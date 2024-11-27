ساره شو: "مجرى" يحرص على إطلاق مبادرات مجتمعية تدعم مؤسسات القطاع الثالث وتمكين ريادة الأعمال المجتمعية في الإمارات السبع

شارك الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية "مجرى" في فعاليات النسخة الثالثة من منتدى القطاع الثالث، الذي نظمته دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي بالتعاون مع أدنوك، في مركز أبوظبي للطاقة تحت شعار "شركاء لتحقيق الأثر"، وذلك في إطار التزامه بدعم القطاع الثالث ومؤسساته ودفع الأثر الإيجابي في المجتمع.

وخلال المنتدى، شاركت ساره شو، مدير الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية "مجرى"، في إحدى الجلسات الحوارية التي قدمتها هيئ ة المساهمات المجتمعية – معاً بالشراكة مع منصة "ستارت إيه دي" تحت عنوان "الأثر الاجتماعي في ريادة الأعمال"، بهدف بحث وتقييم الإجراءات والاستراتيجيات الفعالة التي يمكن اعتمادها لتطوير مشاريع مستدامة. وضمت الجلسة الحوارية عدداً من المتحدثين المحليين والدوليين، بما في ذلك أشوين يوشي، رئيس منصة "ستارت إيه دي،" الذي تولى إدارة الجلسة، وفرح القيسية، المدير الإداري في مركز "سبيش كير"، وسلمى غرامة، مدير إدارة الأعمال الاجتماعية في هيئة المساهمات المجتمعية – معاً، ودانيال سولومان، مؤسس شركة "هيروجو"، الذين قدموا الرؤى والمعلومات المعمقة حول المشاريع الاجتماعية والخطوات التي يجب اتباعها لتمكينها من التقدم وإحداث تأثير إيجابي في المجتمع.

وشهدت الجلسة استعراضاً لدراسة حول المتطلبات التي يحتاجها رواد الأعمال الاجتماعيون في المراحل المبكرة والمتقدمة من المشاريع، حيث أظهرت نقصاً في الاحتياجات الرئيسية خلال المراحل المتقدمة من المشاريع مقارنةً بتلك الناشئة. كما تطرقت الدراسة إلى الاستراتيجيات المتبعة في إطلاق وتعزيز المشاريع الناشئة، مظهرة وفرتها ومدى انتشارها بالمقارنة مع تلك التي يحتاجها المؤسسون في المراحل المتقدمة من المشاريع. وأجاب المتحدثون خلال الجلسة على أسئلة محددة تتعلق بالدراسة التي أجريت، حيث أكدت ساره شو على أهمية المبادرات المجتمعية التي يطلقها صندوق "مجرى" في دعم رواد الأعمال الاجتماعيين لإطلاق مشاريعهم، مشيرة إلى توافقها مع متطلباتهم واحتياجاتهم.

وقالت ساره شو: "نحرص في الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية "مجرى"، على إطلاق مبادرات مجتمعية تدعم مؤسسات القطاع الثالث وتمكن رواد الأعمال الاجتماعيين من إطلاق مشاريع تثمر تأثيرات إيجابية في الدولة، إيماناً منا بأهمية هذه المبادرات في توفير بيئة داعمة تحفّز تقدم هذه المشاريع وازدهارها، بما يعزز التأثير الاجتماعي. فتؤدي المساهمات والمبادرات الاجتماعية اليوم، إلى جانب الاستراتيجيات المالية، دواًر محورياً في تطوّر المشاريع ودعمها. وفي ضوء ذلك، نعمل في مجرى على تطوير برامج تعنى بالمسؤولية المجتمعية وتقدّم الدعم المالي اللازم لتمكين مؤسسات القطاع الثالث وإحداث تغييرات ملموسة في المجتمع".

وأضافت:" نعمل في "مجرى" أيضاً على إتاحة فرص التعاون والشراكات الاستراتيجية وتقديم البرامج الإرشادية ودعم تبادل المعارف لتعزيز التأثير الإيجابي في المجتمع، حيث أطلقنا مبادرات عديدة تهدف إلى مساعدة المشاريع المجتمعية من خلال مواءمة موارد القطاع الخاص مع احتياجات رواد الأعمال الاجتماعيين، في سبيل خلق بيئة أكثر ابتكاراً واستدامة. ونتطلع إلى تقديم مزيد من الإسهامات المجتمعية الفاعلة والتعاون مع الجهات المعنية، ما يسهم في تقدّم مؤسسات القطاع الثالث وتعزيز ريادة الأعمال الاجتماعية في دولة الإمارات".

واختتمت ساره شو مداخلتها مؤكدةً على الجهود التي يبذلها صندوق "مجرى" لتمكين المشاريع الاجتماعية ورفدها بالخدمات المجتمعية والمالية بما يدفع تقدمها وازدهارها، ويحرص الصندوق في هذا الإطار على إطلاق مزيد من المبادرات المجتمعية التي من شأنها تعزيز ثقافة المسؤولية المجتمعية لدى الشركات، وتشجيع التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، فضلاً عن ترسيخ ممارسات الاستدامة تماشياً مع الأولويات الاستراتيجية لدولة الإمارات، مثل الحفاظ على البيئة، وتعزيز التنوع الاقتصادي.

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