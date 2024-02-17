استقطب مؤتمر نموذج محاكاة الأمم المتحدة، الذي تنظمه جامعة جورجتاون في قطر، نحو 600 طالب ثانوي متحمس يُمثلون 34 مدرسة محلية و26 مدرسة عالمية من 14 دولة، وذلك في عطلة نهاية أسبوع تفاعلية تناولت قضايا الدبلوماسية الدولية.

صُمم المؤتمر لمحاكاة نظام الأمم المتحدة وإجراءاتها في إطار جو أكاديمي. ويوفر المؤتمر، الذي يقوده الطلاب، منصة لمناقشات وجلسات لجان حيوية تتمحور حول قضية ملائمة هي "تمكين وجهات النظر المُمثلة بشكل ضعيف: إعطاء صوت لمن لا صوت لهم".

ألقى أحمد هلال (دفعة 2009)، مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في "غلوبال كاونسل"، وهي مؤسسة عالمية للاستشارات الاستراتيجية، الكلمة الرئيسية. وحدد من خلالها مسار المؤتمر، متحدثًا عن أهمية أصوات المنطقة في المناقشات العالمية، ومُستذكرًا دوره الاستشاري حول مشاركة الشرق الأوسط في الاقتصاد العالمي والسياسات التي تتناول تأثير التغيّر المناخي على الأمن الغذائي في المناطق الجافة.

وفي إشارة لأهمية تلك الأصوات المهمشة قال أحمد: "من أجل الاصغاء لهذا الصوت، أؤمن أنه يتوجب على الدبلوماسيين والمعلمين والعلماء وقادة المنطقة المستقبليين أولاً أن يدركوا أنهم حلقة من سلسلة طويلة من الحوار ما بين الحضارات. وهذه المنطقة لم تكن أبدًا على هامش هذا الحوار، لكن في طليعته. ويقع على عاتقكم مهمة مواصلة العمل بهذا التقليد اليوم وغدًا".

كما ركز المؤتمر على القضية الفلسطينية، ودارت مناقشات بنّاءة، وجرى تبادل للأفكار. وتناقشت الوفود الطلابية التي تُمثل دول الأمم المتحدة المختلفة في إطار لجان يرأسها طلاب جورجتاون في قطر. وتناول المشاركون، بناءً على بحوثهم التحضيرية ومهاراتهم في التحدث أمام الجمهور، التحديات التي تتصدر الأجندة الدولية، من النزاعات حول العالم وصولاً إلى التغيّر المُناخي والاستدامة.

ولاحظ جيبين كوشي، مدير الإثراء التعليمي بجامعة جورجتاون في قطر أن "المؤتمر يُمثل فرصة فريدة من نوعها لطلاب المدارس الثانوية، لأنه يُتيح لهم إمكانية ممارسة العمل الدبلوماسي والانخراط في عمليات التفاوض في إحدى أهم جامعات الشؤون الدولية في العالم، ضمن هيكلية حددها لهم طلاب جورجتاون في قطر الذين يدرسون العلاقات الدولية".

وأضاف: "هذه مقدمة لما يُمكن لهؤلاء تعلمه في جامعة جورجتاون في قطر، والتحضير لمسيرة مهنية في الدبلوماسية الدولية والعديد من المجالات الأخرى. ونحن فخورون بطلابنا للدور الذي لعبوه والجهد الذي بذلوه لإنجاح هذه الفعالية".

ويدين مؤتمر نموذج الأمم المتحدة لهذا العام إلى جهود أكثر من 70 طالبًا في جامعة جورجتاون في قطر و30 متطوعًا من المدارس الثانوية، بقيادة نجلاء عبد الهادي، الأمين العام (دفعة 2025)، وإنيشا شارما، نائب الأمين العام (دفعة 2024)، وجاي بيسر، رئيس التواصل (دفعة 2026)، ولورنس ماراراك، نائب رئيس التواصل (دفعة 2026)، ومحمد نعمان، رئيس العمليات (دفعة عام 2024).

وجدير بالذكر أنه سبق لجامعة جورجتاون في قطر تنظيم مؤتمر نموذج الأمم المتحدة لطلاب المدارس الثانوية منذ تأسيس فرعها في دولة قطر عام 2005. وسيُعقد مؤتمر نموذج الأمم المتحدة المقبل لطلاب المدارس الثانوية في خريف عام 2024.

نبذة عن جامعة جورجتاون في قطر

تأسست جامعة جورجتاون في واشنطن العاصمة عام 1789، وهي واحدة من المؤسسات الأكاديمية والبحثية الرائدة في العالم. وتسعى جامعة جورجتاون في قطر، التي تأسست في عام 2005 بالشراكة مع مؤسسة قطر، إلى البناء على السمعة العالمية للجامعة من خلال التعليم والأبحاث والخدمة المجتمعية. هذه المساعي مستوحاة من مهمة الجامعة المتمثلة في تعزيز التفاهم الفكري والأخلاقي والروحي، حيث تهدف جامعة جورجتاون في قطر إلى تعزيز المعرفة وتزويد الطلاب والمجتمع بتجربة تعليمية شاملة تثمر مواطنين عالميين ملتزمين بخدمة الإنسانية.

يعمل برنامج جورجتاون الفريد والمتعدد التخصصات على إعداد الطلاب لتناول القضايا العالمية الأكثر أهمية و إلحاحًا من خلال مساعدتهم على تطوير مهارات التفكير النقدي والتحليلي والاتصال في إطار سياق دولي. ويحظى خريجو جامعة جورجتاون في قطر بفرص للعمل بمؤسسات محلية ودولية رائدة في مختلف المجالات التي تتراوح من التمويل إلى الطاقة والتعليم والإعلام. كما يسهّل الحرم الجامعي في قطر الانخراط في برامج الدراسات العليا ومن بينها برنامج الماجستير التنفيذي في الدبلوماسية والشؤون الدولية إلى جانب برامج الماجستير التنفيذي في القيادة.

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