عجمان: شاركت دائرة المالية في عجمان، ممثَّلةً بجاسم بوعصيبة، مدير مكتب التدقيق الداخلي، في النسخة الثلاثين من مؤتمر إدارة الاحتياطيات النقدية، الذي استضافه بنك الاتحاد السويسري UBS مؤخراً في مدينة زيورخ السويسرية.

ويُعَدُّ هذا المؤتمر من الأحداث العالمية الرائدة التي تناقش الاتجاهات الحديثة على الصعيد العالمي في إدارة الاحتياطيات ضمن مجالات عديدة، من خلال توزيع الأصول على عدد من الاتجاهات، منها الجغرافية والسياسية والاقتصادية. ويشارك في المؤتمر أكثر من 50 جهة مختلفة من 46 دولة.

وتأتي مشاركة الدائرة في المؤتمر في إطار حرصها على تحقيق الاستراتيجية الحالية للدائرة، ومواكبة أفضل الممارسات والتوجّهات العالمية في المجال المالي، لا سيّما في مجال إدارة الاحتياطيات النقدية، نظراً لأهميته البالغة في تعزيز الاستدامة المالية، والارتقاء بالقدرة على استشراف المتغيّرات المستقبلية والتعامل مع أي تحديات بمرونة.

وأشار جاسم بوعصيبة إلى أن المؤتمر تناول في هذه الدورة الاتجاهات العالمية التي تسهم في تشكيل ملامح الاقتصاد العالمي؛ ومن أهمها: تراجع العولمة، والتجزئة الجيوسياسية، والرقمنة، والاستدامة، مؤكداً أن المشاركة في المؤتمر شكّلت فرصةً مهمةً للاطلاع على أحدث المنهجيات المتّبعة في هذا المجال، والإلتقاء بكافة المشاركين وتبادل الخبرات، مما يساعد في مواكبة آخر التطورات في المجال واستشراف المخاطر المالية المحتملة.

وأوضح مدير مكتب التدقيق الداخلي في دائرة المالية في عجمان أنه في ظل التحوّلات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، فإن السياسات والممارسات السليمة في إدارة الاحتياطيات النقدية من شأنها دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي، وتحقيق التوازن بين السيولة والأمان من جهة، والعائد المناسب من جهة أخرى، فضلاً عن الحد من التعرّض إلى الأزمات الخارجية.

#بياناتحكومية

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