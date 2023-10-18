تقدم منح دراسية كاملة في التمريض ضمن برنامج"مسار"

الإمارات العربية المتحدة – في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية في مجال استقطاب الطلبة، وتعزيز الكفاءات الوطنية المتخصصة في المجالات الصحية، تشارك المؤسسة في الدورة الـ 19 من معرض التعليم الدولي 2023، الذي ينطلق في إمارة الشارقة خلال الفترة من 18 وحتى 21 أكتوبر، وتستعرض خلاله برنامجي "مسار" و "بكالوريوس التمريض" اللذان تتبنى فيهما المؤسسة طلبة الثانوية العامة عبر توفير رعاية تعليمية متميزة ومحفزة وداعمة بما يسهم في رفد القطاع الصحي في الدولة بنخبة من الكوادر المواطنة المتخصصة لاسيما في مجال الطب و التمريض وغيرها من التخصصات الصحية.

وأكد سعادة الدكتور عبدالعزيز الزرعوني المدير التنفيذي للقطاع المالي والخدمات المساندة بالانابة في المؤسسة، أن معرض التعليم الدولي يعتبر أحد المنصات المهمة التي توليها المؤسسة اهتماماً خاصاً، نظراً لاستقطابه طلبة الثانوية العامة المقبلين على اختيار تخصصاتهم التعليمية المستقبلية، مما يتيح لها فرصة استعراض برامجها التعليمية للتخصصات الطبية، وإطلاع الطلبة على برنامج "بكالوريوس التمريض" وبرنامج "مسار" المعنيان بتشجيع الطلبة ودعمهم خلال سنوات التعليم الجامعي.

وأضاف الزرعوني أن البرامج التي تتبناها المؤسسة تسهم في تعزيز الكوادر البشرية بالأعداد والكفاءات الملائمة واللازمة لاحتياجات المجتمع الصحية، فضلاً عن كونها أحد المسارات المؤثرة ضمن خطط التوطين التي تنتهجها المؤسسة، حيث تقدم للطلبة خلال سنوات التعليم مزايا ومنح تعليمية مجانية ومكافآت مالية، إلى جانب دعم التوظيف في منشآتها بعد التخرج، مشيراً إلى أن استراتيجيتها تستهدف توسيع نطاق استقطاب الكفاءات الوطنية من خلال البرامج والمبادرات التعليمية النوعية الهادفة.

برنامج المنح الدراسية

تستهدف برامج المنح الدراسية التي توفرها المؤسسة " بكالوريوس التمريض" و "منحة برنامج مسار" الطلاب المواطنين خريجي الثانوية العامة، حيث تتضمن الشروط الحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها بنسبة لا تقل عن 80% أو معدل تراكمي لا يقل عن 2.5، بشرط ألا يكون قد مضى على حصوله على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها أكثر من ثلاث سنوات.

كما تشترط المنحة الحصول على قبول من جامعات أو كليات الدولة لدراسة تخصص الطب أو التمريض أو أحد التخصصات الصحية.

حيث تتكفل المؤسسة بالرسوم الدراسية ومكافأة مالية لدعم وتشجيع الطلبة، عبر تقديم الطلبات عن طريق البوابة الرقمية لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية تحت خدمات مركز التدريب والتطوير.

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