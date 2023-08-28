فريق تكنولوجيا الاتصال والمعلومات في المؤسسة فاز بجوائز مجموعة التسويق بين الشركات "اي سي ام جي" العالمية للعام 2022 عن مشروع لتسريع التحول الرقمي النووي

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية عن فوز قسم تكنولوجيا الاتصال والمعلومات في المؤسسة بالجائزة الكبرى في 5 فئات مختلفة من جوائز مجموعة التسويق بين الشركات "اي سي ام جي" العالمية للعام 2022، وذلك عن مشروع لتسريع التحول الرقمي النووي تحت عنوان"التحول باستخدام نهج العرض المتصل بالمؤسسات"، والذي ركز على تحسين ممارسات البنية المؤسسية ومسيرة التسريع الرقمي للمؤسسة، بما في ذلك استخدام الصيانة التنبؤية للذكاء الاصطناعي لتحسين سلامة المعدات وأدائها.

وفاز فريق تكنولوجيا الاتصال والمعلومات في المؤسسة بالجوائز الخمس عن الفئات التالية: أفضل استراتيجية رقمية من التخطيط إلى التنفيذ، وأفضل هندسة رقمية في مجال النفط والطاقة، وأفضل تكنولوجيا معلومات رقمية في حلول الذكاء الاصطناعي، وأفضل إدارة للمؤسسات الرقمية في منهجية الهندسة الرقمية، وكذلك أفضل إدارة للمؤسسات في هندسة المؤسسات.

وتعد جوائز مجموعة التسويق بين الشركات "اي سي ام جي" العالمية معياراً عالمياً للتميز، حيث تشارك فيها شركات رائدة من أكثر من 30 دولة كل عام.

وتقوم محطات براكة بدور محوري في مسيرة الانتقال إلى مصادر الطاقة الصديقة للبيئة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي الآن على بعد محطة واحدة من تشغيل المحطات الأربع، وبالتالي تحقيق إحدى التزامات مؤسسة الإمارات للطاقة النووية بتوفير ما يصل إلى 25% من احتياجات الدولة من الكهرباء. كما تعد محطات براكة أول مشروع للطاقة النووية متعدد المحطات في مرحلة التشغيل في العالم العربي، وتنتج أكثر من 80 بالمائة من الكهرباء الصديقة للبيئة في إمارة أبوظبي. وعند تشغيلها بالكامل، ستحد المحطات الأربع كل عام من ملايين الأطنان من الانبعاثات الكربونية، المسبب الرئيسي للتغير المناخي.

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نبذة عن مؤسسة الإمارات للطاقة النووية

مؤسسة الإمارات للطاقة النووية هي شركة تابعة لـ"القابضة" (ADQ)، التي تعد واحدة من أكبر الشركات القابضة على مستوى المنطقة، والتي تمتلك محفظة واسعة من المؤسسات الكبرى العاملة في قطاعات رئيسية ضمن اقتصاد إمارة أبوظبي المتنوع. وتأسست بموجب المرسوم الصادر في ديسمبر 2009 عن المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، وتتولّى المؤسسة تمثيل كافة جوانب البرنامج النووي السلمي الإماراتي.

وتنتج محطات براكة للطاقة النووية - حجر الأساس للبرنامج النووي السلمي الإماراتي طاقة كهربائية آمنة وموثوقة وصديقة للبيئة على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع لدعم النمو الاقتصادي والاجتماعي في دولة الإمارات ومواجهة ظاهرة التغيرالمناخي. ولهذا تعد محطات براكة من أهم ركائز التنمية المستدامة في دولة الإمارات، وتسهم بشكل كبير في تحقيق أهداف مبادرة الدولة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050، من خلال قيادة أكبر الجهود لخفض البصمة الكربونية في دولة الإمارات والعالم العربي.

وتواصل مؤسسة الإمارات للطاقة النووية استكشاف المزيد من الفرص من خلال استراتيجيتها للبحث والتطوير، بما في ذلك تقنيات الطاقة النووية المتقدمة، مثل تكنولوجيا النماذج الصغيرة للمفاعلات النووية، والهيدروجين الخالي من الانبعاثات الكربونية، إلى جانب المجالات ذات الصلة مثل استكشاف الفضاء والزراعة والطب.

نبذة عن شركة نواة للطاقة

شركة نواة للطاقة تتبع الائتلاف المشترك لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية وتمتلك الشركة الكورية للطاقة الكهربائية (كيبكو) حصة فيها، حيث تتولى بصفتها حاملة رخصة التشغيل مسؤولية تشغيل محطات براكة للطاقة النووية الأربع على نحو آمن، ووفق المتطلبات الرقابية المحلية والمعايير العالمية الخاصة بالجودة والسلامة والأمن والشفافية التشغيلية.

"نواة" هي شركة متعددة الثقافات والجنسيات وتلتزم بتطوير كفاءات متخصصة في قطاع الطاقة النووية في دولة الإمارات العربية المتحدة، مع التركيز على تطوير الكفاءات الإماراتية، وضمان أعلى المعايير ومستويات فعالية الأداء التشغيلي في محطات براكة.

نبذة عن شركة براكة الأولى

تتبع شركة براكة الأولى للائتلاف المشترك لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، حيث تمتلك الشركة الكورية للطاقة الكهربائية (كيبكو) حصة فيها، وتتولى "براكة الأولى" مسؤولية تمثيل المصالح المالية والتجارية لمحطات براكة للطاقة النووية.

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