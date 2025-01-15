أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة – يعتزم متحف اللوفر أبوظبي تنظيم ندوة تفاعلية بعنوان "المتاحف في أفريقيا بين اليوم والغد" في الفترة من 28 إلى 30 يناير 2025، وستشهد هذه الفعالية المميزة مشاركة كوكبة من أبرز الشخصيات من المتاحف الأفريقية لاستكشاف الأدوار المتطورة للمتاحف الأفريقية وتأثيرها العميق على المجتمع والحوارات الثقافية العالمية.

يُذكر أن هذه الندوة ستُعقد قبل فترة وجيزة من انطلاق فعاليات المعرض المرتقب "ملوك أفريقيا وملكاتها: أشكال الحكم ورموزه" – وهو المعرض الافتتاحي الرئيسي الذي يخصصه المتحف لعرض التراث الأفريقي، وسيُفتتح في 29 يناير 2025.

أبرز محاور الندوة

يتمحور البرنامج الممتد على مدار ثلاثة أيام حول ثلاثة موضوعات رئيسية يُستكشَف كل منها في إطار نقاشات ملهمة تحت إشراف مجموعة من الخبراء:

اليوم الأول: صياغة العلاقة بين المتحف والمجتمع

التعمق في قوة السرد القصصي الشامل وأهمية إشراك الأجيال الشابة.

المواعيد: من 9:00 صباحاً حتى 3:45 عصراً

اليوم الثاني: تأثير المتاحف في المجتمعات المحيطة

تسليط الضوء على الإدارة المسؤولة لمقتنيات المتاحف ومبادرات البحوث المحلية.

المواعيد: من 2:00 ظهراً حتى 6:15 مساءً

اليوم الثالث: جسور الترابط بين المتاحف الأفريقية والقضايا العالمية

تسليط الضوء على ممارسات الفن الأفريقي المعاصر وأهمية التعاون الدولي.

المواعيد: من 10:00 صباحاً حتى 5:30 مساءً

المتحدثون في الندوة

ستشهد الندوة مشاركة كوكبة متميزة من قادة الفكر بما يشمل:

بونغاني ندلوفو، المدير التنفيذي لمتاحف إيزيكو في جنوب أفريقيا، والذي يناقش كيف يمكن للمتاحف إعادة تصور سردياتها.

كوجو يانكاه، مؤسس متحف التراث الأفريقي في غانا، والذي يشارك رؤيته بشأن التثقيف والمعالجة من خلال المتاحف.

مالك ندياي، مدير متحف تيودور مونو للفنون الأفريقية في السنغال، والذي يستكشف جهود التنشيط المعاصرة لمجموعات المقتنيات التراثية.

هنري بوندجوكو بانياتا، مدير المتحف الوطني لجمهورية الكونغو الديمقراطية، ويناقش كيف يمكن للمتاحف إعادة تصور سردياتها.

صامويل سيديبي، مدير المتحف الوطني في مالي، سيلقي الضوء على طبيعة وثقافة المصالحة بهدف جذب اهتمام الشباب.

هيوز هيومن تشانا، مدير المتحف الوطني في الكاميرون، سيتطرق إلى إعادة توظيف دور التراث والتنمية الحضرية في المتاحف المجتمعية.

مهدي قطبي، رئيس المؤسسة الوطنية للمتاحف في المغرب ( FNM )، سيناقش دور التراث المغربي في أفريقيا.

)، سيناقش دور التراث المغربي في أفريقيا. حمادي بوكوم، مدير متحف الحضارات السوداء في داكار ومنسق اللجنة الخاصة لاسترجاع آثار السنغال، وسيتطرق إلى التركيز على تغيير المفاهيم المرتبطة بالشراكات.

إيمانويل كاسارهيرو، رئيس متحف كاي برانلي - جاك شيراك، سيناقش مشروع الاتحاد الأوروبي لتغيير أنماط الشراكات.

عبد الله كوناتي، فنان معاصر من مالي، سيشارك في نقاش فني مُلهم.

سيطرح هؤلاء الخبراء المتميزون وغيرهم من المتحدثين البارزين رؤىً متنوعة حول الأهمية المجتمعية المتطورة للمتاحف في جميع أنحاء القارة الأفريقية.

رؤية لمستقبل المتاحف

تتيح هذه الندوة فرصة مميزة للتفكير في كيفية تطور المتاحف، وتوسعة نطاق تأثيرها المجتمعي، إضافة إلى تعزيز مساهماتها في الحوارات الثقافية العالمية. وتؤكد أيضاً على التزام متحف اللوفر أبوظبي بتعزيز الروابط الثقافية ومعالجة المسائل الملحة بشأن الدور المتطور للمتاحف في جميع أنحاء العالم، كما تسلط هذه الفعالية، المُنظّمة بالتعاون مع مؤسسة متاحف فرنسا، الضوء على الأساليب المبتكرة لممارسات المتاحف، وتشجع الحوار بشأن التحديات العالمية المشتركة.

تفاصيل التسجيل

باب المشاركة في الندوة مفتوح أمام المتخصصين في مجال المتاحف، والأكاديميين، والجمهور.

الحضور مجاني، لكن يُشترط التسجيل المُسبَق.

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