دبي، الإمارات العربية المتحدة، نظّم المركز العالمي للموهوبين، التابع لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية، مؤخراً ورشة عمل افتراضية بعنوان "مساعدتهم على الازدهار، مساعدتهم على النمو: أهمية التعليم في السنوات المبكرة"، عبر منصة "زووم". وقدمت الورشة البروفيسورة مارغريت ساذرلاند، الخبيرة الرائدة في مجال التعليم العالي والقدرات المتميزة والممارسات الشاملة، بحضور أكثر من 70 مشاركًا من مختلف أنحاء العالم.

وتناولت الورشة أهمية التعليم والرعاية في السنوات المبكرة (ECEC) في دعم نمو وازدهار الأطفال الموهوبين والمتميزين. واستعرضت البروفيسورة ساذرلاند الاتجاهات الدولية والوطنية في هذا المجال، مع التركيز على تطبيقها في البيئات الصفية. كما ناقشت التحديات المتعلقة بالتعرف على الأطفال الموهوبين وتقديم الدعم اللازم لهم، واختتمت الورشة بمناقشة أربعة مجالات رئيسية يجب مراعاتها عند وضع خطط دعم الموهوبين.

وفي هذا السياق، صرّحت الدكتورة مريم الغاوي مدير مركز حمدان للموهبة والابتكار: "تُعّد هذه الورشة جزءًا من التزامنا بتعزيز التميز والابتكار في مجال التعليم، وخاصة في رعاية الموهوبين. ونؤمن بأن السنوات المبكرة تشكل الأساس الذي يُبنى عليه مستقبل الأطفال، ولذلك نحرص على تمكين المعلمين والمربين بالأدوات والمعرفة اللازمة لدعم الأطفال الموهوبين وإطلاق كامل إمكاناتهم. ومن خلال استضافة خبراء عالميين، نسعى إلى تقديم رؤى جديدة وتطوير استراتيجيات مبتكرة تعزز الممارسات التعليمية وتضمن استفادة جميع الأطفال، بغض النظر عن خلفياتهم أو ظروفهم. ونحن ملتزمون ببناء بيئات تعليمية تضمن العدالة والتميز وتسهم في إعداد أجيال قادرة على قيادة المستقبل."

وقدّمت البروفيسورة مارغريت ساذرلاند، الأستاذة بجامعة غلاسكو، خبرتها الممتدة على مدى 42 عامًا في مجال التعليم لهذه الورشة، مستندة إلى مؤلفاتها البارزة في هذا المجال. وتميزت الورشة بطابع عملي يركز على العدالة الاجتماعية وتوفير فرص متساوية لجميع الأطفال، بما في ذلك الموهوبين.

وشهدت الورشة مشاركة فعالة من المعلمين والمربين، الذين حصلوا على شهادات حضور بعد استكمال الجلسة. وأسهمت النقاشات التفاعلية والرؤى العملية التي قدمتها البروفيسورة ساذرلاند في تزويد المشاركين بالأدوات اللازمة لتطوير استراتيجيات تعليمية فعالة تضمن ازدهار جميع الأطفال.

وتعكس هذه الورشة جهود المركز العالمي للموهوبين لتعزيز أفضل الممارسات والبحوث في مجال تعليم الموهوبين. وتهدف هذه المبادرات إلى وضع أسس تعليمية مستدامة وداعمة للموهوبين على مستوى العالم، تأكيدًا على دور التعليم في تحقيق العدالة والتميز، وبناء مستقبل مشرق للأطفال الموهوبين.

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