انعقد المؤتمر بالتزامن مع شهر التوعية بمرض السكري واليوم العالمي للسكري

تحت شعار "استشراف مستقبل رعاية السكري"، جمع المؤتمر نخبة من الخبراء واستقطب مشاركين من شتى أرجاء العالم

مؤتمر على مدار يومين شكل منصة مثلى لإقامة حوارات شاملة مع تركيز خاص على أحدث التطورات الموجهة لمعالجة تحديات السكري

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: اختتم مؤتمر مبادلة للرعاية الصحية للسكري اليوم أعماله بنجاح، مسجلاً حضوراً واسعاً من قبل خبراء السكري ومختلف أعضاء المجتمع الطبي، إذ جاء المؤتمر الذي امتد على مدار يومين بتنظيم مشترك من قبل مركز إمبريال كوليدج لندن للسكري ومركز هيلث بلاس للسكري والغدد الصماء، وكلاهما من شركات M42.

وقدم المؤتمر منصة مثلى لإقامة الحوارات الشاملة مع تركيز خاص على أحدث التطورات الراهنة لمعالجة تحديات مرض السكري. وتحت شعار "استشراف مستقبل رعاية السكري"، جمع الحدث نخبة من الخبراء واستقطب مشاركين من شتى أرجاء العالم.

وشارك في المؤتمر نخبة من الشخصيات المرموقة من بينهم سعادة الدكتورة مها تيسير بركات مساعد وزير الخارجية لشؤون الصحة في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، والتي قدمت رؤى قيّمة حول أحدث المستجدات في الإرشادات التوجيهية لمرض السكري. وساهمت الدكتورة سايرة حميد، استشارية الغدد الصماء والسكري في إمبريال كوليدج للرعاية الصحية التابع لهيئة الخدمات الصحية الوطنية ومحاضرة فخرية لدى إمبريال كوليدج لندن في الولايات المتحدة والتي أسهمت في إثراء حوارات المؤتمر بفضل خبراتها الواسعة.

وشهدت منصة المؤتمر كذلك مشاركة الدكتورة فيكتوريا سالم، أخصائية مرض السكري من النوع الأول في مستشفى سانت ماري وعالمة سريرية في الهندسة الحيوية في إمبريال كوليدج لندن، حيث تناولت التطورات الحديثة في مجال البحوث المتعلقة بالعلاج من خلال التكنولوجيا مقارنة بالعلاج البيولوجي، كما قمت شرحاً عن نتائج التجارب الأخيرة لاستخدام مضخات الحلقة المغلقة بالكامل مقارنة بحلول الخلايا الجذعية.

وإضافة لذلك، استضاف المؤتمر كوكبة من الخبراء من مؤسسات رائدة بما في ذلك إمبريال كوليدج لندن، ومركز إمبريال كوليدج لندن للسكري، ومركز هيلث بلاس للسكري والغدد الصماء، ومستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي.

وتمحور الهدف الرئيسي للمؤتمر حول تمكين ممتهني الرعاية الصحية من الأطباء وكوادر التمريض والفنيين والمتخصصين في التثقيف بمرض السكري وأخصائيي التغذية والكوادر الإدارية في القطاع، ورفدهم بأحدث التوصيات القائمة على الدلائل لتشخيص وإدارة مرض السكري والوقاية منه.

وغطت جلسات المؤتمر طيفاً واسعاً من المواضيع الهامة، بدءاً من تطور أجهزة المراقبة المستمرة لسكر الدم، وإدارة السكري من النوع الأول بالخلايا الجذعية أو البنكرياس الاصطناعي، ومرض الكلى السكري من الوقاية إلى العلاج، وغير ذلك. وشهد المؤتمر أيضاً إقامة أربع ورش عمل لتعريف الحضور بمعلومات هامة من خبراء متمرسين في هذا المجال، وذلك حول حالات من عيادة مرض السكري من النوع الأول، وحالات من عيادة مرض السكري من النوع الثاني، وحالات من عيادة السمنة والدهون.

وتطرق إلى هذه المواضيع العديد من الخبراء البارزين، ليس فقط من شبكة مبادلة للرعاية الصحية وأبوظبي، وإنما من إمبريال كوليدج لندن في المملكة المتحدة. وكان الهدف منها تعريف المشاركين بأحدث المستجدات والرؤى في مشهد رعاية السكري المتغير. وعلاوة على ذلك، قدم المؤتمر ورش عمل متخصصة لتعزيز الممارسات القائمة على الدلائل لتحقيق مخرجات علاجية محسنة للمرضى.

ومن جانبه قال البروفيسور أمير سام، رئيس كلية إمبريال كوليدج للطب بالمملكة المتحدة: "على مدى عشر سنوات متتالية، يستضيف مركز إمبريال كوليدج لندن للسكري مؤتمر السكري في أبوظبي، ويشرفني أن أشارك في رئاسة هذا الحدث، الذي كان بمثابة منصة لتبادل الأبحاث المتطورة وتعزيز التعاون بين إمبريال كوليدج لندن و وأضاف: "إن هذا المؤتمر الذي استمر لمدة يومين كان بمثابة شهادة على الالتزام الراسخ لمؤسستنا لتعزيز فهم مرض السكري وعلاجه".

وأضاف: "يعد مؤتمر السكري في أبوظبي حدثًا بارزًا في مجال إدارة مرض السكري. على مر السنين، جمع المؤتمر باستمرار الخبراء والأطباء والباحثين ومتخصصي الرعاية الصحية من جميع أنحاء العالم لتبادل المعرفة والأفكار. وهذا العام لم يكن استثناء. وتضمن المؤتمر نخبة من المتحدثين المتميزين، الذين ساهم كل منهم في النسيج النابض بالحياة لأبحاث ورعاية مرض السكري."

وفي هذا السياق، قال الدكتور محمد الخطيب، رئيس المؤتمر، والمدير الطبي واستشاري الطب الباطني والسكري والغدد الصماء، مركز هيلث بلاس للسكري والغدد الصماء: "كان لي شرف ترأس المؤتمر والمشاركة في فعالياته التي امتدت على مدار يومين، سمعنا خلالها آراء زملائنا في قطاع الرعاية الصحية من شتى أرجاء العالم. ولاشك أن السكري يشكل تهديداً كبيراً في العالم، إلا أن المطمئن في هذا السياق هو البحوث المستمرة بوتيرة يومية لمكافحة المرض وتداعياته".

تجدر الإشارة إلى أن مؤتمر مبادلة للرعاية الصحية للسكري قدم للمشاركين 16 ساعة من التعليم الطبي المستمر والمعتمدة من دائرة الصحة – أبوظبي. وانعقد في فندق روزوود أبوظبي، مرسخاً التزام مبادلة للرعاية الصحية بتعزيز التثقيف الطبي وإثراء معارف قطاع الرعاية الصحية. ومن خلال الجمع بين قدرات اثنتين من مؤسسات الرعاية الصحية الرائدة، تهدف مبادلة للرعاية الصحية إلى دفع عجلة التحسينات في مجال رعاية السكري على مستوى المنطقة، والبناء على النجاح الذي حققته فعاليات ومنتديات السكري السابقة التي نظمها شركاؤها.

#بياناتشركات

-انتهى-

حول مركز إمبريال كوليدج لندن للسكّري

مركز إمبريال كوليدج لندن للسكّري، إحدى شركات M42، هو مركز يجمع عيادات خارجية عالية التطور ومختصٌّ في معالجة السكري والبحوث والتدريب ونشر التوعية في مجال الصحة العامة. وخلال فترة لا تتجاوز العشر سنوات، اكتسب المركز شهرة عالمية بفضل نهجه الشامل في معالجة مرض السكري ومضاعفاته بحيث يحصل المرضى على كافة خدمات الرعاية التي يحتاجونها تحت سقف واحد.

يجمع المركز أكثر من 80 اختصاصياً في السكري والغدد الصماء، وهو يوفر أفضل سبل الرعاية الطبية بدءاً من التشخيص ومروراً بإدارة المرض، وذلك ضمن 11 تخصصاً تشمل الغدد الصماء لدى البالغين والأطفال، معالجة الاضطرابات الاستقلابية والكهرلية، العناية ما قبل جراحات علاج البدانة وما بعدها، الوقاية من أمراض القلب، استشارات التغذية، خدمات التثقيف الصحي لمرضى السكري، طب العيون، طب الكلى، وطب الأقدام.

يشكل المركز الذي تمّ تشييده في أبوظبي جزءًا من المبادرات التي أطلقتها مبادلة للرعاية الصحّية بالشراكة مع مركز إمبريال كوليدج لندن في المملكة المتّحدة في العام 2006، لتلبية الطلب المتزايد على خدمات رعاية مرض السكري في الإمارات. ويقوم المركز حالياً بتشغيل ثلاثة فروع في أبوظبي والعين، مساهماً في التأثير الإيجابي على حياة أكثر من مليون شخص بفضل برامج العناية بالمرضى ومبادرات التوعية بالصحة العامة. وفي عام 2007، أطلق المركز حملة توعية صحية عامة بعنوان "السكري، معرفة، عمل" أصبحت الآن أطول حملة من نوعها تقام في البلاد. وتعمل المبادرة على الترويج لأسلوب حياة صحي ونشط من خلال رزنامة من الفعاليات يشارك فيها جميع أفراد المجتمع، حيث تتضمن الفعاليات الكبيرة مسيرة سنوية تتزامن مع اليوم العالمي للسكري في شهر نوفمبر.

حصل مركز إمبريال كوليدج لندن للسكّري من اللجنة المشتركة الدولية على شهادة برنامج الرعاية الصحية السريرية في مجال إدارة رعاية السكري وفي مجال الرعاية الصحية المتنقلة.

لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.icldc.ae

حول مركز هيلث بلاس للسكري والغدد الصماء

مركز هيلث بلاس للسكري والغدد الصماء هو جزء من شبكة مراكز هيلث بلاس التخصصية، إحدى شركات M42، ونجح بترسيخ مكانته كمركز للتميز في رعاية السكري من خلال منهجية متعددة التخصصات لإدارة مرض السكري وعلاجه. ومع تركيزه على رعاية المرضى، والمخرجات السريرية المثلى، والتثقيف والتدريب، تتمحور فلسفة مركز هيلث بلاس للسكري والغدد الصماء حول أحدث التطورات الطبية، وتقديم أفضل العلاجات المتاحة لأمراض السكري والغدد الصماء بأسلوب عالي الكفاءة وقائم على الدلائل لينعم بها المرضى. وتشتمل تخصصات المركز على أمراض السكري، وأمراض الغدد الصماء، وطب العيون، وأمراض القلب، والطب الباطني، وطب الأرجل، والطب النفسي، والتغذية، والعلاج بالحقن الوريدي الخاص، وغير ذلك. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: https://hplus.ae/diabetes-endocrinology/

حول "M42"

M42 شركة رعاية صحية عالمية، مقرها أبوظبي، قائمة على التقنيات الحديثة؛ وتعمل في صدارة المساهمين في التقدُّم الطبي؛ وتسعى لإحداث تحوُّل في حياة المرضى بحلول سريرية مبتكرة قادرة على حلِّ أصعب التحديات التشخيصية والصحية الحرجة في العالم. وبتسخير الحلول المبتكرة والتقنيات الطبية الفريدة المرتكزة على البيانات، ومنها علم الجينوم والذكاء الاصطناعي، تقوم M42 بإحداث تحوُّل جذري في منظومة الرعاية الصحية التقليدية وتقدم أعلى مستوى من الرعاية الدقيقة والوقائية التي محورها المريض.

لدى M42 أكثر من 20 ألف موظف وأكثر من 450 مرفقًا طبيًا في 27 دولة حول العالم؛ وقد تأسست عام 2022 باندماج جي42 للرعاية الصحية ومبادلة للرعاية الصحية لتصبحM42 شركة رعاية صحية متكاملة، هي الأولى من نوعها، تجمع بين التقنيات الطبية الفريدة المرتكزة على البيانات وأحدث المرافق الطبية لتقديم رعاية عالمية المستوى.