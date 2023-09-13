يتضمن مؤتمراً رئيسياً بمشاركة وزراء وشخصيات قيادية وحكومية ومؤسسات دولية وخبراء عالميين في مجالات الاستدامة

الحدث ينعقد في متحف المستقبل خلال الفترة 26 – 30 سبتمبر تزامناً مع عام الاستدامة واستعدادات دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف (COP28)

يشمل "أسبوع مستقبل المناخ" مؤتمراً يستضيف نخبة من المتحدثين من الإمارات والعالم، إضافة إلى قصص ملهمة وتجارب متنوعة سيتم تقديمها من قبل عدد من المبدعين والمصممين والكتّاب وصناع المحتوى والأفلام من المهتمين بمجالات الاستدامة

المؤتمر يستعرض أبرز الاستراتيجيات المستقبلية لمواجهة تغير المناخ وسبل تعزيز مستوى الوعي المجتمعي وتطوير آليات إيجاد حلول مستقبلية ومبتكرة لمختلف التحديات

"أسبوع مستقبل المناخ" ينعقد بالتعاون مع مؤسسة "فكر" ويشمل ورش عمل متخصصة وفعاليات "مهرجان أفلام المناخ" و"معرض صور المناخ" و"مجلس الشركات الناشئة"

ورش العمل سيتم تنظيمها من قبل أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، وصندوق حي دبي للمستقبل، وشركاء آخرين

خلفان جمعة بلهول: فعاليات "أسبوع مستقبل المناخ" ستقدم فرصة مهمة لإجراء حوارات هادفة حول ما يمكن القيام به على مستوى الحكومات أو المؤسسات أو الأفراد لتخفيف التأثيرات المتوقعة لتحديات التغير المناخي

دبي: ينظم "متحف المستقبل" فعاليات "أسبوع مستقبل المناخ" بالتعاون مع مؤسسة "فكر" خلال الفترة 26 – 30 سبتمبر الجاري، وتتضمن فعاليات هذا الأسبوع مؤتمراً رئيسياً يشارك به وزراء في حكومة الإمارات وشخصيات قيادية وحكومية ومؤسسات دولية وخبراء عالميون في مجالات المناخ والاستدامة من المنطقة والعالم، وذلك تزامناً مع "عام الاستدامة" واستعدادات دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) في دبي نوفمبر المقبل.

وسيستعرض المتحدثون المشاركون في الجلسات الحوارية والكلمات الرئيسية ضمن المؤتمر الذي ينعقد على مدار 3 أيام، أهم التوجهات المستقبلية والتحديات العالمية في مجال التغير المناخي، وأبرز الابتكارات والتقنيات والاختراعات الثورية لمواجهة هذه التحديات، إضافة إلى استعراض فرص الشراكة الدولية التي يمكن توظيفها لضمان مستقبل أفضل للبشرية.

ويوفر المؤتمر مساحة تفاعلية تتيح للحضور من الباحثين والمهتمين والخبراء في مجالات المناخ والاستدامة فرصة لبحث ومناقشة الاستراتيجيات المستقبلية لمواجهة تغير المناخ، وسبل تعزيز مستوى الوعي المجتمعي، والعمل على تطوير آليات إيجاد حلول مستقبلية ومبتكرة، والاستثمار في مشاريع الطاقة النظيفة، وتسريع الابتكار في الممارسات الزراعية المستدامة.

كما ستركز حوارات المؤتمر على تأثير مختلف القطاعات الاقتصادية والحكومية والثقافية والمجتمعية وتأثرها بقضية التغير المناخي، وإمكانيات توظيف التكنولوجيا المتقدمة لدعم الجهود العالمية للحفاظ على البيئة خلال السنوات المقبلة.

قصص ملهمة وتجارب متنوعة

وتتضمن أجندة مؤتمر "أسبوع مستقبل المناخ" أيضاً مجموعة من القصص الملهمة والتجارب المتنوعة ستتم مشاركتها وتقديمها من قبل عدد من المبدعين والمصممين والفنانين والكتّاب وصناع المحتوى والأفلام من المهتمين بمجالات الاستدامة.

ورش عمل وفعاليات متنوعة

وبالإضافة إلى المؤتمر الرئيسي، ستتضمن فعاليات "أسبوع مستقبل المناخ" مجموعة من ورش العمل للمهتمين بمجال الاستدامة وتغير المناخ تنعقد على مدار عدة أيام، سيتم تنظيمها من قبل أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، وصندوق حي دبي للمستقبل، وشركاء آخرين. وسيشهد "أسبوع مستقبل المناخ" أيضاً عدداً من الفعاليات المتنوعة مثل "مهرجان أفلام المناخ" و"معرض صور المناخ" ومجلس الشركات الناشئة".

خلفان جمعة بلهول: "متحف المستقبل" منصة عالمية لاستشراف التحديات وتوظيف الشراكات الدولية لخدمة المجتمعات

وأكد سعادة خلفان جمعة بلهول الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل أن تنظيم فعاليات "أسبوع مستقبل المناخ" في متحف المستقبل بالتعاون مع مؤسسة "فكر"، يأتي في إطار دعم الجهود والمبادرات الوطنية في قطاع البيئة والتغير المناخي والحفاظ على الموارد الطبيعية، وخاصة مع اقتراب موعد مؤتمر الأطراف (COP28) في دبي خلال أسابيع قليلة لبحث مستقبل التغير المناخي على الصعيد العالمي بما يعزز مكانة دولة الإمارات كوجهة للحوارات العالمية الأكثر أهمية في الحاضر والمستقبل.

وأشار إلى أن "أسبوع مستقبل المناخ" سيقدم فرصة مهمة لإجراء حوارات هادفة دراسات متعمقة حول ما يمكن القيام به على مستوى الحكومات أو المؤسسات أو الأفراد للمساهمة بشكل إيجابي في تخفيف التأثيرات المتوقعة لتحديات التغير المناخي والتي لن تقتصر أضرارها على شريحة محددة أو منطقة جغرافية معينة.

وللمزيد من المعلومات حول "أسبوع مستقبل المناخ"، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: (www.climatefutureweek.ae).

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