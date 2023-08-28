بمشاركة عدد من القيادات والكوادر النسائية

الإمارات العربية المتحدة – دبي: بالتزامن مع احتفالات الدولة بيوم المرأة الإماراتية، وتلبية لتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، ورئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية "أم الإمارات"، اعتماد الـ 28 من أغسطس من كل عام يوماً للمرأة الإماراتية، نظمت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية ملتقى افتراضي مميز ضمن فعالياتها الاحتفالية بهذه المناسبة.

وتهدف هذه المبادرة إلى تكريم واحتفاء بالإنجازات الكبيرة للمرأة الإماراتية في مجال الرعاية الصحية، وتقديم منصة لتبادل الخبرات والمعرفة بين نساء مبدعات في هذا المجال الحيوي، بالإضافة إلى إبراز نخبة من الكوادر والقيادات النسائية ممن أسهمن بدور كبير في تطوير مشهد الرعاية الصحية في المجتمع.

وشهد الملتقى مشاركة مجموعة متميزة من النساء الرائدات في مجال الصحة، حيث استضاف الحدث كل من الدكتورة سارة الشايع، مديرة إدارة البيانات والإحصاء بالإنابة في المؤسسة، وعفراء سالم مديرة مستشفى الكويت بالشارقة، والدكتورة إيمان ديماس، أخصائية طب صحة الأم والجنين، وأميرة خاجة مديرة مراكز الرعاية الصحية الأولية في الشارقة، والدكتورة آلاء آل علي، استشارية تقويم أسنان ورئيسة قسم الشؤون المهنية في المؤسسة، بالإضافة إلى ليلى البحري، مساعدة المدير لشؤون التمريض في مستشفى الفجيرة.

وخلال الكلمة الافتتاحية هنأت الدكتور سارة الشايع سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات" بهذه المناسبة، كما هنأت جميع النساء الإماراتيات في الدولة التي شهدت خلال العقود الماضية تقدماً لافتاً في تعزيز دور المرأة والإماراتية مشاركتها في كافة المجالات، مما مكّنها من إبراز كفاءاتها وإبداعاتها في مختلف المجالات، سواءً في مجالات العلوم أو الطب أو التكنولوجيا، أو الأعمال، أو السياسة، أو الفنون، وغيرها، موضحة حرص المؤسسة على تعزيز مكانة المرأة في بيئة العمل، لإبراز الصورة المشرفة لإنجازاتها ونجاحاتها وقدرتها على تحقيقها لذاتها، من خلال توفير الفرص المتساوية للمرأة في مجال الطب والرعاية الصحية بما يعكس التزام المؤسسة بتعزيز التوازن وتقديم فرص متكافئة للجميع.

وتناول الملتقى مجموعة من المواضيع المهمة في مجال الصحة والرعاية الصحية، من خلال تقديم النقاشات والعروض التقديمية. تمحورت هذه المواضيع حول تعزيز دور المرأة في تقديم الرعاية الصحية عالية الجودة، ودورها البارز في تطوير القطاع الصحي في الإمارات، كما استعرضت المشاركات مسيرتهن المهنية وتبادلن التجارب والقصص الملهمة التي سطرنها خلال مشوارهن التعليمي والمهني في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحة ومنشآتها المنضوية تحت مظلتها.

هذا ويعد الملتقى الافتراضي فرصة للمشاركات لتسليط الضوء على العديد من القضايا، واستعراض تجاربهن، وإجراء مناقشات مهمة حول تطوير الرعاية الصحية، وتبادل الأفكار حول كيفية تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمرضى، فضلاً عن أن استعراض تجاربهن وخبراتهن ستسهم في إلهام جميع الكوادر النسائية العاملة في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية بمختلف منشآتها.

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