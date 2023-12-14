المنامة، البحرين : شهد مبنى آركابيتا اليوم الخميس 14 ديسمبر 2023 احتفالاً بهيجاً بمناسبة العيد الوطني لمملكة البحرين وسط أجواء من الفرحة والسرور عمت الحضور، بتنظيم من شركة إيه إتش كيو القابضة ، ومجموعة آركابيتا، وشركة ممتلكات البحرين القابضة (ممتلكات)، وشركة البحرين للاستثمار العقاري (إدامة)، ومجلس التنمية الاقتصادية، وشركة إدارة الأصول (أصول)، وشركة أملاك العقارية (أملاك)، وشركة بحرين مارينا للتطوير، وشركة فيتول البحرين.كما شهد الحفل الذي أقيم في الحديقة الخارجية لمبنى آركابيتا في خليج البحرين حضور عدد من الرؤساء التنفيذيين والمسؤولين والموظفين وأفراد عائلاتهم، واشتمل على العديد من الفعاليات المتنوعة بما فيها فقرات الفنون الشعبية فضلاً عن مشاركة عدد من أصحاب الحرف اليدوية والأكلات الشعبية والأنشطة الترفيهية للحضور من كافة الأعمار.

وسلّط هذا الاحتفال الوطني الضوء على ما تشهده مملكة البحرين من تنمية شاملة واقتصاد مزدهر بفضل الرعاية الكبيرة التي توليها القيادة الرشيدة وتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، والمتابعة الحثيثة لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، والدور الحيوي الذي تقوم به الحكومة الموقرة في دعم نهضة مملكة البحرين وتحقيق رؤيتها الاقتصادية.

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