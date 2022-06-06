من 2-4 يونيو 2022

شرم الشيخ: نظمت مؤسسات القطاع الخاص التابعة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية: "منتدى القطاع الخاص في نسخته العاشرة "خلال الفترة من 2-4 يونيو 2022م، بقاعة المؤتمرات الرئيسية في مدينة شرم الشيخ، جمهورية مصر العربية، وذلك ضمن فعاليات الاجتماع السنوي لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية، تحت شعار" بعد التعافي من الجائحة - الصمود والاستدامة".

والجدير بالذكر أن المنتدى قد سلط الضوء على أنشطة مجموعة البنك وخدماتها ومبادراتها في الدول الأعضاء - بما فيها جمهورية مصر العربية - وإستعرض المنتدى الفرص والتحديات التي تواجه قطاع الأعمال في الدول الأعضاء، وكذلك أدوات التمويل المتاحة، مثل خطوط التمويل، وتمويل وتنمية التجارة، وتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات على سبيل المثال لا الحصر. علاوةً على ذلك، فإن هذا الحدث بفعالياته المختلفة قد طرح مواضيع إقتصادية ومشروعات تنموية مختلفة تم نقاشها في الموائد المستديرة، وعروض لفرص التجارة والإستثمار. هذا وتضمن برنامج المنتدى عقد لقاءات ثنائية (B2B and B2G) بهدف التواصل وعقد الشراكات وإقامة علاقات تجارية وتبادل الخبرات وعرض قصص النجاح. وقد شهد هذا المنتدى حضور ومشاركة كبار المسؤولين الحكوميين، والرؤساء والمديرين التنفيذيين في شركات القطاع الخاص المحلية والإقليمية والدولية، والمستثمرين، ورجال الأعمال، وغرف التجارة والصناعة، وهيئات تشجيع التجارة والاستثمار، إضافةً إلى المؤسسات المالية التنموية الإقليمية والدولية.

وتضمنت جلسات المنتدى مناقشات تناولت الأنشطة والأدوار والدعم الذي تم توفيره للدول الأعضاء، كما تناول المنتدى القضايا المتعلقة بتنمية القطاع الخاص وتمويل التجارة، وتحديات تأمين الإستثمار وائتمان الصادرات، وذلك بهدف زيادة تشجيع التنمية الاقتصادية والاجتماعية بين الدول الأعضاء.

وقد تم التطرق خلال الجلسات إلى التحديات الرئيسية التي تعوق مجتمع الأعمال وهيئات التجارة والاستثمار المعنية في المنطقة العربية والدول الأعضاء الأخرى من خلال رعاية بيئة تتيح للأطراف الاستفادة من الفرص المتاحة.

وقد صرح معالي الدكتور محمد الجاسر رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية قائلاً "أن منتدى القطاع الخاص لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية في نسخته العاشرة، والذي إنعقد هذه السنة في حُلَّة جديدة على مدى ثلاثة أيام بدلاً من يومٍ واحد كما كان في السابق، قد حقق المأمول منه والأهداف المرجوة خلال الأنشطة والندوات الإقتصادية والإستثمارية والتجارية وذلك بهدف التكامل بين القطاعين العام والخاص والذي يُشكل ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في بلداننا الأعضاء. فالقطاع العام يقع على عاتقه تطوير البنية التحتية والتشريعية لتهيئة مناخ أعمال جاذب للقطاع الخاص، ليقوم القطاع الخاص بدفع عجلة الإنتاج وخلق فرص العمل.

وشكر معاليه الحضور للمشاركة في المنتدى والذي تخللته عشرينَ (20) فعاليةً وأكثرَ من مائةِ (100) متحدثٍ وخمسةٍ وخمسينَ (55) عارضاً وألفين (2000) مشاركٍ يمثلون سبعين (70) بلداً. كما شهد توقيعَ أكثر من خمسين (50) اتفاقية.

وخلال كلمتها أعربت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية بجمهورية مصر العربية عن اعتزازها باستضافة مصر لأول مرة منذ 30 عامًا لاجتماعات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، مؤكدة أن هدف "منتدى القطاع الخاص" هو دعم كل الجهود التنموية للقطاع الخاص في الدول الأعضاء.

وأشارت السعيد إلى التحديات التي يواجهها العالم الناتجة عن صدمات مختلفة، لافتة إلى أزمة كوفيد-19، ثم تداعيات الأزمة الجيوسياسية والحرب الروسية الأوكرانية التي حدثت قبل التعافي الكامل من أزمة كورونا، مؤكدة أن كل تلك التداعيات تؤثر بشكل كبير على كل دول العالم، وهو الأمر الذي يحتم التعاون وإفساح مجال أكبر للقطاع الخاص من أجل المشاركة في جهود التنمية.

في كلمته الافتتاحية، صرح السيد أسامة قيسي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الإستثمار وإئتمان الصادرات قائلاً: يُعد منتدى القطاع الخاص منصة مهمة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية للتواصل مع مختلف أصحاب المصلحة في جوانب مختلفة. من النظام الإيكولوجي للتنمية. كشف الوباء وحرب أوكرانيا عن خطوط صدع خطيرة ، بما في ذلك اضطرابات سلسلة التوريد ، وأنظمة الرعاية الصحية الفاشلة ، وندرة الموارد وارتفاع تكاليف المعيشة التي أثرت بشكل غير متناسب على الملايين خاصة في البلدان منخفضة الدخل. في المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، لا يمكننا المبالغة في التأكيد على أهمية التأمين ضد المخاطر السياسية وتعزيز الائتمان اللذين يتمتعان بسجل حافل من تقليل المخاطر بشكل فعال، وبالتالي تحفيز الاستثمار الخاص في الأسواق الناشئة من خلال أدوات ذات كفاءة رأس المال. أدى الضغط على الميزانيات الوطنية إلى الحد بشدة من قدرة الحكومات على تعبئة الأموال. إن الحاجة إلى رأس مال القطاع الخاص أكبر من أي وقت مضى. يجب إعادة تنظيم مشاركتنا مع القطاع الخاص لتشمل أولويات التنمية المتغيرة باستمرار حتى نتمكن من تنفيذ ولاياتنا لمواطني دولنا الأعضاء"

وتعليقاً على نجاح منتدى القطاع الخاص، صرح المهندس هاني سالم سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة: "إن دعم القطاع الخاص أصبح أكثر أهمية من أي وقت ويمضي نحو بيئة تنمية اقتصادية أكثر مرونة واستدامة. وفي هذا السياق ، تقدر المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة هذه المشاركة الفاعلة للقطاع الخاص في منتدى القطاع الخاص لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية. قدم خلالها المنتدى منصة ممتازة لتعزيز فرص التجارة والاستثمار التي توفرها الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

لذلك من المهم جداً أن يتم تمويل هذه الفرص التجارية الجديدة حتى يتمكن القطاع الخاص من العمل كمحفز اقتصادي لإحداث تأثير ملموس وهادف "

وقد ذكر الأستاذ/ أيمن سجيني، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص قائلاً، "إن خلق بيئة مواتية ووضع الضمانات المناسبة التي تحتاج إلى مواكبة المشاركة المتزايدة للقطاع الخاص في القطاعات الحساسة أمر شديد الأهمية. بإمكان مجموعة من المبادئ التوجيهية أن تُسهم في التغلب على معضلات السياسات المرتبطة بالمشاركة المتزايدة للقطاع الخاص في قطاعات أهداف التنمية المستدامة. وبإمكان عدد من الأدوات، بما في ذلك الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتأمين الاستثمار، والتمويل المختلط، والتزامات السوق المسبقة، الإسهام في تحسين ملف المخاطر والعائد لمشاريع الاستثمار المخصصة لأهداف التنمية المستدامة"

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للفعالية (www.isdbg-psf.org )

نبذة عن البنك الإسلامي للتنمية

البنك الإسلامي للتنمية حاصل على تصنيف AAA من قبل وكالات التصنيف الدولية الرئيسية، وهو بنك تنمية متعدد الأطراف يعمل منذ أكثر من 45 عامًا على تحسين حياة المجتمعات التي يخدمها من خلال إحداث تأثير على نطاق واسع في تلك المجتمعات. يضم البنك 57 دولة عضو تتوزع في أربع قارات، وهو بالتالي يمس حياة شخص واحد من بين كل خمسة أشخاص من سكان العالم. وتتمثل مهمة البنك في إعداد الناس لدفع مسيرة تقدمهم الاقتصادي والاجتماعي، وتوفير البنية التحتية اللازمة لتمكينهم من الاستفادة التامة من إمكاناتهم.

يقع المقر الرئيسي للبنك الاسلامي للتنمية في جدة، المملكة العربية السعودية، ولديه مراكز إقليمية ومراكز تميز في 11 دولة من الدول الأعضاء. وعلى مر السنين، تطور البنك من كيان واحد إلى مجموعة تتكون من خمسة كيانات وهي البنك الإسلامي للتنمية (IsDB) ، ومعهد البنك الإسلامي للتنمية (IsDBI) المعني بالبحوث والتدريب، والمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات (ICIEC) ، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص (ICD) ، والمؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة (ITFC).

نبذة عن المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات

المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات عضوٌ في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية. تأسست المؤسسة في سنة 1994 لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. وعلى مدار 28 عامًا منذ تأسيسها، قدمت المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات تغطية تأمينية في التجارة والاستثمار أكثر من 83 مليار دولار أمريكي. حيث يمثل 666مليار دولار دعمًا للصادرات والواردات، بينما قدمت 17مليار دولار للاستثمارات الأجنبية المباشرة في البلدان الأعضاء في المؤسسة.. ووفرت المؤسسة تغطيتها التأمينية للبلدان الأعضاء فيها البالغ عددها 48 بلدا في جميع أنحاء العالم الإسلامي، فساعدت على ازدهارها الاقتصادي وتنميتها وتنويع اقتصاداتها. حصلت المؤسسة على تصنيف Aa3 الائتماني للقوة المالية التأمينية من قبل وكالة موديز مع نظرة مستقبلية مستقرة. وقد بات جلياً أن المؤسسة الإسلامية لتأمين

الاستثمار وائتمان الصادرات هي الأداة المفضلة للتجارة والاستثمار بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في البلدان الأعضاء، وتسهيل التجارة والاستثمار بين الدول الأعضاء والعالم من خلال حلول وأدوات تخفيف المخاطر المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

#بياناتحكومية

- انتهى -

لمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة: http://iciec.isdb.org

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للتواصل الإعلامي:

رانيه بن حمد، مخطط الاتصالات Rbinhimd@isdb.org

نبذة عن المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص ICD

المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص هي منظمة متعددة الأطراف تابعة للبنك الإسلامي للتنمية. يبلغ رأسمال المؤسسة المصرح به 4 مليارات دولار أمريكي، منها 2 مليار دولار أمريكي متاح للاكتتاب. يتكون هيكل المساهمين في رأسمال المؤسسة من البنك الإسلامي للتنمية، و55 دولة عضو، وخمس مؤسسات مالية عامة. يقع المقر الرئيس للمؤسسة في جدة، وقد أنشئت من قبل مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية خلال اجتماعه السنوي الرابع والعشرين الذي عقد في جدة في رجب 1420 هـ (نوفمبر 1999).

تتمثل مهمة المؤسسة في دعم التنمية الاقتصادية للدول الأعضاء من خلال تقديم المساعدة المالية لمشاريع القطاع الخاص وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية، والتي تهدف إلى خلق فرص عمل وتعزيز قدراتها التصديرية.

علاوة على ذلك، تقوم المؤسسة الدولية لتنمية القطاع بتعبئة موارد إضافية للمشاريع وتشجيع تنمية التمويل الإسلامي. كما تستقطب الممولين المشاركين لمشاريعها، ويقدم الخدمات الاستشارية للحكومات ومجموعات القطاع الخاص حول السياسات التي تهدف إلى تشجيع إنشاء وتوسيع وتحديث مؤسسات القطاع الخاص، وتطوير أسواق رأس المال، وتبني أفضل الممارسات الإدارية، وتعزيز دور اقتصاد السوق.

تكمل عمليات المؤسسة أنشطة البنك الإسلامي للتنمية، وأنشطة المؤسسات المالية الوطنية في الدول الأعضاء.

الموقع الالكتروني:

icd-ps.org

مواقع التواصل الاجتماعي:

Twitter: @ICDArabi

LinkedIn: ICD_PS

Facebook: @icdps

YouTube: ICD_PS _TV

نبذة عن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ITFC

أُنشئت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC)- عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية (IsDB) بهدف النهوض بالتجارة فيما بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، الأمر الذي سيسهم في نهاية المطاف في تحقيق الهدف الشامل المتمثل في تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للشعوب في جميع أنحاء العالم. وقد بدأت المؤسسة عملياتها التشغيلية في يناير 2008، حيث قدمت المؤسسة أكثر من 55 مليار دولار أمريكي من تمويل التجارة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، مما جعلها مؤسسة رائدة في مجال توفير الحلول التجارية لاحتياجات الدول الأعضاء. وانطلاقا من رسالة المؤسسة في أن تكون محفِّزاً لتنمية التجارة البينية للدول وما هو أبعد من ذلك، تساعد المؤسسة الكيانات في هذه الدول على زيادة فرصها للحصول على تمويل تجاري وتوفر لها الأدوات اللازمة لبناء القدرات المتصلة بالتجارة والتي تمكنها من المنافسة بنجاح في الأسواق العالمية.

اتصلوا بنا على:

Twitter: @ITFCCORP

Facebook: @ITFCCORP

LinkedIn: International Islamic Trade Finance Corporation (ITFC)

هاتف: +966 12 646 8337

فاكس: +966 12 637 1064

بريد إلكتروني: ITFC@itfc-idb.org

نبذة عن منتدى الأعمال لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية – ثـــقــــة (THIQAH)

منتدى الأعمال لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية "ثـــقــة" هو نافذة مجموعة البنك التي تُيسر الاتصال والتنسيق بين مؤسساتها المعنية وشركات القطاع الخاص والمؤسسات ذات الصلة في البلدان الأعضاء. ويتمثل الهدف الرئيسي المنشود من "ثقة" في إنشاء منبر فريد للحوار الفعال والتعاون والشراكة الشاملة لقادة الأعمال الملتزمين بالشراكة في الفرص الاستثمارية الواعدة. وسيستفيد منتدى "ثقة"، من خلال أداء دوره باعتباره ميسراً ومحفّزا، من موارد مجموعة البنك لمدّ المستثمرين بالخدمات الضرورية والثقة، وإقامة شراكات استراتيجية مع قادة القطاع الخاص. وسينصب التركيز في المقام الأول على تعزيز الاستثمار عبر الحدود بين البلدان الأعضاء بدعم من منتجات مجموعة البنك وخدماتها المالية. (www.idbgbf.org).