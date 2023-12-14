وجهة ترفيهية رياضية جديدة تتيح للزوار من جميع الأعمار اختبار مهاراتهم الكروية عبر تجربة تفاعلية، واختبار شعور الانضمام للنادي الإنجليزي العريق، إلى جانب الاستمتاع بتجربة تناول الطعام في مطعم ذو طابع مستقبلي

افتتاح متجر مانشستر سيتي الحصري والأول من نوعه في المنطقة، والذي يوفر لعشاق السيتي المنتجات والتذكارات الحصرية من ناديهم المفضل

الإمارات العربية المتحدة، أبوظبي: أعلن نادي مانشستر سيتي، بالشراكة مع الدار العقارية، عن عزمه إطلاق "تحدي السيتي" في ياس مول بجزيرة ياس في أبوظبي، التجربة الكروية التفاعلية الجديدة والتي تتيح لهواة كرة القدم على اختلاف أعمارهم الفرصة لاختبار وصقل مهاراتهم الكروية عبر تجربة غامرة وسط أجواء مفعمة بعراقة النادي الإنجليزي المصنّف كأحد أنجح أندية كرة القدم حول العالم.

ويأتي إطلاق "تحدي السيتي" في سبيل تعزيز الشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد التي تجمع بين كل من مانشستر سيتي، والدار العقارية، و"حياكم في أبوظبي"، العلامة التجارية لوجهة أبوظبي في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، ومحفظة جزيرة ياس، لتكون أحدث وجهة ترفيهية لجزيرة ياس، والتي تعدّ من أبرز الوجهات العالمية المرموقة للرياضة والترفيه والسياحة.

تتضمن التجربة الكروية الجديدة، والتي من المقرر افتتاحها في 15 ديسمبر الحالي، مجموعة متنوعة من الأنشطة التفاعلية المميزة والتحديات المصممة خصيصاً لاختبار مستوى القدرات الذهنية والبدنية للمشجعين والزوار، إذ تم الاعتماد في تصميمها على مجموعة من التقنيات المبتكرة التي تمنح اللاعبين درجات محددة وفقاً لعدد من السمات الخاصة بهم، وكل ذلك في الوقت الذي يستمتعون فيه بالأجواء الحيوية والحماسية التي تقدمها الوجهة الجديدة في ياس مول.

ومن جانبها، قالت نوريا تاري، مديرة التسويق وتجارب المشجعين في مجموعة السيتي لكرة القدم: "يسعدنا إطلاق تحدي السيتي في ياس مول، وهي فرصة رائعة للكبار والصغار في الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط سواء كانوا من محبي كرة القدم أم لا، كي يستمتعوا بتجربة تفاعلية وفريدة من نوعها. إذ سيمكن التحدي الزوار من الاستمتاع بروح هذه الرياضة المحبوبة والاحتفاء بإنجازات النادي عبر تجربة تفاعلية مميزة ستتيح لهم التواصل مع النادي العريق عن بعد. نحرص دائماً على تقديم كل ما هو جديد ومتفرد في عالم كرة القدم، ونتمنى أن تنال مساعينا رضاء محبي ومشجعي مانشستر سيتي. "

وتعليقاً على هذه الشراكة الإستراتيجية، قال سعود خوري، الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة في الدار: "تحدي السيتي هو أبرز مفهوم مبتكر يتم الإعلان عنه كجزء من الشراكة الإستراتيجية بين مانشستر سيتي والدار، إذ يمثل هذا الإطلاق علامة فارقة مهمة في أعمالنا ضمن قطاع التجزئة. كما يسهم في ترسيخ مكانة ياس مول كمركز للابتكار والترفيه والتجزئة التجريبية في المنطقة. إن المفهوم رائع، ونعتقد أن الجاذبية العالمية لمانشستر سيتي التجارية ستجذب المزيد من السكان والسياح إلى ياس مول".

ويتميز التحدي الجديد بتصميمه الملائم لكافة الأعمار، إذ يمكن لجميع الأطفال والبالغين بدء التحدي عبر إنشاء شخصيتهم الافتراضية، ومن ثم دخول الملعب المذهل واللعب كأحد شخصيات نجوم النادي المعروفين، مثل اللاعب إيرلنغ هالاند أو كيفين دي بروين أو ستيف هوتون أو أليكس غرينوود، والاستمتاع بالأجواء الرائعة والحماسية في ملعب الاتحاد.

وبعد دخولهم الملعب، تتيح التجربة للاعبين استعراض قدراتهم الكروية واختبار قوتهم وسرعتهم ومدى مرونتهم وتناسق حركاتهم وغيرها الكثير، لتظهر أخيراً نقاطهم وترتيبهم العام بين اللاعبين الآخرين على اللوحة الرئيسية، مع العلم أن التجربة ليست محصورة فقط بهواة كرة القدم ممن يودون صقل مهاراتهم، بل تشمل كافة الأشخاص على اختلاف قدراتهم والذين يودون قضاء وقت ممتع مع العائلة أو الأصدقاء عبر مجموعة شاملة من التحديات الممتعة للجميع.

وسيتمكن اللاعبين من اختبار مهاراتهم وقدراتهم عبر أكثر من عشر تحديات تفاعلية شيّقة، بما فيها اللحظة الحاسمة لتسديدهم ركلة جزاء ضد حارس المرمى الروبوتي، والتي تمكّن مهاجم نادي مانشستر سيتي السابق، سيرجيو أجويرو، من تسجيل أول هدف في هذه التجربة عند زيارته تحدي السيتي أواخر نوفمبر الماضي. كما تتيح الوجهة أيضاً للاعبين الاستمتاع بالتعرف على رحلة النادي العريق حتى الوقت الحاضر ، وذلك عبر تجربة تعرّفهم بأبرز إنجازات النادي على مدار السنين، وتعرض لهم أطقم اللاعبين منذ عام 1884، بالإضافة إلى الاحتفاء بالكؤوس التي حققها النادي المحبوب.

ويأتي إطلاق "تحدي السيتي" في ياس مول تزامناً مع النجاحات المتواصلة للنادي العريق، ومنها فوزه التاريخي بثلاثة ألقاب في موسم 2022 -2023 عندما حصد لقب الدوري الممتاز ولقب بطولة الكأس ولقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه، والتي تحتفي التجربة بجميعها عبر المحتوى التفاعلي والتثقيفي الممتع.

كما وأعلن النادي الإنجليزي العريق في سابقة هي الأولى في المنطقة أيضاً، عن إطلاقه متجر مانشستر سيتي الرسمي التابع لعلامة بوما الرياضية، والذي يتيح للزوار شراء تذكارات قيّمة من ناديهم المفضل، بما فيها أطقم اللاعبين وقمصان النادي والمنتجات الرسمية والقطع التي تحمل أسماء لاعبيهم المفضلين. وقد تم افتتاح المتجر في 24 نوفمبر ويقدم المنتجات الحصرية للنادي والمتوفرة حصرياً في دولة الإمارات العربية المتحدة.

هذا وستصبح الوجهة الجديدة المكان المثالي لمتابعة المباريات الحية لنادي مانشستر سيتي ومشاهدة أبرز اللقطات من مبارياته، مع توفر خيارات الأطعمة والمشروبات لتقديم التجربة الأروع.

لمعرفة المزيد عن تحدي السيتي يرجى زيارة الرابط www.mancitychallenge.com.

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حول تحدي السيتي

يعتبر تحدي السيتي وجهة ترفيهية غامرة تابعة لنادي مانشستر سيتي، بطل الدوري الإنجليزي الممتاز وبطل دوري أبطال أوروبا. وتضم الوجهة الجديدة سلسلة من التحديات والتجارب الكروية المميزة والتي تتيح للاعبين اختبار قوتهم وسرعتهم ومرونتهم وتناسق حركاتهم، بالإضافة إلى سرعة ردود أفعالهم وغيرها الكثير.

وبمجرد الدخول إلى الوجهة الفريدة في ياس مول، سينطلق الزوار في رحلة لصقل مهاراتهم المختلفة في كرة القدم، ويبذلون جهدهم ليصبحوا مشجعي السيتيزنز الأفضل أثناء تفاعلهم مع التجربة عبر شخصيتهم الافتراضية الخاصة بهم، وذلك بفضل اعتماد التجربة على تقنية التعرف بتردد موجات الراديو (RFID)، والتي تمكن اللاعبين من الاستمتاع برحلة مخصصة وفريدة من نوعها.

وتم تصميم الملعب داخل تحدي السيتي بعناية ليمنح اللاعبين شعور التواجد داخل ملعب الاتحاد الشهير ويضعهم في قلب الحدث، خاصة مع غرفة تبديل الملابس ونفق اللاعبين وقاعة الجوائز التي تمثل جميعها المزايا الرئيسية للاستاد الافتراضي. ويعمل التحدي على توفير مساحة تحتفي بالرياضة الأشهر حول العالم وتعزز تجربة اللاعبين الفريدة والقابلة للمشاركة مع العائلة والأصدقاء، لتكون وجهة اجتماعية تنافسية بارزة في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

يعد متجر مانشستر سيتي الرسمي (CityStore) التابع لعلامة بوما الرياضية، الوجهة المخصصة لبيع المنتجات والتذكارات القيمة، جزءاً من تجربة تحدي السيتي، والذي يوفر للزائرين تجربة تسوّق مصمّمة خصيصاً لإكمال الرحلة داخل الوجهة المميزة في ياس مول، مع فرصة الحصول على قميص رسمي مخصّص في المتجر.

لمعرفة المزيد أو الانضمام إلى قائمة الانتظار، يرجى زيارة www.mancitychallenge.com