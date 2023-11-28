خلال سلسلة من الفعاليات الثقافية والأنشطة الترفيهية بمناسبة اليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة

دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، اليوم، عن تنظيم احتفالية ضخمة بمناسبة اليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة. في 2 ديسمبر المقبل، احتفاءً بالروح الوطنية والمجتمعية، وستشهد هذه الاحتفالية إقامة قرى شعبية وفعاليات ثقافية، بالإضافة إلى أنشطة خاصة بالأطفال، وذلك في مبنى المؤسسة والمراكز الخارجية ومشاريع الإسكان التي تديرها.

وتنظم مؤسسة محمد بن راشد للإسكان سلسلة من القرى الشعبية داخل مقرها ومراكزها الخارجية. احتفاءً بالتراث الغني لدولة لإمارات، وستشتمل هذه القرى على مجموعة من الأنشطة الثقافية كالحرف اليدوية التقليدية، وأكشاك الطعام التي تقدم المأكولات المحلية، والعروض التي تسلط الضوء على النسيج الثقافي الغني للدولة. وتهدف هذه الفعالية إلى توفير منصة لأفراد المجتمع للتواصل مع جذورهم والاحتفال بمسيرة وإنجازات دولة الإمارات.

وقال سعادة عمر حمد بو شهاب المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد: "اليوم الوطني هو مناسبة نفتخر فيها بإنجازات دولتنا ونستلهم من تاريخها ما يدفعنا لتقديم المزيد لهذا الوطن المعطاء. وهذا العام صمّمت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان مجموعة من الفعاليات المتنوّعة التي تظهر روح الاتحاد وتجمع أهالينا في بيئة احتفالية وتعليمية ممتعة. ونهدف من خلال هذه الفعاليات إلى غرس الشعور بالفخر الوطني والوعي الثقافي بين أبناء أجيالنا الصاعدة، وإلى تعزيز الروابط داخل المجتمع والتأكيد على الوحدة والهوية الوطنية."

وأولت المؤسسة اهتمامًا خاصًا للأطفال خلال تخطيطها لاحتفالاتها باليوم الوطني عبر تنظيم مجموعة من الأنشطة المخصصة لهم في مشاريع الإسكان التابعة لها والتي تشمل ورش عمل تعليمية، وألعاب تقليدية وجلسات سرد القصص وعروض تفاعلية، والتي صمّمت جميعها لتعريف أطفالنا بأهمية اليوم الوطني مع توفير تجربة ممتعة ولا تُنسى لهم.

وتعد احتفالية اليوم الوطني في مؤسسة محمد بن راشد للإسكان أكثر من مجرد حدث؛ فهي تعكس التزام المؤسسة بالتفاعل مع المجتمع والحفاظ على ثقافته وإرثه. وتدعو المؤسسة جميع أفراد المجتمع للمشاركة في هذه المناسبة البهيجة والانغماس في تفاصيل التراث العريق لدولة الإمارات.

للاطلاع على المزيد من المعلومات حول خدمات مؤسسة محمد بن راشد للإسكان وجهودها المستمر الرامية لتطوير قطاع الإسكان في إمارة دبي، يمكنكم زيارة الموقع الرسمي للمؤسسة على شبكة الإنترنت www.mbrhe.gov.ae .

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حول مؤسسة محمد بن راشد للإسكان

مؤسسة محمد بن راشد للإسكان هي مؤسّسة حكومية تهدف إلى تقديم حلول سكنية تلبي احتياجات المتعاملين من مواطني إمارة دبي، وتقدم مجموعة من الخدمات بما فيها الخدمات الإسكانية، والمالية، والتكميلية للقطاع الهندسي، والاستعلامية، والخدمات الذكية وخدمات الموظفين. وتلتزم المؤسّسة بتعزيز خدماتها الذكية وتوفير تجربة مستخدم سلسة من خلال التركيز على الابتكار والتّميز، وتسعى مؤسسة محمد بن راشد للإسكان إلى توفير الحياة الكريمة والاستقرار للمواطنين من خلال تقديم الخدمات الإسكانية الاستباقية والمستدامة ووضع السياسات المرنة وعقد الشراكات الإستراتيجية والحرص على الاستغلال الأمثل للموارد.