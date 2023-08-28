دبي، الإمارات العربية المتحدة: أثنى متعاملو هيئة كهرباء ومياه دبي على حملات الهيئة التوعوية الهادفة إلى مساعدتهم على فهم نمط استهلاكهم واتخاذ قرارات ذكية لرفع كفاءة استهلاك الكهرباء والمياه. وأشار المتعاملون إلى أن حملة "اجعل من خيارات الصيف الذكية عادة في حياتك" التي أطلقتها الهيئة حفزتهم على تبني سلوكيات يومية بسيطة للحد من الهدر.

وتضمنت الحملة التي أطلقتها الهيئة في شهر يونيو واستمرت حتى نهاية أغسطس من العام 2023، نشر باقة من النصائح والإرشادات عبر قنوات الهيئة الخارجية ومواقعها على وسائل التواصل الاجتماعي لرفع مستوى وعي جميع شرائح المجتمع حول دورهم في تحقيق التنمية المستدامة من خلال المحافظة على الموارد الطبيعية الثمينة، والاستفادة من الخدمات والبرامج الرقمية التي توفرها الهيئة لتمكينهم من إدارة استهلاكهم بشكل استباقي.

وأشاد المتعاملون بحرص الهيئة على ترسيخ مساهمتهم البنّاءة في ضمان مستقبل أكثر استدامة وخفض البصمة الكربونية، من خلال مبادراتها التوعوية وبرامجها المبتكرة. وأشار المتعامل عارف عبدالله أحمد إلى أن حملة "اجعل من خيارات الصيف الذكية عادة في حياتك" أطلعته على تفاصيل عديدة مفيدة حول معايير السلامة في منزله خاصة قبل السفر أو مغادرة المنزل لفترات طويلة، موضحاً أن تفعليه لخاصية "خارج المنزل" المبتكرة من خلال حسابه على موقع الهيئة الإلكتروني وتطبيقها الذكي، أتاح له استلام رسوم بيانية يومية وأسبوعية عبر بريده الإلكتروني، مما جعله مطمئناً حول عدم وجود أي هدر طيلة فترة غيابه عن المنزل. من جانبه، قال المتعامل عادل عبد الله حسن السماك إن تذكير الهيئة الدائم للمتعاملين بضرورة التأكد من عدم وجود أي تسريبات في توصيلات المياه الداخلية، وتوفير أسماء مزودي الخدمات الفنية للتواصل معهم في حال وجود أعطال داخلية في المبنى عبر "متجر ديوا" على تطبيق الهيئة الذكي، إلى جانب خدمة "إشعار باستهلاك مرتفع للمياه" التي تتيح اكتشاف أية تسريبات في توصيلات المياه بعد العداد، كلها عوامل أسهمت في تشجيعه على إجراء فحص دوري ومستمر لأماكن التسريب المحتملة، والحيلولة دون إحداث أي ضرر بالممتلكات، ومعالجة أي تسريب إن حدث على الفور.

يشار إلى أن الهيئة تتيح من خلال لوحة بيانات "الحياة الذكية" للمتعاملين مراقبة استهلاكهم والحصول على تقارير استهلاك سنوية وشهرية ويومية؛ وبرنامج "نهجي المستدام" لمقارنة استهلاكهم مع استهلاك المنازل المماثلة ذات الكفاءة العالية في منطقتهم، والحصول على نصائح مصممة خصيصاً لكل مستهلك وخطة خاصة للحد من الإسراف؛ وأداة "تقييم الاستهلاك" التي تقدم للمتعاملين استبياناً حول استهلاك الكهرباء والمياه، بما يتيح لهم تقييم استهلاكهم للكهرباء والمياه، وبعد استكمال التقييم، يتلقى المتعاملون تقريراً تفصيلياً حول استهلاكهم.

يمكن الاطلاع على نصائح وإرشادات عامة حول إدارة الاستهلاك عبر تطبيق الهيئة الذكي وموقعها الإلكتروني:

https://www.dewa.gov.ae/ar-AE/consumer/sustainability/sustainability-and-conservation

#بياناتحكومية

- انتهى -

