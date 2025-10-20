دبي، الإمارات العربية المتحدة- اختتمت مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة مشاركتها الفعّالة في معرض فرانكفورت الدولي للكتاب 2025، الذي يُعد أكبر المحافل المعنية بصناعة النشر والكتاب في العالم، حيث شاركت المؤسَّسة بجدول أعمال استثنائي ضم أحدث مخرجات برامجها الرائدة وفعالياتها المبتكرة، إلى جانب مجموعة واسعة من الجلسات الحوارية والأنشطة الإبداعية المصاحبة.

وقال سعادة جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة: "تُجسِّد مشاركتنا في معرض فرانكفورت الدولي للكتاب التزام المؤسَّسة الراسخ بتعزيز مكانة المعرفة الإماراتية على خريطة الفكر العالمي، وترسيخ حضورنا الفاعل في أكبر المنصات الدولية المعنية بصناعة الكتاب والمعرفة. وقد شكَّلت هذه المشاركة محطة مهمة لاستعراض مبادراتنا ومشاريعنا التي تعكس رؤية دبي ودولة الإمارات في بناء اقتصاد معرفي مستدام قائم على الإبداع والابتكار".

وأضاف: "لقد لمسنا خلال أيام المعرض اهتماماً متزايداً وإقبالاً واسعاً على مبادرات المؤسَّسة وبرامجها، وهو ما يعكس ثقة المجتمع الدولي بنموذجنا المعرفي الرائد، ويؤكد نجاحنا في إيصال رسالتنا القائمة على تمكين الأفراد والمجتمعات بالأدوات والمهارات التي تؤهلهم لصناعة المستقبل. ما يُشكِّل دافعاً إضافياً لمواصلة جهودنا في توسيع نطاق تأثيرنا المعرفي وتعزيز الشراكات العالمية، دعماً لمسيرتنا نحو بناء مجتمع معرفي مزدهر ومستدام".

وضمن مشاركتها، عقدت المؤسَّسة مجموعة من اللقاءات التي تضمنت استقبال سعادة جمال بن حويرب سعادة يوسف اليحيائي، قنصل عام الإمارات في ميونيخ، حيث اطلع سعادة القنصل على مشاركة المؤسَّسة في المعرض وطبيعة ما تقدمه من مبادرات ومشاريع. كما استقبل سعادة جمال بن حويرب جاكس توماس، مديرة معرض بولونيا للكتاب، والتقى كذلك مديرة فعاليات معرض لندن الدولي للكتاب، إيما لو، وذلك لبحث سُبل تعزيز قنوات الاتصال الحالية وفتح قنوات جديدة مع أبرز الجهات العالمية المعنية بالنشر وصناعة الكتاب والفكر، ترسيخاً لدور المؤسَّسة المحوري كجهة رائدة في صناعة المعرفة وتمكين مجتمعاتها على المستويين الإقليمي والعالمي.

كما أعلن سعادة جمال بن حويرب عن بدء العمل على ترجمة "موسوعة الحضارة الإسلامية في صقلية" إلى اللغة الألمانية، مشيراً إلى عزم المؤسَّسة على توسيع نطاق العمل مستقبلاً ليشمل لغات أخرى كالفرنسية، في خطوة نوعية تؤكد الأهمية التاريخية الكبرى لهذه الموسوعة، والتي تُعد مرجعاً يهتدي به الباحثون والمؤرخون حول العالم ممن سيكتبون عن صقلية وتاريخها والعلاقة التي جمعتها بالمنطقة العربية والعالم الإسلامي.

وتضمنت المشاركة باقة واسعة من الفعاليات التي قدمتها مشاريع ومبادرات المؤسَّسة، حيث نظَّم "برنامج دبي الدولي للكتابة" مجموعة من الجلسات الحوارية القيمة، منها جلسة بعنوان "أنا أترجم: تجارب شخصية في الترجمة إلى العربية"، وجلسة "هل انتهى عصر الترجمة العلمية؟ ماذا نترجم ولمن نترجم؟". في حين تناولت المستعربة البولندية الدكتورة باربرا ميخالاك بيكولسكا تجربتها في جلسة "رحلتي مع الترجمة من العربية إلى البولندية". وفي السياق نفسه، أطلق البرنامج ورشة الترجمة من العربية للألمانية مع المستشرق شتيفان فايدنر، بهدف تعزيز حضور الكتاب العربي في الفضاء المعرفي الألماني ومد جسور التواصل بين اللغتين من خلال نقل مؤلفات عربية مختارة إلى اللغة الألمانية

كما نظمت مبادرة "استراحة معرفة" جلسة حوارية بعنوان "الأدب الإماراتي بين الذاكرة والتجديد" بمشاركة الكاتبات الإماراتيات إيمان اليوسف ونادية النجار، مسلطةً الضوء على آخر الإبداعات الإماراتية وأهميتها في إحياء التراث وحفظه للأجيال القادمة. إلى جانب جلسة حوارية أخرى بعنوان "التحرير الأدبي: الشريك الخفي في صناعة النشر" بمشاركة المحررة الأدبية رقية الحديثي، والكاتب والمحرر الأدبي عبدالواحد الأنصاري، وتضمنت حواراً شائقاً حول أهمية التحرير الأدبي كمرحلة خفية وأساسية في إنتاج الكتب وصقل النصوص وتطويرها إبداعياً.

وفي جلسة عقدتها "حوارات المعرفة" تحت عنوان "الذكاء الاصطناعي في خدمة علوم الحياة"، استكشف الدكتور غونجان بهاردواج المدير التنفيذي لشركة بارتيكس إن في، أبرز اتجاهات الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، فيما قدّم الدكتور ستيفان بيرغهايم، مدير مركز التقدم المجتمعي في ألمانيا، جلسة بعنوان "براعة التفكير المستقبلي"، مستعرضاً أهمية الكفاءة الحقيقية والقدرة على التصرف والمحافظة على الفاعلية في الأزمات وفهم طرق التواصل والعمل لصالح المجتمع.

وخلال المشاركة، استعرض "مركز المعرفة الرقمي" التابع للمؤسَّسة مستجدات المنصة والمحتوى والحلول الرقمية التي تقدمها، والتي تُسهم في بناء أنظمة متكاملة للمكتبات الرقمية، كما ناقش المركز ضمن جلسات متخصصة أحدث الاتجاهات في النشر الأكاديمي والرقمي، وسبل تعزيز العلاقات وتبادل الخبرات بين الجهات المحلية والعالمية.

