المنامة ـ جامعة الخليج العربي: التقى وفد من مجلس أمناء جائزة يوسف بن أحمد كانو رئيس جامعة الخليج العربي معالي الدكتور سعد آل فهيد بمكتبه في الجامعة، وذلك في سياق زيارات مستمرة يقوم بها الوفد للقاء رؤوساء المؤسسات الأكاديمية في البحرين لفتح آفاق التعاون معها وبحث وتعميق سبل التعاون المشترك.

وخلال اللقاء هنأت نائب رئيس مجلس أمناء جائزة يوسف بن أحمد كانو منى مبارك كانو معالي الدكتور سعد آل فهيد بمناسبة تعينه رئيساً لجامعة الخليج العربي متمنية له التوفيق والنجاح في مهمته الجديدة، في الوقت الذي أشادت فيه بالمستوى المتقدم الذي وصلت إليه جامعة الخليج العربي في مجال العلوم والأبحاث العلمية ومستوى المناهج الاكاديمية والتخصصات المبتكرة التي تطرحها الجامعة على الدوام، مستذكرة مناقب الفقيد الدكتور خالد العوهلي رئيس جامعة الخليج العربي السابق وعضو مجلس أمناء جائزة يوسف بن أحمد كانو السابق رحمة الله وطيب ثراه، مشيدة بإسهامات الفقيد وحرصه المخلص على تطوير العمل المؤسسي في الجامعة ودعم الجائزة بخبراته ومعارفه العميقة.

هذا، وأكد معالي الدكتور سعد آل فهيد ترحيب جامعة الخليج العربي بالمبادرات المجتمعية المميزة مثل جائزة يوسف بن أحمد كانو التي مضى على تأسيسها 25 عاماً، ساهمت خلالها في دعم الباحثين والمبدعين الخليجيين والعرب، وشجعت البحث العلمي والدراسات النوعية التي تصب في مصلحة المجتمعات الخليجية والعربية.

رحب رئيس الجامعة بفكرة توقيع مذكرة تفاهم بين المؤسستين تعزز من التعاون بينهما لتصب في مصلحة تطور التعليم والبحث العلمي.

وحضر اللقاء أعضاء مجلس أمناء جائزة يوسف بن أحمد كانو الدكتور إبراهيم الهاشمي والدكتور ناظم الصالح والدكتور وليد زباري والأستاذ محمد درويش الأمين العام لجائزة يوسف بن احمد كانو.

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