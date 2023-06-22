أبوظبي ، الإمارات العربية المتحدة - اختتمت مجموعة بورصة لندن أمس مؤتمر بعنوان "تحقيق صافي انبعاثات صفري: منظور دولة الإمارات العربية المتحدة". وجمع المؤتمر ممثلين من القطاع الحكومي وقادة الأعمال والمؤسسات المالية والهيئات الصناعية والمستشارين. وأشارت جين جودلاند، رئيس قسم الاستدامة لمجموعة بورصة لندن الى ان التقدم الذي تم إحرازه في السنوات الأخيرة مشجع، حيث تلتزم الحكومات والشركات بتخفيض معدلات الكربون وتعمل على تحقيق أهداف صفرية صافية.

وأكدت جودلاند انه من المشجع والملهم أن نشهد ما تقوم به دولة الإمارات العربية المتحدة بتنفيذ إطار تنظيمي لدعم اهداف الدولة لتحقيق الصافي الصفري لعام 2050. واضافت: " لقد برزت أسواق رأس المال كعامل حاسم في الانتقال إلى اقتصاد مستدام. وتقوم مجموعة بورصة لندن مع حلول المستدامة الواسعة التي تقدمها بدور محوري في جمع رأس المال وتمويل المشاريع المناخية على مستوى العالم من خلال مؤشرات خاصة بالاستدامة وسوق السندات المستدامة وسوق الكربون الطوعي."

وتضمن المؤتمر سلسلة من جلسات الحوار التي تناولت جوانب رئيسية للانتقال إلى الصافي الصفري. أكد جيكو كوروشي، رئيس الاستثمار المستدام في مجموعة بورصة لندن ان هناك العديد من التحديات التي تواجه تحقيق الأهداف الاستدامة لعام 2030. وتحدث كوروشي عن ضرورة اتخاذ إجراءات مناخية بشكل عاجل مشيراً إلى أن المخاطر المادية المرتبطة بتغير المناخ ليست مقتصرة على الدول النامية، بل تؤثر بالفعل على دول مجموعة العشرين، مما يشكل تحدياً اقتصادياً كبيراً.

وناقش المؤتمر تطور أسواق الكربون والفرص التي تتيحها للابتكار. وتحدث كيفن إيواناجا، رئيس الشرق الأوسط وأفريقيا، اير كاربون اكشتاينج، عن النموذج الريادي الذي حققته أبوظبي من خلال إنشاء إطار تنظيمي للائتمانيات الكربونية. واكد الدكتور محمود محي الدين، المبعوث الخاص لبرنامج الأمم المتحدة للتغير المناخي على لمصر والمبعوث الخاص لبرنامج الأمم المتحدة لتمويل أجندة التنمية المستدامة لعام 2030، على ضرورة اتخاذ إجراءات عملية ومتابعة التقدم. وعرض ثلاثة مجالات رئيسية لابد ان يتم التركيز عليها وهي تحديد المشاريع الاستثمارية وإصلاح المؤسسات متعددة الأطراف لدعم القطاع الخاص والاستفادة من التكنولوجيا.

وأشار الدكتور محي الدين إلى أهمية الحلول العملية والتعاون والشفافية والنزاهة واتخاذ القرارات استناداً إلى الأدلة مشدداً على ضرورة إيلاء الأولوية للتأثير على المجتمع وتسريع التحول نحو استخدام مصادر الطاقة المتجددة مع التخلص التدريجي من الوقود. وتحدث الدكتور محي الدين عن اجتماع المؤتمر الأممي للتغير المناخي في الدورة الثامنة والعشرين معرباً امله لاتخاذ إجراءات ملموسة وتعزيز شراكات مع القطاع الخاص والاستثمار في المجالات التي تعنى بالاستدامة.

وتحدثت جينيفر شاماس، رئيسة الاستدامة في بنك آتش اس بي سي التجاري، عن كيفية الاعتماد على خطط واستراتيجيات للعملاء بهدف تحقيق صافي انبعاثات صفري. كما تحدثت سارة بيرزادا عثماني، المديرة التنفيذية ورئيسة التمويل المستدام والأصول والمشاريع في بنك أبوظبي الأول، عن ضرورة الالتزام بالأهداف المتعلقة بالاستدامة والاستفادة من أسواق رأس المال لتحقيق هذه الأهداف. وقالت دلال السني، رئيسة قسم الخدمات المصرفية للاستثمار في بنك برقان، ان المصارف تقوم بالتركيز على العديد من الأهداف الخاصة بقطاعات معينة مثل تكنولوجيا والطاقة الشمسية والرياح والمشاريع النووية ووقود الطيران المستدام وتطوير الهيدروجين الأخضر. وأشارت نازلي أسد اللهبور، مديرة الاستدامة في شركة ماجد الفطيم، إلى الجهود الايجابية التي يقوم بها المستثمرون والحكومات من أجل تحقيق أهداف الانبعاثات صفرية الصافية.

وأكد فيليب ريشارد، المدير التنفيذي للشؤون الدولية في هيئة أبو ظبي للخدمات المالية، على أهمية الأطر التنظيمية والشفافية في التمويل المستدام، بينما تحدثت نادية بوميزيوت، رئيسة قسم الاستدامة وحوكمة المعلومات في شركة زوريخ للتأمين، عن الدور الهام لقطاع التأمين في التحول نحو الاستدامة. وقالت بوميزيوت: "نعمل مع العملاء على خطط الاستدامة وتقييم مخاطر الانتقال لضمان قابلية التأمين على مدار هذه العملية. وتشمل التحديات عدم وجود فرص استثمار مستدامة وعدم اليقين بشأن أداء المشاريع والحاجة إلى معايير أفضل للكشف ".

وأبرز المتحدثون الآخرون التقدم والتحديات والفرص في التمويل المستدام في المنطقة. وناقشت أن كيلز، المدير الإقليمي لمنطقة الخليج في جيرسي فاينانس، زيادة الوعي والتعاون بين الحكومات والشركات الصناعية. وشددت بليندا سكوت، رئيسة الاستدامة في البنك الدولي الخليجي، على ضرورة توافر البيانات وتوسيع نطاق العروض في مجال التمويل المستدام والتعامل مع المستثمرين المؤسسيين.

وتحدث محي الدين كرونفول، رئيس قسم الاستثمار للدخل الثابت في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في فرانكلين تمبلتون، عن التحديات التي تواجه توسع التمويل المستدام نتيجة العرض والطلب المحدودين. وشدد على ضرورة تحقيق توافق أفضل بين دور القطاعين العام والخاص. وأكد كريستيان كونز، رئيس الاستراتيجية والابتكار والمشاريع في مركز دبي المالي الدولي، على دور الابتكار في تسريع اعتماد الممارسات المستدامة.

وأشار نمير خان، المؤسس والرئيس التنفيذي لجمعية الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للتكنولوجيا المالية، إلى الفجوة بين النية والتنفيذ في التحرك المناخي في المنطقة. كما شدد على أهمية تطوير البنية التحتية القوية والأطر لتمكين الشركات من جميع الأحجام لاعتماد إجراءات مستدامة تجاه المناخ. وأكد أندرو لويد، الرئيس التنفيذي والنائب الأول للمدير التنفيذي في شركة حلول النمو الذكية، على التجارب الناجحة التي شهدتها المنطقة في جمع الأموال ومعالجة قضية عدم الأمن الغذائي من خلال إنتاج الطعام محلياً وعالمياً. وناقش سليمان أمين، المدير الإداري في شركة كاتاليست، ضرورة توفير الاستثمارات في المراحل المبكرة والشراكات الاستراتيجية لشركات تكنولوجيا المناخ.

كما أبرز عمر سيف، أخصائي التكنولوجيا والشراكات التكنولوجية في COP28، على أهمية دعم وتعزيز النظم البيئية لتكنولوجيا المناخ خاصة في البلدان النامية. وتحدث ساشا بارنيكس، نائب الرئيس التنفيذي التجاري في ألستوم آميكا، عن مبادرات الابتكار في المنطقة والتي شهدت ايضاً تطوير قطار يعمل بالهيدروجين.

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طارق فليحان

مدير الاتصال المؤسسي العالمي

مجموعة بورصة لندن

Tarek.fleihan@lseg.com