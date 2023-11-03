مؤسسة محمد بن راشد للإسكان: احتفلت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، يوم الجمعة 3 نوفمبر 2023، بـ "يوم العلم" بفعاليات وأنشطة وطنية متنوعة، تعبيراً عن اعتزازها بالقيم والمبادئ التي يمثلها العلم، وتأكيداً على دورها في خدمة الوطن وتحقيق رؤاه الطموحة.

ويأتي الاحتفال بـ "يوم العلم" هذا العام، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لرفع العلم الوطني في الثالث من نوفمبر في تمام الساعة العاشرة صباحاً.

وشملت فعاليات وأنشطة مؤسسة محمد بن راشد للإسكان للاحتفال بـ "يوم العلم" رفع العلم الوطني في جميع مباني المؤسسة ومرافقها. وتنظيم ندوات وفعاليات توعوية عن أهمية العلم ودوره في تعزيز الروح الوطنية. وإقامة مسابقات وأنشطة فنية ورياضية.

وبهذه المناسبة قال سعادة عمر حمد بوشهاب المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان: "نحتفي بـ "يوم العلم" بكل فخر واعتزاز، لنؤكد على التزامنا بقيم الولاء والانتماء للوطن، والعمل معاً لتحقيق رؤاه الطموحة."

وأضاف سعادته قائلاً: "تتطلع مؤسسة محمد بن راشد للإسكان إلى تحقيق آمال وتطلعات القيادة الرشيدة، والسير على درب التميز والنجاح، متمسكة بروح الفريق الواحد لتحقيق المنجزات وتطلعات الإمارات المستقبلية. وتأتي هذه المشاركة في الاحتفال بـ "يوم العلم" تأكيداً على الدور الكبير الذي يلعبه العلم في تحفيز الروح الوطنية والتكاتف المجتمعي نحو تحقيق الرؤى الطموحة للدولة وشعبها العظيم".

ودعت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان إلى زيارة موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت www.mbrhe.gov.ae لمعرفة المزيد عن خدماتها وجهودها المستمرة لتطوير قطاع الإسكان في دبي.

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حول مؤسسة محمد بن راشد للإسكان

مؤسسة محمد بن راشد للإسكان هي مؤسّسة حكومية تهدف إلى تقديم حلول سكنية تلبي احتياجات المتعاملين من مواطني إمارة دبي، وتقدم مجموعة من الخدمات بما فيها الخدمات الإسكانية، والمالية، والتكميلية للقطاع الهندسي، والاستعلامية، والخدمات الذكية وخدمات الموظفين، وتلتزم المؤسّسة بتعزيز خدماتها الذكية وتوفير تجربة مستخدم سلسة من خلال التركيز على الابتكار والتّميز.

وتسعى مؤسسة محمد بن راشد للإسكان إلى توفير الحياة الكريمة والاستقرار للمواطنين من خلال تقديم الخدمات الإسكانية الاستباقية والمستدامة ووضع السياسات المرنة وعقد الشراكات الإستراتيجية والحرص على الاستغلال الأمثل للموارد.