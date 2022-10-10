استعرضت المؤسَّسة خلال مشاركتها أحدث إصدارات «قنديل للطباعة والنشر والتوزيع»

اختتمت مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة مشاركتها في معرض الرياض الدولي للكتاب الذي أُقيم في مدينة الرياض. واستعرضت المؤسَّسة خلال المشاركة أحدث إصدارات «برنامج دبي الدولي للكتابة»، وقنديل للطباعة والنشر والتوزيع، أحد مشاريعها الاستثمارية.

وخلال زيارة وفد المؤسَّسة جناح قنديل في معرض الرياض الدولي للكتاب، أكَّد سعادة جمال بن حويرب أهمية المشاركة في معرض الرياض الدولي للكتاب؛ لكونه حدثاً معرفياً مهماً، يستقطب العديد من الناشرين والمشاركين والزائرين. ويعرض مجموعةً واسعةً من الكتب والنتاجات الفكرية والمعرفية. ويشكِّل المعرض منصةً مثاليةً لإبراز النتاجات المعرفية لبرنامج دبي الدولي للكتابة، وتعريف الجمهور في المملكة العربية السعودية بنشاطاته، إضافةً إلى نشر المعارف المتعلقة بإدارة الأعمال والإبداع والابتكار.

وأوضح سعادته أنَّ «برنامج دبي الدولي للكتابة» يحرص على المشاركة في أهمِّ المعارض المحلية والعربية والدولية، بهدف إيصال الكتاب إلى القارئ بأقل تكلفة لتشجيع القراءة، كما لفت إلى أنَّ الحضور المستمر في المعارض الدولية للكتاب يتيح مشاركة التجربة السبّاقة لدولة الإمارات في دعم صناعة الكتاب، وتوفير بيئة حاضنة للكتابة، قادرة على استقطاب الاستثمارات في القطاعات الإبداعية، في ظل المنظومة المتكاملة التي تتيحها الدولة لحماية الملكية الفكرية وحقوق المؤلفين والناشرين، ومساعدة دور النشر الناشئة على عرض إصداراتها في المعارض الدولية، إلى جانب التعريف بالمبدعين الإماراتيين من خلال إصدارات دور النشر الإماراتية.

وقال بن حويرب: «يعدُّ معرض الرياض الدولي للكتاب منصة تواصل بين الناشرين على المستويين الإقليمي والدولي، حيث يستقطب طيفاً واسعاً من الكُتَّاب والمؤلفين، ويسلّط الضوء على النتاج الإبداعي، ويجمع المبدعين في الكتابة ومحبّي القراءة، ويحفِّز المواهب الشابة عبر عرض نتاجاتها في شتى مجالات الكتابة». وأضاف سعادته: «استعرضنا خلال مشاركتنا في هذا المعرض الإصدارات المعرفية لبرنامج دبي الدولي للكتابة، الذي تمَّ إطلاقه في أكتوبر عام 2013، والذي يعدُّ أحد أبرز الإسهامات الإبداعية في إثراء الحركة الفكرية والأدبية في دولة الإمارات العربية المتحدة وأنحاء العالم، حيث أثمرت ورشه ودوراته عدداً من النتاجات الأدبية والمعرفية الرائدة

التي أبدعها المنتسبون. ويسرُّنا أن نواصل من خلال هذه المشاركة التعريف بالإبداع الإماراتي في شتى مجالات المعرفة وذلك من خلال منصة قنديل للطباعة والنشر والتوزيع والإصدارات العديدة لدور النشر الإماراتية».

وعلى هامش فعاليات المعرض، زار وفد من مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة برئاسة سعادة جمال بن حويرب، المدير التنفيذي للمؤسَّسة، مقر جائزة الملك فيصل العالمية، حيث التقى الدكتور عبدالعزيز السبيل، الأمين العام لجائزة الملك فيصل العالمية، وأكَّد الطرفان أهمية التعاون بين مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة وجائزة الملك فيصل العالمية، كما ناقشا آفاق تنفيذ مشاريع مستقبلية تتمحور حول الجوائز المعرفية العالمية.

كما زار وفد المؤسَّسة مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية بمقر المجمع في العاصمة السعودية الرياض، وكان في استقبالهم الدكتور عبدالله بن صالح الوشمي، أمين عام المجمع، حيث بحث الجانبان مجالات التعاون الثنائي وآليات تطويرها، واستكشاف آفاق إطلاق مشاريع تعكس الرؤية المشتركة لزيادة الزخم المعرفي، لاسيما مبادرة «بالعربي» إحدى مبادرات المؤسَّسة التي تركِّز على تقديم فعاليات متنوعة عبر قنوات الإعلام الرقمي ووسائل التواصل الاجتماعي، وترسيخ حضور اللغة العربية.

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