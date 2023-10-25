[دبي - الإمارات العربية المتحدة] - اختتمت إدارة الصحة والسلامة والبيئة في مؤسسة مدينة دبي للطيران حملتها للسلامة من الحرائق للعام 2023 في دبي الجنوب، وذلك بحضور سعادة خليفة الزفين، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران ودبي الجنوب، وعدد من كبار المسؤولين التنفيذيين. وشهدت الحملة مشاركة 103 شركات ساهمت في تعزيز ثقافة السلامة من الحرائق في المجتمع، تماشياً مع كود الإمارات للوقاية والسلامة من الحريق وحماية الأرواح، وبالتعاون مع الادارة العامة للدفاع المدني بدبي.

وشهدت الحملة قيام فريق السلامة والصحة المهنية بتسليط الضوء على مخاطر الحرائق، وأهمية الامتثال للوقاية من الحرائق وحماية الأرواح في جميع المرافق التشغيلية. وفي الحفل الذي أقيم في نهاية الحملة، كرّم سعادة خليفة الزفين الشركات المشاركة ومركز الدفاع المدني في دبي الجنوب ، الذي حصل على جائزة تقديرية خاصة لما يقدمه من دعم مميز خلال هذه المبادرة.

وقال أسامة صالح، نائب الرئيس – رقابة التطوير في مؤسسة مدينة دبي للطيران: "مع اختتام حملتنا السنوية للسلامة من الحرائق لهذا العام، فإننا نعرب عن امتناننا لجميع الشركات المشاركة التي لعبت دوراً في تعزيز السلامة لشركات دبي الجنوب وموظفيها. ونتطلع لتنظيم المزيد من الفعاليات لتعزيز ثقافة السلامة والصحة في دبي الجنوب".

يشار إلى أن دبي الجنوب يعتبر أكبر مشروع حضري متكامل في دبي، ويرتكز على منظومة الطيران والخدمات اللوجستية، وسيضم أكبر مطار في العالم عند اكتماله و تشغيله بالكامل، كما تم تعزيزه ببنية تحتية للنقل متعدد الوسائط التي تربط مختلف وسائل النقل الجوي والبري والبحري. وتهدف دبي الجنوب إلى خلق مجتمع حيوي من خلال الاستفادة من عروضها وخدماتها الفريدة في مجال الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات وحلول البنية التحتية وفق أرقى المستويات العالمية.

#بياناتحكومية

- انتهى -