سيتم إطلاق الدعوة في 21 نوفمبر 2022بأغلب البلدان المشاركة في المبادرة الخاصة للتدريب وخلق فرص عمل

يمكن للشركات و المؤسسات الحكومية و الغير هادفة للربح التقدم بطلبات للحصول على منح للتمويل المشترك

تصل قيمتها إلى 10 ملايين يورو لكل مشروع

تعتبر مبادرة "الاستثمار من أجل التوظيف" آلية استثمارية تم تأسيسها لخلق فرص عمل، وتقدم المبادرة منح تمويل مشترك للمشاريع العامة والخاصة في ثمانية بلدان إفريقية مشاركة. ويعتمد اختيار المشاريع على تقديم مشاريع ذات ميزات تنافسية.

وستنطلق الدعوة القادمة لتقديم العروض في 21 نوفمبر 2022، بهدف الحصول على طلبات تمويل للمشاريع الكائنة في البلدان التالية: مصر وإثيوبيا وكوت ديفوار وغانا ورواندا والسنغال وتونس.

كما ستدعو مبادرة "الاستثمار من أجل التوظيف" الشركات والمؤسسات العامة في البلدان المذكورة أعلاه إلى تقديم عروض مشاريع تسهم في خلق فرص عمل مستدامة في القطاع الخاص. ولتحقيق هذه الغاية، تمنح المبادرة منحاً للتمويل المشترك تتراوح قيمتها بين مليون و10 ملايين يورو لكل مشروع، وذلك من خلال عملية تقديم دراسة تنافسية للمشاريع. وتستهدف الدعوة استقبال الطلبات لأربعة أنواع من المشاريع:

1. المشاريع غير الهادفة للربح بهدف خلق فرص عمل (بدون تحقيق تدفقات نقدية):

تغطي مبادرة" الاستثمار من أجل التوظيف" ما يصل إلى 90٪ من إجمالي قيمة الاستثمار.

2. المشاريع غير الهادفة للربح بهدف خلق فرص عمل (مع تحقيق تدفقات نقدية):

تغطي مبادرة" الاستثمار من أجل التوظيف" ما يصل إلى 75٪ من إجمالي قيمة الاستثمار.

3. المشاريع الهادفة للربح ذات التأثير الأوسع نطاقاً في خلق فرص العمل:

تغطي مبادرة" الاستثمار من أجل التوظيف" ما يصل إلى 35٪ من إجمالي قيمة الاستثمار.

4. المشاريع الهادفة للربح بهدف خلق فرص عمل:

تغطي مبادرة" الاستثمار من أجل التوظيف" ما يصل إلى 25٪ من إجمالي قيمة الاستثمار.

وتعتبر مبادرة "الاستثمار من أجل التوظيف" هي آلية استثمار قام بتأسيسها بنك التنمية الالماني (KfW) بالنيابة عن الوزارة الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ)، وهي جزء أساسي من المبادرة الخاصة للتدريب وخلق فرص العمل. وتهدف هذه المبادرة، التي تعمل تحت شعار "الاستثمار من أجل الوظائف"، إلى إزالة العقبات والحواجز الاستثمارية وخلق فرص عمل وتدريب جيدة في البلدان الشريكة في أفريقيا، وهي: مصر وإثيوبيا وغانا وكوت ديفوار ورواندا والسنغال وتونس.

كيف تتم عملية تقديم الطلبات؟

· تستطيع الشركات الخاصة وغيرها من المؤسسات تقديم عروض المشاريع وكافة المستندات ذات الصلة من خلال مرحلة تقديم الطلبات. وسيتم الإعلان عن شروط ومراحل التقديم، بالإضافة إلى قائمة البلدان المؤهلة للتقديم على الموقع الإلكتروني.

· يمكن للشركات التقدم بطلبات فردية أو جماعية ضمن كيانات أخرى من قارة إفريقيا و / أو الاتحاد الأوروبي و / أو رابطة التجارة الحرة الأوروبية.

· يجب ان تكون الوظائف التي سيتم خلقها من خلال المشاريع المقدمة تحت مظلة القطاع الخاص.

· سيتم تقييم المشاريع من قِبل مبادرة الاستثمار من أجل التوظيف. وستشمل عملية التقييم عدة مراحل، منها مرحلة الاختيار الأولي التي ستتم وفقاً لدراسة العرض المبدئي للمشاريع المقدمة. ثم في المرحلة الثانية، سيُطلب من المتقدمين المختارين تقديم دراسة تفصيلية للمشاريع، والذي سيخضع إلى تقييم أكثر تدقيقاً

#بياناتشركات

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لمزيد من المعلومات حول مبادرة الاستثمار من أجل التوظيف وتقديم الطلبات، يرجى زيارة: jobs.com/ife-for-https://invest

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