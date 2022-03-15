بدعم من بلدية وحكومة دبي، يجمع ماراثون "لنمشِ معاً من أجل مرضى التهاب المفاصل 2022" بين المرضى والمجتمع الإماراتي للتصدي للمرض المزمن ونشر المعرفة حول أهمية صحة العظام وقوتها

دبي، الإمارات العربية المتحدة: ستنظم مؤسسة الشرق الأوسط لالتهاب المفاصل فعالية مميزة على مستوى الدولة – ماراثون المشي "لنمشِ معاً من أجل مرضى التهاب المفاصل 2022" في 26 مارس 2022، في حديقة خور دبي. يسر المؤسسة إجراء المسيرة هذا العام تحت شعار "دعونا نتغلب على التهاب المفاصل معاً". تهدف الفعالية العامة المجانية المفتوحة للجميع، وبدعم من بلدية دبي، إلى إزالة وصمة العار المرتبطة بهذا المرض المزمن.

لسنوات عديدة، اقتصرت مكافحة التهاب المفاصل على المريض وعائلته في محاولة للتغلب على مرض يؤدي غالباً إلى إعاقات جسدية. والآن، حان الوقت للتصدي لهذا المرض بقوة أكبر مع مبادرة مؤسسة الشرق الأوسط لالتهاب المفاصل. #معاً_نتغلب_على_التهاب_المفاصل.

سيقطع المشاركون في المسيرة مسافة 3.5 كيلومترات مع عائلاتهم وأصدقائهم على طول حديقة خور دبي (البوابة 2) ابتداءً من الساعة 7 صباحاً لزيادة الوعي بالتهاب المفاصل، في تجربة شيقة وتثقيفية، بينما تواصل المؤسسة في مشاركة معلومات قيمة حول المرض عبر قنوات التواصل المختلفة، مثل خيارات العلاج، وقصص المرضى لإلهام غيرهم من المصابين بالالتهاب المفاصل بتحقيق راحة طويلة الأمد ونوعية حياة أفضل.

سيتواجد أطباء وأخصائيون في فعالية ماراثون المشي "مسيرة التهاب المفاصل 2022" لتبديد المعلومات المغلوطة عن المرض وتوفير المعارف المتخصصة للمرضى بالإضافة إلى تقديم الدعم لهم. إلى جانب المشي، ستتوفر مجموعة متنوعة من الأنشطة الممتعة التي تناسب كافة أفراد العائلة خلال اليوم. سيبدأ المشاركون المسيرة وينهونها مع "فيتنس فيرس"، حيث سيوجههم المدربون في جلسات من الإحماء قبل بداية المشي والاسترخاء بعد الانتهاء. كما ستكون هناك أيضاً مسابقة للأزياء وجلسات رقص شيقة على شاطئ الخور مع "دانس فيتنس ستوديو" تحت أشعة الشمس المليئة بفيتامين د الطبيعي والضروري لصحة العظام.

وبهذه المناسبة، علقت الدكتورة حُيمرا بادشا، استشارية أمراض الروماتيزم والعضو المؤسس في مؤسسة الشرق الأوسط لالتهاب المفاصل، قائلة: "يتم تشخيص أكثر من 350 مليون شخص بشكل من أشكال التهاب المفاصل حول العالم، ويتم تشخيص شخص واحد من كل 5 أشخاص في الإمارات العربية المتحدة بالمرض. يعاني المرضى في معظم الأحيان من التهاب المفاصل وأعراضه بمفردهم، وبعد مرحلة معينة من الإصابة، يفقدون الرغبة في النهوض من السرير. نهدف من وراء ماراثون المشي هذا إلى الوصول إلى هؤلاء المرضى وعائلاتهم لتحفيزهم وتعزيز الوعي حول إمكانية العيش بصورة عادية. على الرغم من عدم وجود علاج محدد يقضي تماماً على مرض التهاب المفاصل، إلا أن العلاجات قد تحسّنت بشكل كبير في السنوات الأخيرة. بالنسبة للعديد من أنواع التهاب المفاصل، هناك فائدة واضحة للتعرف على أعراض المرض واكتشافها في مرحلة مبكرة. عبر المعرفة والتوجيه الصحيحين، وعبر تقديم الدعم والعون الكافيين وعدم فقدان الأمل والتفاؤل، يصبح تخفيف آلام التهاب المفاصل ممكناً."

وأضافت الدكتورة غيثا حارفي الأخصائية في أمراض الروماتيزم في دبي، "من خلال تنظيم ماراثون المشي هذا، نهدف إلى بناء مجتمع للمرضى من أجل دعم وتحفيز بعضهم البعض بطريقة إيجابية جنبًا إلى جنب مع أحبائهم، تحت شعار "معاً للتغلب على التهاب المفاصل". كما يفيد أيضاً ماراثون المشي في تكوين مجموعات دعم ومشاركة تجارب مماثلة في مواجهة هذا المرض، والحصول على معلومات مباشرة حول العلاجات والاحتفال بالإنجازات الصغيرة خلال هذه الرحلة. ونحن سعداء بتنظيم مثل هذا الماراثون وأن نكون جزءاً من هذه القضية النبيلة".

ومن جهتها، علقت سانريا خان، وهي عضو نشط في مؤسسة الشرق الأوسط لالتهاب المفاصل، قائلة: "إن رفع مستوى الوعي حول التهاب المفاصل، وهو مرض يتم إهماله غالباً، من خلال فعالية ماراثون المشي هذه، يمكّن المرضى ويحفزّهم للتواصل مع غيرهم من المصابين بمرض التهاب المفاصل لتكوين موقف إيجابي نحو الحياة، على الرغم من الألم الذي يعانون منه. ومع عودة فعالية المشي المفتوحة للجمهور، والاجتماع تحت مظلة واحدة للتصدي للمرض، نهدف إلى أن نكون حركة وصوتاً مسموعاً يتردد صداه بأن التهاب المفاصل مرض لا يمكن تجاهله بعد الآن، وأن المصابين بالتهاب المفاصل بحاجة إلى الدعم من كل جهة."

تدعم العديد من المؤسسات في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة مثل: إيلي ليلي، أب في، نوفارتس، فايزر، نيوبريدج، ساندوز جنباً إلى جنب مع الطلاب من مختلف المدارس والجامعات، هذه الحملة التوعوية ويلتقون معاً من أجل هذه القضية.

للتسجيل في "لنمشِ معاً من أجل مرضى التهاب المفاصل 2022" أو لدعم شخص عزيز عليك، الرجاء زيارة www.arthritis.ae/walkforarthritis/ أو الاتصال بالرقم +971 50 534 3182

للمزيد من المعلومات حول هذا الحدث، الرجاء متابعة صفحة مؤسسة الإمارات لالتهاب المفاصل على فيسبوك: مؤسسة الشرق الأوسط لالتهاب المفاصل

#بياناتحكومية

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عن مؤسسة الشرق الأوسط لالتهاب المفاصل

تسعى مؤسسة الشرق الأوسط لالتهاب المفاصل (المعروفة سابقاً بمؤسسة الإمارات لالتهاب المفاصل)، وهي مؤسسة غير ربحية، إلى دعم المرضى بتوفير أحدث العلاجات، وإطلاق مبادرات تساهم في تعزيز صحتهم، سعادتهم، وزرع الأمل في قلوبهم. تهدف المؤسسة للارتقاء بمستوى حياة الأشخاص الذين يعانون من مرض التهاب المفاصل عبر التدريب، محاولة منع المرض، التحكم به وعلاجه منذ تأسيسها في عام 2006، توسعت المؤسسة لتقدم الدعم لأكثر من 2,000 مريض حالياً في دولة الإمارات. تنظم المؤسسة فعاليات وبرامج مختلفة لدعم مرضى التهاب المفاصل. للمزيد من المعلومات، يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني: www.arthritis.ae