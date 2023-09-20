دبي، أعلنت منصة حجز التذاكر الرائدة عبر الإنترنت "تيكتس" اليوم أسماء الفائزين بالجوائز السنوية السابعة لأجمل المعالم السياحية (RVAs) جائزة "أجمل معلم سياحي"، والتي تكرم التميز في مجال المتاحف والمعالم السياحية والتجارب في ثماني دول متنوعة ونابضة بالحياة. وكان من بين الفائزين في دولة الإمارات العربية المتحدة، متحف اللوفر أبو ظبي، تيرا – جناح الاستدامة في إكسبو دبي، والقرية العالمية.

تُمنح جوائز "أجمل معلم سياحي"، التي تدخل الآن عامها السابع، للأماكن المتميزة في سبع فئات فريدة، مما تعكس تنوع التجارب التي تقدمها منصة "تيكتس" في وجهات السفر المُفضلة حول العالم، وتشمل هذه الوجهات الإمارات العربية المتحدة، وفرنسا، وإيطاليا، وهولندا، والبرتغال، وإسبانيا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة. وقد تنافست في هذا العام، أكثر من 229 مرشح من مختلف أنحاء العالم في الفئات السبعة المختلفة، وهي (المكان الأكثر تميزًا، وأفضل متحف، وأفضل معلم سياحي، وأفضل تجربة عائلية، وأفضل تجربة، وأفضل جوهرة خفية، والمكان الأكثر ابتكارًا).

بدءاً من عشاق الفن إلى العائلات وحتى محبي الهندسة المعمارية، فقد ساهمت تقييمات أكثر من 1.6 مليون عميل على منصة "تيكتس" في الاحتفال بالفائزين لهذا العام. وإليك بعض الأمثلة:

الإمارات العربية المتحدة: القرية العالمية (المكان الأكثر تميزاً)

فرنسا: كارير دي لوميير (المكان الأكثر تميزاً)

إيطاليا: متنزه سيجورتا (المكان الأكثر تميزاً)

هولندا: فابريك دي لوميير (المكان الأكثر تميزاً)

البرتغال: عرض ضوء سبيريتوس في كنيسة كليريجوس (المكان الأكثر تميزاً)

إسبانيا: متحف ناسونال تيسين بورنيميسزا الوطني (المكان الأكثر تميزاً)

المملكة المتحدة: قصر هوليرود (المكان الأكثر تميزاً)

الولايات المتحدة: مركز الفضاء هيوستن (المكان الأكثر تميزاً)

بهذا السياق، أعرب لورينس لورينك، الرئيس التنفيذي لشركة "تيكتس" قائلاً: "تُعد جوائز "أجمل معلم سياحي" احتفالًا بالثراء الثقافي والابتكار ومجموعة متنوعة من التجارب التي تقدمها المتاحف والمعالم السياحية للعالم. إنها تعكس حقًا تفضيلات وتجارب جمهورنا العالمي الفريدة. لقد ترك فائزو جوائز 'أجمل معلم سياحي' لعام 2023 انطباعًا دائمًا في قلوب المسافرين الذين يحجزون تذاكرهم عبر منصة 'تيكتس'، ونحن فخورون بأننا نلهب دوراً هاماً في جعل الثقافة متاحة للجميع، ونتطلع إلى الاحتفال بالفائزين العالميين لعام 2023 في أكتوبر".

يعتمد اختيار الفائزين على مراجعة آراء أكثر من 1.1 مليون تقييم من قبل العملاء على موقع تيكتس الرسمي tiqets.com، باستثناء جوائز أفضل جوهرة مخفية والمكان الأكثر ابتكاراً ، حيث يعتمد اختيار الفائزين بهذه الجوائز على التقييمات التي تمت مراجعتها من قبل لجنة تحكيم مكونة من خبراء متميزين في هذا المجال، وتضم هذه اللجنة السيد دوغلاس كوينبي، الرئيس التنفيذي لشركة "أرايفل" (Arival)، والسيد خافيير زوري، مدير موقع "فيجيس ناشونال جيوغرافيك" (Viajes National Geographic Web). بالإضافة إلى السيد أنتوني آموس، رئيس تطوير الأعمال والعضوية في الرابطة التجارية التي تمثل قطاع السياحة الوطنية في المملكة المتحدة (UKInBound). وكذلك الدكتور فريدريك فان أويركيرك، الذي يشغل منصب محاضر أول في جامعة بريدا في هولندا.

شارك في مساعدة "تيكتس" في الكشف عن الفائزين العالميين بجوائز "أجمل معلم سياحي" لعام 2023

بعد الإعلان عن الفائزين على المستوى الإقليمي، ستنطلق جولة جديدة من جوائز "تيكتس" لأجمل معلم سياحي، حيث سيتنافس فيها المشاركون على لقب الفائز العالمي في فئاتهم الخاصة. يشمل ذلك جميع الفائزين الإقليميين الذين سيتنافسون على اللقب العالمي، وسيتم تحديدهم جميعًا، بما في ذلك الفئات القائمة على التطبيق، من خلال جولة تصويت العملاء في جميع أنحاء العالم وتمتد من الآن وحتى الثالث من أكتوبر المُقبل. لذلك، ندعوكم للمشاركة في مساعدة "تيكتس" في اختيار الفائزين من خلال التصويت لجوائز "المكان الأكثر تميزاً" العالمية Global Remarkable Venue Award لعام 2023، وعندما تشاركون في التصويت، ستدخلون تلقائيًا في السحب لفرصة بالفوز بتذاكر مجانية لمدة عام لتجربة مجموعة متنوعة من الفعاليات والمعالم التي يتيحها موقع tiqets.com. إذا كنتم ترغبون في المشاركة والتعبير عن آرائكم حول المسرح العالمي للتميز الثقافي، يمكنكم ذلك عن طريق زيارة الرابط التالي: https://bit.ly/48bFLqp.

للعام الثالث على التوالي، سيتم الكشف عن الفائزين العالميين بجوائز "أجمل معلم سياحي" لعام 2023 خلال حفل توزيع الجوائز السنوي الذي سيتم تنظيمه من قبل قمة الابتكار السياحي (TIS) في إشبيلية. سيتضمن الحفل أيضًا كلمة رئيسية سيقدمها الشخصية البارزة والخبير الدينامكي في مجال الابتكار والتحول الرقمي، والقيادة الرشيقة، مارك مكي، الذي يشتهر بإلهام الأفراد ليطلقوا عنان إبداعهم وزيادة قدرتهم على الابتكار.

للمزيد من المعلومات حول كيفية حضور الحدث، بشكل شخصي أو عبر الموقع الإلكتروني، يرجى زيارة: Remarkable Venue Awards - tiqets.com

نوضج لكم فيما يلي أسماء الفائزين عن كل فئة في دولة الإمارات العربية المتحدة:

المكان الأكثر تميزاً القرية العالمية

أفضل متحف متحف اللوفر أبو ظبي

أفضل تجربة عائلية مدينة أكوافنتشر المائية

أفضل معلم برج العرب

أفضل نشاط رحلات السفاري الصحراوية الصباحية: القيادة على الكثبان الرملية والتزلج على الرمال وركوب الجمال

أفضل جوهرة خفية ذي فيو - نخلة جميرا

المكان الأكثر ابتكاراً تيرا – جناح الاستدامة في إكسبو دبي



#بياناتشركات

- انتهى -

المزيد عن جوائز أجمل معلم سياحي

تم تأسيس جوائز تيكتس لتكريم أبرز المتاحف والتجارب والمعالم السياحية والاحتفال بها في البلدان الأكثر استقبالًا للسياح حول العالم. وقد أُقيم حفل توزيع جوائز أجمل معلم سياحي الأول في العام 2017 في مدينة باريس. منذ ذلك الحين، يتم تكريم المتاحف والمعالم السياحية في عدة دول، بما في ذلك فرنسا وإيطاليا وهولندا وإسبانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة والبرتغال والإمارات العربية المتحدة. وسيتم استضافة حفل توزيع الجوائز هذا العام خلال قمة الابتكار السياحي في إشبيلية بتاريخ 18 أكتوبر 2023.

يتم اختيار الأماكن الفائزة في فئات مثل أفضل متحف، وأفضل تجربة عائلية، والمكان الأكثر تميزًا، وأفضل نشاط، وأفضل معلم، استناداً إلى أكثر من 1.6 مليون تقييم قام به العملاء للأماكن والتجارب المتاحة على موقع tiqets.com. بالإضافة إلى ذلك، يتم تقييم فئتي "أفضل جوهرة مخفية" و"الأماكن الأكثر ابتكارًا" عن طريق لجنة تحكيم تتألف من خبراء في صناعة السياحة.

نبذة عن جوائز تيكتس

تيكتس تُعتبر واحدة من المنصات الرائدة عالمياً في مجال حجز التذاكر عبر الإنترنت للمتاحف والوجهات السياحية والتجارب المتوفره في أكثر من 60 دولة وأكثر من 1000 مدينة بلغات متعددة تصل إلى 17 لغة مختلفة. تأسست تيكتس في عام 2014، ومنذ ذلك الحين، تهدف إلى مساعدة المسافرين في اكتشاف مزيد من الفرص للاستمتاع بالثقافة وزيارة أفضل الوجهات في رحلاتهم.

يقع مقر شركة تيكتس الرئيسي في مدينة أمستردام، وهي تعمل بجد لخدمة عملائها حول العالم. يتواجد فريقها المكون من أكثر من 200 موظف في مختلف المدن العالمية مثل لندن، باريس، روما، برشلونة، سياتل، لاس فيغاس، أورلاندو، فيلادلفيا، فيينا، كوبنهاغن، وبانكوك. لمزيد من المعلومات حول خدماتهم، يمكنك زيارة موقعهم الإلكتروني على tiqets.com.