة وفي مقدمتها القطاع الصناعي.

وأكدت أهمية برنامج "تكامل" لريادة الأعمال الصناعية النسائية التابع لمجلس سيدات أعمال عجمان، وما يوفره من منصة متكاملة لتأهيل وتمكين رائدات الأعمال للدخول إلى القطاع الصناعي، بحيث يركز البرنامج على 4 محاور رئيسية تشمل "التدريب والتأهيل، الاستشارات والتوجيه، الزيارات الصناعية، والمشاركة في المعارض".

مؤكدة أن البرنامج جاء مواكبا لجهود وتوجهات الجهات الحكومية في دعم وتمكين المرأة في القطاع الصناعي وتيسير سبل مشاركتهم في الصناعات الوطنية وتوفير البيئة التدريبية والتمويلية وأدوات الدعم الممكن لتحويل الأفكار الريادية للسيدات إلى مشاريع صناعية ناجحة تسهم في دعم الاقتصاد الوطني.

وقالت الدكتورة آمنة خليفة "تزامن مبادرة تكامل لريادة الأعمال الصناعية النسائية مع عام الأسرة 2026 يعكس دور البرنامج على تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للمرأة والأسرة، عبر المساهمة في تنمية المهارات وبناء القدرات وتأهيل رائدات الأعمال للدخول إلى القطاع الصناعي بثقة وكفاءة".

واستعرض الاجتماع مستجدات تنفيذ برنامج "تكامل" لريادة الأعمال الصناعية النسائية، والقطاعات الصناعية المستهدفة ضمن البرنامج، والتي تشمل الصناعات العطرية والتجميلية، والصناعات الغذائية، والصناعات النسيجية والأزياء، حيث اطلعت عضوات المجلس على ما تم إنجازه في إطار البرنامج من خلال تنظيم سلسلة من الاجتماعات وورش العمل والفعاليات المتخصصة بالتعاون مع غرفة عجمان ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بحسب مذكرة التفاهم التي تم توقيعها في منصة "اصنع في الإمارات 2026" والهادفة إلى تأهيل رائدات الأعمال، وتعزيز قدراتهن، وتمكينهن من تأسيس وتطوير مشاريع صناعية مستدامة.

وتناول الاجتماع تقرير إنجازات مجلس سيدات أعمال عجمان خلال النصف الأول من عام 2026، إلى جانب مناقشة خطة المبادرات والبرامج خلال الربع الثالث من العام، كما تم بحث الموضوعات على جدول الأعمال بما يعزز تنفيذ الخطط الاستراتيجية للمجلس، ويرتقي بكفاءة الأداء ويدعم استدامة المبادرات الموجهة لتمكين المرأة وريادة الأعمال النسائية.

واطلعت عضوات مجلس الإدارة على نتائج عدد من المبادرات الرئيسية التي ينفذها المجلس، حيث تم استعراض مخرجات مبادرة "ازرع واحصد" وما حققته من دعم للمشاريع الزراعية الخاصة بصاحبات الاعمال المستفيدات، إلى جانب متابعة نتائج مبادرة "رفوف"، والتي توفر خمسة منافذ بيع مستدامة قنوات تسويقية لعرض وتسويق منتجات صاحبات المشاريع من عضوات مجلس سيدات أعمال عجمان بما يعزز فرص نمو مشاريعهن واستدامتها.

كما اطلع الحضور على المشاركات في الفعاليات المحلية وعلى رأسها منصة "اصنع في الإمارات 2026"، وتم استعراض نتائج مبادرة "تباركتو" التي نفذها المجلس بالتعاون مع مؤسسة حميد بن راشد الخيرية، بهدف تقديم الدعم والهدايا للعرائس بما يسهم في تعزيز الاستقرار الأسري وترسيخ قيم التكافل المجتمعي.

-انتهى-

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