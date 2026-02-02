دولة الإمارات العربية المتحدة- دبي- اختتمت مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال مشاركتها في النسخة الرابعة عشرة من مهرجان سكة للفنون والتصميم، بعد حضور نوعي قدّمت خلاله تجربة فنية تفاعلية متكاملة نُفذت بأيدٍ إماراتية، ونجحت في استقطاب مئات الزوار، مجسِّدة توظيف الفن كقوة ناعمة لصناعة الأثر الإنساني وتعزيز التواصل الأسري والمجتمعي.

وشهدت مشاركة المؤسسة، التي جاءت عبر جدارية فنية ومنصة تفاعلية، إقبالًا واسعًا من الجمهور، إلى جانب توزيع عدد كبير من نسخ لعبة «تعرفني؟»، حيث بلغ عدد المستفيدين من اللعبة ما يقارب 1000 شخص. وقد شكّل العمل مساحة مفتوحة للحوار والتلاقي، عبّر من خلالها الزوار عن تقديرهم لعمق الفكرة وبساطة طرحها، مؤكدين أن تجربة «تعرفني؟» أعادت الاعتبار للحوار المباشر وأسهمت في خلق لحظات صادقة للتقارب الأسري. كما طالبوا بالإكثار من هذه الفعاليات المجتمعية التي تعزّز التواصل وتلامس احتياجات الأسرة، في تجربة إنسانية تجاوزت حدود العرض الفني إلى أثر مجتمعي ملموس.

وقالت سعادة شيخة سعيد المنصوري، مدير عام مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال بالإنابة: «إن التفاعل الكبير الذي شهدته مشاركة المؤسسة على مدار أيام المهرجان يعكس وعي المجتمع بأهمية المبادرات التي تنطلق من الإنسان وتعود إليه، ويؤكد أن الفن حين يُقدَّم برؤية وطنية وبأيدٍ إماراتية، يكون قادرًا على إحداث أثر عميق ومستدام. وقد مثّلت تجربة (تعرفني؟) في مهرجان سكة ترجمة حقيقية لقيم عام الأسرة، عبر لغة فنية إنسانية جمعت بين الجمال والمعنى».

وأضافت سعادتها أن مهرجان سكة للفنون والتصميم يُعد منصة محورية للاحتفاء بالإبداع المحلي، ومجالًا رحبًا لتمكين الكفاءات الوطنية، بما ينسجم مع توجهات المؤسسة في دعم المواهب الإماراتية وتقديم مبادرات ذات بُعد مجتمعي مؤثر.

من جانبها، قالت العنود المهيري، تنفيذي الإبداع في مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، والمصممة الخاصة بالجدارية ولعبة «تعرفني؟»:

«حرصنا على أن يكون العمل نابعًا من بيئتنا المحلية في فكرته وتنفيذه، وأن يحمل لغة بصرية بسيطة وعميقة في آنٍ واحد. وما لمسناه من تفاعل الجمهور أكد أن السؤال الصادق قادر على فتح حوار حقيقي، وأن التصميم حين يكون إنسانيًا يصل مباشرة إلى الوجدان».

وأضافت أن الإقبال اللافت من العائلات والأصدقاء طوال أيام المهرجان يعكس نجاح العمل في تحقيق رسالته المجتمعية.

ويُذكر أن مهرجان سكة للفنون والتصميم يُعد أحد أبرز المهرجانات الفنية في دبي، حيث يشكّل منصة حيوية تحتفي بالمواهب الإماراتية والخليجية، وتقدّم الفنون في قلب الأحياء التاريخية، بما يعزز مكانة دبي مركزًا للإبداع، ويكرّس الثقافة والفنون كعنصر أساسي في جودة الحياة.

