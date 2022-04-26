توظف تقنيات التبرع الفوري الذكية عبر 25 جهازاً في مراكز التسوق لتسهيل التبرع المباشر للحملة الأكبر في المنطقة لإغاثة المحتاجين والفقراء في 50 دولة

· مبادرة "انقر للتبرع الفوري" "Tap to Donate" تخصص أجهزة تبرع ذكية وتفاعلية في مراكز تسوق كبرى في دولة الإمارات لتسهيل التبرع لمبادرة المليار وجبة

· أجهزة تسهل التبرع الفوري من خلال البطاقات المصرفية أو الأجهزة المحمولة الذكية أو الساعات الذكية لتوفير الدعم الغذائي للمحتاجين في عشرات الدول

· أجهزة التبرع تقبل بطاقات فيزا وماستر كارد وتقنيات الدفع آبل باي وجوجل باي

· أجهزة التبرع الــ25 موزعة على مراكز سيتي سنتر مردف ومول الإمارات بدبي وسيتي سنتر الزاهية بالشارقة كمرحلة أولى

· المبادرة تضيف وسيلة تبرع سهلة جديدة لقنوات التبرع الأربع التي توفرها مبادرة المليار وجبة وهي موقعها الإلكتروني والحساب المصرفي الخاص بها والرسائل النصية القصيرة ومركز الاتصال

دبي، الإمارات العربية المتحدة : دعماً لمبادرة "المليار وجبة"، الأكبر في المنطقة التي تنظمها مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية لتقديم الدعم الغذائي للمحتاجين والفقراء في 50 دولة من الإمارات إلى العالم، تطلق "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" مبادرة "انقر للتبرع الفوري" في عدد من المراكز التجارية الكبرى لتسهيل المساهمة المباشرة

للجمهور في إطعام الجوعى، ومساندة الفئات الأقل حظاً من الأطفال واللاجئين والنازحين والمتضررين من الأزمات والكوارث في المجتمعات الأقل حظاً ضمن مبادرة "المليار وجبة".

وضمن مبادرة "انقر للتبرع الفوري" "Tap to Donate"، يتم في مرحلتها الأولى توزيع 25 جهازاً ذكياً للتبرع الفوري الميسر في عدد من المراكز التجارية التابعة لشركة ماجد الفطيم لتلقي التبرعات بأحدث تقنيات التبرع عبر الدفع الفوري باستخدام البطاقات المصرفية الشخصية من فيزا VISA أو ماستر كارد mastercard، أو عن طريق الدفع بالهاتف الذكي أو الساعة الذكية عبر تقنيات "آبل باي" Apple Pay أو جوجل باي Google Pay.

وتتوزع أجهزة التبرع بالمرحلة الأولى في 3 مراكز تجارية هي سيتي سنتر مردف ومول الإمارات بدبي، وسيتي سنتر الزاهية بالشارقة، وتوفر خياراً ميسراً لروادها وكوادرها وموظفيها والعاملين فيها للتبرع ودعم مبادرة "المليار وجبة".

وتوفر الأجهزة مجموعة خيارات للتبرع مثل التبرع بمبلغ 10 دراهم ، أو 50 درهماً، أو 100 درهم، تسهم في توفير المكونات الغذائية الأساسية التي يحتاجها الأفراد والأسر في المجتمعات الأقل حظاً لإعداد وجبات الطعام.

وتدعم المبادرة الجديدة، التي تنظمها مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، الجهة المنظمة لمبادرة "المليار وجبة"، تعزيز التضامن العملي مع المحتاجين، وأخذ زمام المبادرة على مستوى الأفراد للمساهمة في تخفيف معاناة الجوعى حول العالم ترجمة لمعاني التراحم والإحسان

في شهر رمضان المبارك، وتجسيداً لقيم العطاء والتضامن والتكافل ومد يد العون للجميع؛ دون تمييز أو استثناء أو تردد، الراسخة في مجتمع الإمارات بكل أطيافه ومختلف مكوناته.

وتسهم المبادرة في دعم تحقيق أهداف مبادرة "المليار وجبة" التي انطلقت مطلع شهر رمضان المبارك تحت شعار "ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع" من أجل مساندة وتقديم الدعم الغذائي إلى الفئات الأكثر حاجة في العالم وصناعة الفرق ورسم الابتسامة بمليار وجبة ستوزع في 50 دولة حول العالم.

وتتواجد أجهزة التبرع الفوري في مواقع حيوية في مراكز التسوق الثلاثة في كلٍ من دبي والشارقة. وهي واضحة لرواد مراكز التسوق بتصميم تفاعلي يحاكي شكل هاتف ذكي كبير بطول 190 سنتيمتراً، وعرض 60 سنتيمتراً، مع شاشة تفاعلية ذكية قياس 55 إنش، تعمل باللمس، وتوفر خيار التبرع الفوري..

خيار إضافي وفق مبدأ التمويل الجماعي

وتوفر أجهزة التبرع الفوري خياراً جديداً مبتكراً للأفراد للتبرع بشكل مباشر في مبادرة "المليار وجبة"، وتدعم مبدأ المشاركة المجتمعية الذي توظفه "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" لإتاحة الفرصة للجميع للمساهمة في العمل الخيري والإنساني بما يوسع دائرته ويعزز كفاءته ويسرّع تحقيقه لأهدافه الإنسانية.

قلوب رحيمة تتفاعل لمساعدة الجوعى

وتعليقاً، قال سعادة المدير العام لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، حمد بن الشيخ أحمد الشيباني، إن توظيف تقنيات التبرع الفوري الذكية والتي توفرت عبر أجهزة تفاعلية في مراكز التسوق الكبرى ستسهم بالتبرع المباشر للحملة الإنسانية الأكبر في المنطقة لإغاثة المحتاجين والفقراء في 50 دولة حول العالم، مضيفاً إن مبادرة "انقر للتبرع الفوري" والمعروفة اصطلاحاً باللغة الإنجليزية "Tap to Donate" جعلت عملية التبرع أكثر سلاسة وذلك بنقرة واحدة على شاشات أجهزة التبرع ما من شأنه أن يذكي وجدان الناس وما يعتمل في قلوبهم الرحيمة بطرق أكثر تفاعلية لمساعدة جياع البطون ومن يعانون الفاقة في سائر بقاع الدنيا، ومؤكداً ان ذلك يسهم بفعالية في تحقيق أهداف مبادرة "المليار وجبة" عقب انطلاقها مطلع شهر رمضان المبارك تحت شعار "ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع" لمساندة وتقديم الدعم الغذائي إلى الفئات الأكثر حاجة في العالم، فغدت هذه المبادرة علامةً فارقةً في رسم الابتسامة على مليار وجه جائع في 50 دولة حول العالم.

شراكة من أجل الخير

وقالت سارة النعيمي، مدير مكتب مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية: "أجهزة التبرع الفوري التي توفرها مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية في عدد من المراكز التجارية الكبرى تقدم آلية سريعة وميسرة للمساهمة المباشرة بتبرعات مالية لتوفير الدعم الغذائي لمن هم في أمس الحاجة للمساندة في المجتمعات الأقل حظاً في 50 دولة تغطيها "مبادرة المليار وجبة" الأكبر

من نوعها في المنطقة. وتوظيف التقنيات والتطبيقات المبتكرة والذكية من خلال هذه المبادرة يسهم في تفعيل دور التكنولوجيا المالية في دعم وتوسيع آليات العمل الخيري والإنساني، وتمكين المزيد من الأفراد للتبرع والمساهمة في مكافحة الجوع وإغاثة الأشد حاجة حول العالم."

مسؤولية أخلاقية والتزام إنساني

بدوره أكد فؤاد منصور شرف، المدير العام لمراكز التسوق في الإمارات لدى «ماجد الفطيم العقارية«، أن مشاركة ماجد الفطيم في تمكين المزيد من المتبرعين والمساهمين من دعم مبادرة "المليار وجبة" عبر أجهزة التبرع الفوري التي تتوزع في عدد من مراكزها التجارية في دبي والشارقة تأتي من التزامها بدعم مبادرات العمل الإنساني العالمي التي تنطلق من دولة الإمارات وتهدف لتقديم العون والمساندة للمحتاجين حول العالم، وهو تندرج ضمن مسؤوليتها المجتمعية المؤسسية التي تحاكي قيم العطاء التي تميّز مجتمع الإمارات، لافتاً إلى أن المساهمة في مبادرة المليار وجبة تسهم في بناء شبكة أمان غذائي للفئات التي تستحقها والمشاركة بدعمها مسؤولية أخلاقية والتزام إنساني.

آليات معتمدة للتبرع

وإلى جانب أجهزة التبرع الفوري، يمكن للأفراد والمؤسسات وقطاعات الأعمال والفعاليات الاقتصادية وجمعيات العمل الخيري والإنساني المساهمة في مبادرة "المليار وجبة" أيضاً عبر قنواتها الرئيسية الأربع المعتمدة وهي الموقع الإلكتروني www.1billionmeals.ae والتحويل المصرفي لحساب مبادرة "المليار وجبة" على رقم الحساب المعتمد: AE300260001015333439802 في

بنك الإمارات دبي الوطني بالدرهم الإماراتي، أو التبرع يومياً بدرهم واحد للمبادرة من خلال اشتراك شهري بإرسال رسالة نصية بكلمة "وجبة" أو "Meal" على الرقم 1020 لمستخدمي شبكة "دو" أو على الرقم 1110 لمستخدمي شبكة "اتصالات"، أو التبرع بالتواصل مع مركز اتصال مبادرة "المليار وجبة" على الرقم 8009999.

وتشكل "المليار وجبة" مبادرة تفتح باب المساهمة للجميع لدعم الأكثر احتياجاً، ومن يعانون سوء التغذية، وذلك بتوفيرها كافة وسائل المشاركة والتبرع المفتوحة حتى تحقيق هدفها.

مبادرة المليار وجبة

وتنظم مبادرة "المليار وجبة" مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية وشبكة بنوك الطعام الإقليمية وكافة المؤسسات الإنسانية والخيرية لإيصال الدعم الغذائي والطرود التموينية للمستفيدين مباشرة إلى أماكن تواجدهم في المجتمعات الأقل حظاً التي تغطيها المبادرة في 50 دولة حول العالم. وتساهم المبادرة في حشد جهود أكبر عدد من الأفراد والشركات والمؤسسات ورجال الأعمال والشخصيات المشهود لها بالعمل الإنساني من أجل خدمة قضية إنسانية، وتدعم مبادرة "مليار وجبة" تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة لعام 2030 ومن ضمنها هدف القضاء على الجوع في العالم.

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