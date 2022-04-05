تكريم أبرز المؤثرين الفاعلين في المجتمع والداعمين للقضايا الإنسانية والبيئية من أجل كوكب أفضل

نظمت مؤسسة صندوق عالم أفضل، سلسلة ناجحة من الفعاليات المميزة في جميع أنحاء إمارة دبي خلال شهر مارس الماضي، سلطت فيها الضوء على كيفية الحفاظ على المحيطات وتشجيع الاقتصاد الأزرق. وتعتبر مؤسسة صندوق عالم أفضل صندوق هبات مقرهُ في باريس يتخذ من الفنون والسينما عنصراً أساسياً لزيادة الوعي حول القضايا العالمية الملحة.

كجزء من فعاليات أسبوع المحيطات الذي أقيم في إكسبو 2020 دبي، استضاف صندوق عالم أفضل مجموعة من المتحدثين من العقل المدبر والأوساط الأكاديمية الآخرى في شهر مارس الماضي. وجمع هذا الحدث مجموعة من كبار المتحدثين، والنشطاء في مجال البيئة والأكاديميين وخبراء في مجال الصناعة لمناقشة إحدى القضايا الملحة لحماية البيئة والمتمثلة في كيفية الحفاظ على محيطات وبحار الكوكب وإبراز أهم الابتكارات والحلول إلى الصدارة لتبنيها.

ومن أبرز الأحداث الرئيسية في برنامج هذه الفعاليات المتنوع هو عرض فيلم "أكبر منا" للمخرجة فلور فاسور في إنفينيتي دي لوميير في دبي مول في ذات الشهر وأعقب العرض جلسة أسئلة وأجوبة هادفه مع مخرجة الفيلم، فلور فاسور.

وقد حظي الفيلم الذي كان أيضا ضمن الاختيار الرسمي لمهرجان كان السينمائي 2021، بإشادة عالمية والذي يكلل معركة ميلاتي ويسن، بطلة الفيلم البالغة من العمر 18 عاما والتي قررت التجول في جميع أنحاء العالم للقاء أقرانها، الناشطين من الشباب، الذين تمكنوا بالفعل من إحداث تأثير كبير في مجالاتهم بفضل قناعتهم وتصميمهم على جعل العالم مكاناً أفضل.

وتوج الحدث الذي استمر على مدار يومين بحفل عشاء تضمن عرض أزياء حصري من أتيليه كوتور من قبل أيقونة الموضة العالمية، البروفيسور جيمي تشو أوبي، وشارك في استضافته مجلس الشرق الأوسط للأزياء.

كما أقيم حفل عشاء فاخر تلتهُ فقرة لتوزيع الجوائز تم خلالها تقديم مجموعة ست جوائز لتكريم الأفراد الذين أحدثوا تغييراً بارزاً في المجتمع ترك أثراً إيجابياً على العالم.

حيث ذهبت جائزة أفضل التزام لمشاركته في مجال السينما والثقافة إلى معالي الشيخ أحمد بن فيصل القاسمي وتوماز زاليسكي، رئيس المكتب الملكي الخاص لسموه.

ومنحت جائزة أفضل التزام بحماية المحيطات إلى أوليفييه بويفر دارفور، السفير والمبعوث الخاص للرئيس ماكرون لقمة المحيط الواحد، سفير فرنسا لشؤون الأقطاب والقضايا البحرية.

وحصدت فلور فاسور، مخرجة فيلم "أكبر منا"، جائزة أفضل التزام. كما تم تكريم إيفان بورغنون، رئيس ومؤسس منظمة تنظيف البحار (SeaCleaners) عن أفضل إنجاز، في حين تم تكريم الممثلة الفرنسية ماريون كوتيار عن نفس الفئة. وتماشيا مع أهداف الأمم المتحدة للاستدامة، هدفت الفعالية التي استمرت على يومين إلى زيادة الوعي حول الحاجة الملحة لحماية محيطات العالم وتعزيز الاقتصاد الأزرق، وتوحيد صانعي الأفلام والكتاب والعلماء وعلماء البيئة والناشطين وقادة الأعمال لاستكشاف وبذل جهود ملموسة لمعالجة تحديات البيئة والتنوع البيولوجي والمناخ.

وبهذا الصدد قال مانويل كولاس دي لا روش، رئيس ومؤسس موسسة صندوق عالم أفضل : "كوكبنا هو واحد من أكثر القضايا إثارة للقلق في يومنا هذا، ونحن بأمس الحاجة إلى تجاوز الكلام والبدء بالعمل والتطبيق، وهذا هو السبب في أن مثل هذه الأحداث والفعاليات تُعدُ مهمة للغاية، إذا تمثل المكان المثالي لجمع اعظم العقول في العالم في بيئة دولية حيث الاستدامه هي جوهر الحدث بأكملة".

خلال الحدث أعلن أحد الشركاء الرئيسيين، MCONTENT – أم كونتينت ، أنه سينتج ما يصل إلى عشرة أفلام قصيرة واعية ومؤثرة للحفاظ على البيئة. وقد شملت قائمة الشركاء المميزين للفعاليات الاستثنائية التي استمرت على مدار يومين ماستركارد، مؤسسة دبي للإعلام، إنجي، 3.14 كان، مجلس الشرق الأوسط للأزياء، إنفينيتي دي لوميير، إم كونتينت، ماسلينا، ألمو، مجلة لاكشري، شيك أيكون، سفير فرنسا للإمارات العربية المتحدة، معرض فرنسا إكسبو 2020 دبي، مؤسسة باريس-ساكلاي، جامعة باريس-ساكلاي، منظمة طُهاة من أجل الكوكب (Chefs4thePlanet)، منظمة تنظيف البحار (The Sea Cleaners)، فلورستا، جو ايزي بايو، ريفي ساينس، ارت داودي دوت كوم، بول، الكي بير كرييشنز، إيكو اوشن، فندق 25 ساعة، الصليب الأخضر، سكوير، يونين لايف، او سي أف، تاركيت، أس دي بي، أول ديتيلز، سكوال، شركة بلانيت كتابلت، سترام داس بي ان كو.

#بياناتحكومية

- انتهى -

ملاحظات للمحررين:

تتطلع مؤسسة صندوق عالم أفضل إلى تغيير العالم خطوة بخطوة من خلال سلسلة أفلام وأفلام وثائقية من مختلف البلدان للدفاع عن جميع الجهات الفاعلة والقادة الملتزمين باتخاذ إجراءات من أجل مستقبل أكثر استدامة والترويج لهم ودعمهم. وستشمل الفعاليات المستقبلية لصندوق عالم أفضل لعام 2022 مهرجان كان السينمائي يومي 22 و23 مايو، ومهرجان البندقية السينمائي يومي 8 و9 سبتمبر، ومهرجان البحر الأحمر في المملكة العربية السعودية المقرر عقده في نهاية عام 2022. الموضوع الرئيسي لعام 2022 هو "حماية البحار والكوكب" وسيتم تسليط الضوء عليه من خلال مواضيع مختلفة مثل البحر الأبيض المتوسط وارتفاع منسوب المياه والحفاظ على الشعاب المرجانية.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: https://www.betterworld.fund/events

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