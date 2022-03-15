السويدي: مشاركتنا فرصة لإبراز نجاحات القطاع الطبي المصري وتحقيقه للتوازن الصحي والاقتصادي

السويدي: أفتتاح مستشفي أهل مصر للحروق خلال الشهور القادمة و المرأة تمثل النسبة الأكبر من الطاقم الطبي للمستشفي



شاركت مؤسسة أهل مصر للتنمية ممثلة في د. هبة السويدي رئيس مجلس أمناء المؤسسة في فعاليات المنتدى السنوي لاتحاد المستشفيات العربية الثالث والعشرين والذي يعقد في الفترة من 14-15 مارس 2022 بالقاهرة، بمشاركة منظمة الصحة العالمية، المكتب الإقليمي لشرق المتوسط، وزارات الصحة العربية، منتدى السياسات الصحية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، جمعيات ونقابات الرعاية الصحية في الدول العربية تحت رعاية جامعة الدول العربية.



تأتي مشاركة د. السويدي عقب تكريمها النسخة الماضية كعضو من اعضاء اللجنة على مستوى الوطن العربي، وقامت بإلقاء كلمة خلال فعاليات الجلسة الخامسة، باليوم الثاني للمؤتمر، عن دور المرأة في قيادة المنظومة الصحية تحت عنوان “عندما تشرق، نشرق كلنا معها”، بحضور نسرين قطامش - المدير العام والرئيس التنفيذي لمؤسسة الحسين للسرطان في الأردن، والدكتورة أسماء المناعي المدير التنفيذي لمركز الأبحاث والابتكار في دائرة الصحة أبوظبي، والدكتورة ليندا بدران رئيس شؤون الشركات للأسواق الناشئة شركة ڤياترس ، الدكتورة كوثر محمود – رئيس نقابة التمريض المصري وعضو مجلس الشيوخ و دارت الجلسة الحوارية میرنا شماس - مدیر التسويق ومدیر تحرير مجلة المستشفى العربي، وكانت فاعليات الجلسة عن تحفیز قیادة المرأة في الصحة وتمكين المرأة في الرعاية الصحية، و تحدثت السويدي فى كلمتها عن دور المرأة فى إصلاح القطاع الصحى،وتوجهت بالشكر لكل من ساهم في إفساح المجال أمام "مؤسسة أهل مصر للتنمية"،لتكون حاضرة هنا ضمن الملتقى الثالث والعشرون،لإتحاد المستشفيات العرب.



وعبرت د. هبة السويدي رئيس مجلس أمناء مؤسسة اهل مصر للتنمية عن سعادتها بالمشاركة في المؤتمر، والتي تعتبر امتدادا لتكريمها خلال النسخة الماضية من الاتحاد، موضحة أن المؤتمر فرصة لإلقاء الضوء على القطاع الصحي المصري الذي يعتبر من النماذج المهمة في الإقليم التي نعتز ونفتخر لما حققه من نجاحات مبهرة الذي يعتبر نموذج عالمي في تحقيق التوازن الصحي والاقتصادي والذي استثمر الأزمة في تقوية وتطوير النظام الصحي بشكل غير مسبوق وساهم في مد يد العون بالأدوية والمستلزمات والأكسجين والخبرات لمعظم دول العالم في وقت الحاجة والآن مصر أصبحت من الدول المصنعة للقاحات المضادة للكوفيد 19، بالإضافة الى الإنجازات التي تحققت في مجال صحة المرأة.



و اضافت السويدي خلال كلمتها " أن في مصر المرأة تمثل حوالي 42.4 % من الأطباء البشريين، و أن 91 % من طاقم التمريض الذين يعملون في وزارة الصحة من النساء، فالمرأة لها دور كبير و فعال في القطاي الطبي المصري و نتيجة لذلك نشاهد اسماء لامعة لطبيبات قدّمن خدمات صحية وطبية عبر عملهن الدؤوب في سبيل تطوير المجال الطبي واكتشاف الأدوية وعلاج الكثير من الأمراض يُشهد لها عبر التاريخ، و سيتم الإعتماد علي المرأة بشكل كبير في مستشفي أهل مصر للحروق التي ستفتح أبوابها خلال الشهور القادمة".



يذكر أن اتحاد المستشفیات العربیة هو منظمة مستقلة، غیر سیاسیة لا تبغي الربح تمثل وتخدم المستشفیات العربیة العامة والخاصة والمراكز الطبیة والمؤسسات والمنظمات المعنیة بتوفیر الرعایة الصحیة. یجمع الإتحاد ما یقارب 1600 عضو من 18 دولة عربیة. تأسس اتحاد المستشفیات العربیة عام 2002 ،وهو یشكل منصة مثالیة لتبادل الأفكار والسیاسات والخدمات في إدارة الرعایة الصحیة، فضلا عن أنها توفر التعلیم لقادة الرعایة الصحیة وهي مصدر للمعلومات حول المواضیع الصحیة والإتجاهات الحدیثة في الرعایة الصحیة . یربط الإتحاد علاقة رسمیة مع مختلف المنظمات مثل وزارات الصحة العربیة، جامعة الدول العربیة، منظمة الصحة العالمیة والمجلس التنفیذي لمجلس وزراء الصحة العرب، المجلس التنفیذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون، مؤسسة حمد الطبية، دائرة الصحة في أبو ظبي، النقابات والجمعیات العربیة للمستشفیات، نقابات الممرضات والممرضین في الدول العربیة والجمعیات الطبیة العربیة.

اكتسب اتحاد المستشفیات العربیة صفة عضو مراقب في المجلس الاقتصادي والاجتماعي في جامعة الدول العربیة.

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