دبي، الإمارات العربية المتحدة: أكد متعاملو هيئة كهرباء ومياه دبي أن خدمات الهيئة الرقمية تساعدهم في رفع كفاءة استهلاك الكهرباء والمياه، والحد من الإسراف، من خلال تمكينهم من مراقبة وإدارة استهلاكهم بشكل استباقي ورقمي واكتشاف تسريبات المياه بشكل فوري. وأشاد المتعاملون بالحملات التوعوية التي تطلقها الهيئة لرفع مستوى وعيهم حول أحدث الأدوات المبتكرة التي توفرها الهيئة لتحفيزهم على اعتماد ممارسات يومية مستدامة وخفض بصمتهم الكربونية.

ولفت المتعاملون إلى دور تقديم الهيئة لكافة خدماتها على موقعها الإلكتروني وتطبيقها الذكي في توفير جهدهم ووقتهم، والاستفادة بفعالية وسهولة من أحدث سبل تبني نمط حياة واعٍ ومستدام. وأشاد المتعاملون كذلك بالنصائح والإرشادات التي تقدمها الهيئة عبر موقعها الإلكتروني وصفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، لتشجيعهم على تجنب الإسراف والمحافظة على الموارد الثمينة، منوهين إلى حرص الهيئة على تنظيم الحملات التوعوية على مدار العام، وتكثيفها خلال فصل الصيف لضمان المحافظة على كفاءة الاستهلاك في كل الأوقات. وأشار المتعاملون إلى أن حملة هذا العام "استقبل الصيف مع العادات المستدامة" تساعدهم خطوة بخطوة في تحقيق أعلى درجات الكفاءة.

وقال المتعامل صلاح عيد الحسيني: "تساعدنا خدمات الهيئة الرقمية على تقييم وفهم أنماط استهلاكنا للكهرباء والمياه بمنتهى اليسر، وبخطوتين فقط لا يستغرق إنجازهما أكثر من دقيقة واحدة، يمكننا التعرف على سبل رفع كفاءة الاستهلاك، والحصول على تقارير استهلاك سنوية وشهرية ويومية من خلال لوحة بيانات "الحياة الذكية" و"أداة تقييم الاستهلاك" ومقارنة استهلاكنا مع استهلاك المنازل المماثلة ذات الكفاءة العالية في منطقتنا من خلال برنامج "نهجي المستدام". ونحن في غاية الامتنان للهيئة لإتاحة المجال أمامنا للمشاركة في المحافظة على الموارد الطبيعية والاضطلاع بمسؤولياتنا في حماية البيئة."

من جانبه قال المتعامل محمود مبروك: "نشعر عند استخدام خدمات الهيئة الرقمية والمبتكرة أننا نختبر تجربة مستقبلية غاية في التطور منذ الآن، وهذا يعزز ثقتنا بالهيئة وبجهودها المثمرة لتوفير أفضل خدمات للمتعاملين وفق أعلى المعايير العالمية، والارتقاء بجودة حياتهم وترسيخ مساهمتهم في صنع المستقبل المستدام."

بدورها قالت المتعاملة ندى محمود: "تمكنا من خلال خدمات الهيئة وخاصة خاصية "خارج المنزل" من مراقبة استهلاكنا للكهرباء والمياه أثناء سفرنا من خلال حسابنا على موقع الهيئة الإلكتروني وتطبيقها الذكي، إضافة إلى استلام رسوم بيانية يومية وأسبوعية عبر بريدنا الإلكتروني. إلى جانب ذلك، استفدنا من نصائح الهيئة لتجنب استنزاف الطاقة والحد من هدر المياه، والتنعم براحة البال طول الوقت، سواء أثناء تواجدنا في المنزل أو في حال خروجنا من المنزل."

من ناحيته، قال المتعامل عبادة شاهين: "تبرهن الخدمات الرقمية حرص الهيئة على تقديم أفضل المزايا للمتعاملين وتشجيع تبني نمط حياة أكثر كفاءة في استهلاك الكهرباء والمياه. وقد أتاحت لنا خدمة "إشعار باستهلاك مرتفع للمياه"، حل مشكلة التسريب التي واجهتنا خلال دقائق فقط من حدوثه، وتجنيبنا هدر المياه أو إلحاق أي ضرر بالممتلكات أو بالعقار."

-انتهى-

#بياناتحكومية

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا