قطر - استضاف بيت محمد بن جاسم في متاحف مشيرب "ملتقى رواد الأعمال الشباب للريادة والابتكار" هذا الأسبوع، والذي شهد إطلاق تقرير الاستدامة 2024 وجلسات نقاشية حول مستقبل الريادة والابتكار.

وقال السيد عبدالله النعمة، المدير العام لمتاحف مشيرب: "نفخر باستضافة ملتقى رواد الأعمال الشباب للريادة والابتكار في بيت محمد بن جاسم، المكان الذي يحتفي بتاريخ مشيرب العريق والعمارة المستدامة التي تميز مشيرب قلب الدوحة. يعكس هذا الحدث التزامنا بتعزيز نمو الإبداع والابتكار في مجتمعنا. تلتزم متاحف مشيرب بدفع عجلة الاستدامة وتمكين المبادرات المجتمعية، ويسعدنا الشراكة مع نادي رواد الأعمال الشباب في جمع قادة الفكر والمبدعين الشباب لإجراء حوارات هادفة حول الاستدامة."

وصرح الدكتور إبراهيم خالد السليطي، رئيس نادي رواد الأعمال الشباب: "يمثل ملتقى رواد الأعمال الشباب للريادة والابتكار منصة حيوية للتعاون بين القطاعين العام والخاص في مجال ريادة الأعمال المستدامة. يعكس إطلاق تقرير الاستدامة 2024 التزامنا بخلق فرص تأثير هادفة لرواد الأعمال. نتطلع إلى أن يكون هذا الحدث حافزاً لمزيد من الابتكار في مجتمع الأعمال القطري."

شهد الملتقى مشاركة متحدثين بارزين تناولوا مستقبل الريادة والابتكار في عام 2025، واستراتيجيات التنمية المستدامة في قطاع ريادة الأعمال القطري. وقدم الدكتور السليطي نظرة عامة على إنجازات النادي وكشف عن خطته الاستراتيجية لعام 2025.

يسلط تقرير الاستدامة 2024 الضوء على التزام نادي رواد الأعمال الشباب بسبعة أهداف رئيسية من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة من خلال مبادرات تشمل التعليم الريادي، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والابتكار الرقمي، والتنمية الحضرية. ومن أبرز الإنجازات إطلاق منصة YEC.qa، المنصة الريادية الدولية، وبرامج تعزيز ممارسات الأعمال الصديقة للبيئة مع تعزيز الشمول الاقتصادي والشراكات بين القطاعات لتقوية النظام البيئي لريادة الأعمال في قطر.

وباعتبارها مركزاً للتبادل المجتمعي والثقافي، تواصل متاحف مشيرب تقديم رؤى فريدة حول التحول المستدام للدوحة من خلال معارضها الدائمة وبرامجها التعليمية. ويجعل مزج المتحف بين الحفاظ على التراث وتعزيز الابتكار منه مكاناً مثالياً للحوار بين الأجيال حول مستقبل قطر المستدام.

نبذة عن مشيرب العقارية

مشيرب العقارية هي إحدى الشركات التابعة لمنظومة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، والشركة الأولى في قطر المتخصصة في التطوير العقاري المستدام، وهي بذلك تسهم ليس فقط في تحقيق الأهداف الاستراتيجية التي تنص عليها رؤية قطر الوطنية 2030 بل ودعم الأهداف والغايات التي تصبو إليها مؤسسة قطر.

تسعى مشيرب العقارية إلى تغيير نظرة الناس إلى الحياة في قلب المدن، وتحسين مستوى المعيشة من خلال حلول مبتكرة تشجّع على التفاعل الاجتماعي، واحترام الثقافة والتراث، وترسيخ العناية بالبيئة.

أنجزت مشيرب العقارية مشروعها الرائد "مشيرب قلب الدوحة" الذي يشكل واحدة من أكثر مناطق المدن ذكاءً واستدامة، إذ يعتمد أساليب جديدة في مجال تخطيط المدن تجمع بين الأساليب التقليديّة وبين التكنولوجيا العصريّة، وعلى نحو يراعي الاعتبارات البيئيّة والهويّة الثقافيّة. وجميع المباني إما حاصلة على الشهادة الذهبية أو البلاتينية في نظام ريادة تصميمات الطاقة والبيئة.

مشيرب قلب الدوحة هي مدينة متكاملة تجمع بين الوحدات السكنية الحديثة المفروشة بالكامل والمنشآت التجارية متعددة الاستخدامات التي تقدم مجموعة واسعة من خدمات البيع بالتجزئة والأعمال والخدمات التجارية والمنشآت الثقافية. وفي قلب مشيرب قلب الدوحة تقع متاحف مشيرب، وفندق ماندارين أورينتال، وفندق الوادي - إم غاليري من فنادق أكور وفندق بارك حياة، ومشيرب غاليريا، وبراحة مشيرب، وهي أكبر ساحة مشاة مغطاة في الهواء الطلق في المنطقة.

-انتهى-

#بياناتشركات