دبي، الإمارات العربية المتحدة: كرّمت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية الفائزين بجوائز مسابقة "مبتكرون 2024" في دورتها السابعة، وذلك خلال حفل أقيم في مقر المؤسسة، بحضور نخبة من كبار المسؤولين في المؤسسة والقطاع التعليمي، إلى جانب الطلاب وأولياء الأمور.

وقام معالي حميد محمد القطامي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية، بتكريم 21 فائز في المسابقة، كما افتتح المعرض المصاحب للحفل، الذي أُقيم في قسم "فاب لاب" بالمؤسسة، حيث استعرض الطلاب المشاركون ابتكاراتهم ومشاريعهم المتميزة التي تعكس مهاراتهم الإبداعية وقدراتهم التقنية.

وفي كلمته خلال الحفل، رحّب سعادة الدكتور خليفة السويدي، المدير التنفيذي لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية، بالحضور وهنأ الفائزين، مؤكداً حرص المؤسسة على دعم المواهب الشابة في مجال الابتكار، وتحويل أفكارهم إلى مشاريع واقعية تسهم في تعزيز مكانة الإمارات كمركز عالمي للعلوم والتكنولوجيا. وقال: "نحتفي اليوم بمجموعة من الشباب المبدعين الذين أثبتوا قدرتهم على الابتكار من خلال مشاريع متميزة. نؤمن بأن تحفيز العقول الشابة وتمكينها هو حجر الأساس لبناء مستقبل مزدهر، ونؤكد التزامنا المستمر بتوفير الدعم اللازم للمبتكرين لمواصلة رحلتهم العلمية والإبداعية."

وتضمّن الحفل عرضاً مرئياً حول مسيرة المسابقة في موسمها السابع، تلاه تكريم لجنة تحكيم المسابقة التي ضمت نخبة من الخبراء، ثم تكريم الفرق الفائزة التي قدمت حلولاً ابتكارية تخدم المجتمع وتعزز الاستدامة.

المشاريع الفائزة

وتم تكريم الفرق الفائزة والمتأهلة في مسابقة مبتكرون، حيث تم تكريم فريق مشروع عبوري Aboory الذي تقدم به كل من عبد الله أحمد الحمادي وفاطمة رشيد عوض وهو عبارة عن نظام مبتكر لسلامة معابر المشاة مصمم لتعزيز أمان المشاة والحيوانات الأليفة باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي وأضواء مختصة تعمل بالطاقة الشمسية.

كما تم تكريم فريق مشروع MindSync وتقدم به كل من محمد عدنان محمد وأردزين ناتانيل أومالدي وهو عبارة عن سوار معصم قابل للارتداء مزود بمستشعرات ذكية وكاميرا الهاتف الذكي لتحليل البيانات الفسيولوجية وتعابير الوجه، يقوم الذكاء الاصطناعي بمعالجة هذه المعلومات لتقديم تقييمات شخصية لمستوى التوتر وتوصيات مناسبة.

وكُرِّم فريق مشروع Modu-shade والذي تقدم به كل من نبيل نديم القاضي وآلاء صلاح عبد العزيز ويوسف راسم الشاقي. هو نظام تظليل ذكي مرن. يتميز بتصميمه القابل للتكيف الذي يسمح بتركيبه بسرعة وسهولة استبدال المكونات حسب الاحتياجات الموسمية أو الفعاليات في الصيف، يمكنه استخدام الألواح الشمسية وأجهزة التظليل والمراوح، بينما قد تتضمن وحدات الشتاء ميزات ترفيهية ومجمعات مياه الأمطار.

وتم تكريم الفائزين بالجوائز التشجيعية وشملت "جائزة استدامة" و"جائزة الخدمة المجتمعية". وقد فاز بجائزة الاستدامة كل من بشاير سالم الزعابي وريم أحمد غالب عن مشروعهما Falaj وهو عبارة عن حل متكامل للزراعة الحديثة يجمع بين جهاز متطور وتطبيق برمجي شامل لتحسين إدارة المزارع. وفاز بجائزة الخدمة المجتمعية مشروع HAUBS والذي تقدم به كل من محمد المجتبى هشام و إبراهيم كريم الدين والمشروع عبارة عن جهاز ونظام يترجم هذه الإشارات إلى أوامر. ويعد هذا النظام مفيدًا بشكل خاص للأشخاص ذوي الإعاقة أو الذين لا يملكون سيطرة عضلية موثوقة على أعضاء أجسامهم للتفاعل مع الأجهزة المحيطة.

كما مُنِحت شهادات مشاركة لثلاثة مشاريع شملت مشروع SafeWave وهو عبارة عن سوار معصم يمكنه اكتشاف الغرق في مراحله المبكرة من خلال جمع البيانات من عدة مستشعرات، والتي يتم معالجتها بعد ذلك بواسطة نموذج ذكاء اصطناعي. يقوم السوار بتنبيه المنقذ، مما يقلل من وقت الإنقاذ ويزيد من فرص النجاة. وقام بإنجازه كل من ريان عنان النمر و عفيف احمد الزغير وعمر قاسم العروق وكريم عصام فهمي. كما تم منح شهادة مشاركة لمشروع قاهر الفيضانات وأنجزه كل من حمزة محمد قرعان ومنى على اللوغاني ويهدف المشروع إلى معالجة مشكلة الفيضانات المتكررة في الإمارات الشمالية من خلال تصميم نظام مبتكر يعيد توجيه مياه الفيضانات إلى آبار جوفية موزعة بشكل مناسب داخل المناطق المتأثرة. وتم منح شهادة مشاركة لمشروع Acoustic Cleaning of solar panel (التنظيف الصوتي للألواح الشمسية) وقدمه كل من محمد براء عدنان وجمال عمر بشر وفرزان صديقي وزين كمال ريسان وهو عبارة عن نظام لاكتشاف وإزالة الغبار عن الألواح الشمسية باستخدام الموجات الصوتية. سيتم اكتشاف الغبار على اللوح الشمسي من خلال مستشعر الضوء المحيط وقراءة الطاقة من اللوح الشمسي. إذا كان مستشعر الضوء المحيط يقرأ ضوءًا قويًا ولكن اللوح الشمسي لا يستقبل طاقة، فهذا يعني أن اللوح يحتاج إلى التنظيف.

إحصائيات المسابقة

شهدت الدورة السابعة لمسابقة "مبتكرون" مشاركة واسعة، حيث تقدم 137 فريقاً، استوفى منهم 45 فريقاً شروط المسابقة، وتأهل 20 فريقاً لمرحلة التحكيم الأولى، وصولاً إلى 9 فرق في المرحلة النهائية، فاز منها ثلاثة فرق بالمراكز الأولى.

واختتم الحفل بتوجيه الشكر والتقدير لجميع المشاركين، مع التأكيد على استمرار مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم في دعم الابتكار وتمكين العقول الشابة، بما يسهم في تعزيز مكانة الإمارات كمركز عالمي للابتكار والتميز العلمي.

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