دبي، الإمارات العربية المتحدة: ألقت جافيريا إيجاز، العضو المنتدب لشركة هايتك للحلول التكنولوجية الذكية المبتكرة ومقرها الإمارات العربية المتحدة، الخطاب الرئيسي لمؤتمر جمعية إدارة المرافق بالشرق الأوسط الذي يقام اليوم الأربعاء 12 أكتوبر 2022 بفندق هيلتون الرياض في المملكة العربية السعودية.

خاطبت إيجاز متخصصي إدارة المرافق الإقليمية حول القضايا الرئيسية التي تتجه نحو التنمية المستدامة خلال عرض تقديمي بعنوان "التقنيات المستدامة للمدن الذكية والمستقبلية"، حيث سلطت إيجاز الضوء في خطابها على كيفية قيام الحلول الرقمية عن بعد بربط الأشخاص والأصول والمساحات لجعل إدارة المرافق أكثر كفاءة واستدامة، حيث يواجه المتخصصون في إدارة المرافق في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية تحديات لتمكين المدن الذكية من القوى العاملة والطاقة والبيئة والتقنيات.

وقد خاطبت إيجاز المندوبين خلال المؤتمر قائلة: "تواجه صناعة إدارة المرافق تحديات كبيرة في طريقة تشغيل وإدارة العقارات، حيث أصبحت المباني أكثر ذكاءً بالتزامن مع التطور السريع للذكاء الاصطناعي، كما أصبحت رقمنة إدارة الأصول أكثر تعقيدًا بسبب طموحات الوصول نحو صافي انبعاثات صفرية الخاصة بالشركات".

وأردفت إيجاز قائلة: "يمكن أن تتكامل الحلول الرقمية المتقدمة مثل حل هايتك الآن مع أي تقنيات حالية مثل نظام إدارة المباني المبنية على بروتوكول مفتوح، ويمكنها الآن تنشيط مجموعة متنوعة من حلول المحافظ المصممة خصيصاً أو ذات العلامات البيضاء التي تربط المباني الذكية بقوة عاملة متصلة رقميًا".

واختتمت إيجاز حديثها قائلة: "بصرف النظر تمامًا عن التطورات التكنولوجية فإنه يجب علينا كصناعة أيضًا الاستثمار في رأس المال البشري لضمان إنشاء قوة عاملة ذكية وقادرة لتقديم هذه الفوائد الفعالة من حيث التكلفة لأصحاب المباني والمديرين وموظفيهم".

يربط حل هايتك الرقمي من مجموعة فارنك الأشخاص والأصول والمساحات من عدة مواقع بعيدة باستخدام منصات تحليلية ذكية من أجل القيام بعمليات التنظيف والأمن والصيانة تتم إدارتها ومراقبتها مركزيًا من خلال استخدام تقنيات إنترنت الأشياء وأنظمة إدارة المباني والسحابة والتعلم الآلي والذكاء الاصطناعي.

تدعم الحلول الكفاءات التشغيلية ورفاهية الموظفين والاستدامة مع توفير مبالغ كبيرة للعملاء من خلال تقليل تكاليف القوى العاملة بنسبة تصل إلى 17٪ عن طريق التحويل من الإدارة التشغيلية التقليدية لإدارة المرافق إلى الإدارة الذكية لـ هايتك.

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لمحة حول شركة هايتك:

تعتبر شركة هايتك للخدمات (HITEK Services) جزءاً من مجموعة فارنك التي يوجد مقرها في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتتمتع بأكثر من 40 عاماً من الخبرة في مجالات إدارة المرافق والضيافة وتطوير البنية التحتية التكنولوجية المتقدمة.

تعمل مجموعتنا الواسعة من التطبيقات الذكية على تمكين عملائنا في مجال التحول الرقمي والتجاري والتكنولوجي. وتهدف حلولنا إلى دعم العمليات التشغيلية الأقل حجماً والأكثر استدامة التي تزيد من الإنتاجية وتقلل من استهلاك الطاقة.

ويمكن لشركات إدارة المرافق التي ترغب في تطوير قدراتها الرقمية الاستفادة من خدمات شركة "هايتك" والتواصل معها عبر البريد الإلكتروني: ekservices.comfo@hitin

جهة الاتصال الإعلامية:

أُسيد كالو

مدير علاقات عامة

Shamal-Communication

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