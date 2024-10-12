استعراض أبرز المبادرات المبتكرة لتحسين تجربة المتعاملين في المستشفيات التابعة للمؤسسة

مناقشة المشاريع المستقبلية الهادفة إلى تعزيز التحول الرقمي وتحقيق أهداف "تصفير البيروقراطية الحكومية"

الإمارات العربية المتحدة – دبي: في إطار الجهود المستمرة لتحقيق أهداف برنامج "تصفير البيروقراطية الحكومية"، نظّمت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، ممثلةً بإدارة المستشفيات، ورشة عمل بعنوان "تصفير البيروقراطية في إجراءات الخدمات في المستشفيات"، بحضور 45 مشاركاً من فرق عمل تصفير البيروقراطية في المستشفيات التابعة للمؤسسة، إلى جانب ممثلين عن إدارة سعادة المتعاملين.

وأكّد سعادة الدكتور عصام الزرعوني، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الطبية في المؤسسة، أن هذه الورشة تأتي كخطوة أساسية في استراتيجية مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية الهادفة إلى تعزيز الابتكار والكفاءة في تقديم الخدمات الصحية، تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات وأهداف رؤية "نحن الإمارات" 2031 ومئوية الإمارات 2071، مضيفاً أن المؤسسة تبذل جهوداً حثيثة لإحداث تحول رقمي شامل في مستشفياتها وتطوير أنظمة عمل تتمحور حول المتعاملين وتضمن تقديم خدمات رائدة تتماشى مع طموحات الدولة وتواكب الاحتياجات المستقبلية لقطاع الصحة العالمي.

ومن جهته، لفت الدكتور عبدالله البلوشي،مدير مستشفى خورفكان التابع لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، إلى أن تنظيم مثل هذه الورش يعكس التزام المؤسسة الراسخ بتقديم تجربة متميزة للمتعاملين، نظراً لأهميتها في متابعة التقدم المحرز وتسريع التحول الرقمي الكامل لجميع الخدمات الصحية، مشيراً إلى أن ترجمة هذه الجهود المكثفة على أرض الواقع كفيل بتبسيط رحلة المتعاملين وتوفير الوقت والجهد عليهم من خلال تخفيض عدد الإجراءات والمتطلبات وبالتالي تقليل مدة تقديم الخدمات في المستشفيات التابعة للمؤسسة ورفع مستوى سعادة المتعاملين.

مشاريع رائدة ونتائج ملموسة

وتضمّن جدول أعمال الورشة استعراض مخرجات ونتائج أبرز المشاريع المنجزة لتبسيط إجراءات الخدمات المختلفة من المستشفيات، مثل خدمة طلب تقرير طبي وحجز الموعد الطبي والعيادات التخصصية وخدمات مراكز السكري التخصصية والكشف عن سرطان الثدي باستخدام الذكاء الإصطناعي، كما ناقش الحضور المشاريع المستقبلية الهادفة إلى إدخال المزيد من التحسينات على العمليات التشغيلية لتعزيز كفاءتها وتقديم خدمات صحية مرنة ومتكاملة في مستشفيات المؤسسة.

وأتاحت الورشة فرصة فريدة لفرق عمل تصفير البيروقراطية لاستعراض المبادرات والممارسات المبتكرة وتبادل التجارب والخبرات، واختُتمت بتأكيد المشاركين على مواصلة مسيرة المؤسسة نحو تطوير منظومة الرعاية الصحية في الدولة، بما يضمن تقديم خدمات استباقية ذات كفاءة عالية، بالتعاون مع الشركاء وأصحاب العلاقة، لتحقيق المزيد من الإنجازات التي تضع دولة الإمارات في مصاف الدول الرائدة في هذا المجال.

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