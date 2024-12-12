ضمت قائمة المتحدثين، كل من اللورد ديفيد كاميرون، رئيس الوزراء السابق للمملكة المتحدة، صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن الوليد بن طلال آل سعود، المؤسس والرئيس التنفيذي في شركة "كيه بي دبليو فينتشرز"، بول كيروز، رئيس التكنولوجيا المالية في مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ريتشارد تينغ، الرئيس التنفيذي لـ "باينانس" وجيريمي آلير، الرئيس التنفيذي لشركة "سيركل إنترنت فايننشال"، وغيرهم من كبار المتحدثين.

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: عاد مؤتمر فينتك أبوظبي في نسخته الثامنة المرتقبة لهذا العام، وعزز مكانته ضمن أكبر محافل التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط. واجتذب هذا الحدث البارز ضمن أسبوع أبوظبي المالي مجموعة متميزة ومتنوعة من قادة التكنولوجيا العالميين والمبتكرين والمؤسسات المصرفية والمطورين ورواد الأعمال والمستثمرين، الذين يساهمون في صياغة مستقبل القطاع المالي. وساهم المؤتمر، من خلال تركيزه على قطاعات حيوية مثل المدفوعات والأصول الرقمية والأمن الرقمي والائتمان، في ترسيخ مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً رائداً للابتكار المالي.

وفي معرض تعليقه على مؤتمر فينتك أبوظبي، قال سالم محمد الدرعي، الرئيس التنفيذي لسلطة أبوظبي العالمي (ADGM): "يعكس تنظيم مؤتمر فينتك أبوظبي التزامنا بالابتكار، حيث يجمع الحدث الرائد نخبة الخبراء والرواد والمبتكرين من جميع أنحاء العالم لصياغة مستقبل القطاعين المالي والتكنولوجي. ونسعى إلى توفير منصة تسهل الحوار الهادف لمواصلة الجهود نحو بناء منظومة شاملة ومزدهرة، إلى جانب أطر تنظيمية متقدمة وبيئة عمل ديناميكية ومحفزة. ومن خلال هذه الجهود، ساهمنا في تعزيز التعاون ودفع الابتكار في المجالين المالي والتكنولوجي، بما يرسخ مكانة أبوظبي كمركز رائد للابتكار المالي والتكنولوجيا".

واستضاف مؤتمر فينتك أبوظبي سلسلة من الجلسات الشيّقة والمنتديات رفيعة المستوى، والتي سلّطت الضوء على عدة توجهات بارزة في القطاع من بينها كلمة رئيسية قدمها بول كيروز، رئيس التكنولوجيا المالية في مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي حول "تحقيق النجاح: الإمارات العربية المتحدة مركز عالمي للفينتك"، وجلسة حوار حول "الاستثمار في الذكاء الاصطناعي: كيف يبدو مشهد العالم القادم؟" مع صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن الوليد بن طلال آل سعود، المؤسس والرئيس التنفيذي في شركة "كيه بي دبليو فينتشرز"، تحدث خلالها عن إمكانات الذكاء الاصطناعي باعتباره فئة أصول مبتكرة، وتأثيره على قطاعات حيوية مثل القطاعين المالي والصحي. بدوره قدم اللورد ديفيد كاميرون، رئيس الوزراء السابق للمملكة المتحدة عرضا مسهباً عن تجربة المملكة المتحدة خلال عقد من الزمن في كيفية اتخاذ القرارات المصيرية وتنفيذ السياسات.

ووفرت جلسة "هل انتهى عصر شركات اليونيكورن؟" مساحة للحوار حول صعود شركات اليونيكورن في قطاع التكنولوجيا المالية رغم التحديات التي يشهدها سوق رأس المال الاستثماري، وناقش المتحاورون مدى قدرة المنظومة الشاملة على دعم استمرارية هذا النمو والحاجة لمزيد من التعاون والتكامل في القطاع. وشهدت هذه الجلسة مشاركة ممثلين عن كل من "إف جي لابز" و"فنتشر سوق" و"إيرولكس" و"فاينانشل تكنولوجي بارتنرز". وانعقد جلسة تحت عنوان "بناء نظام بيئي للأصول الرقمية"، بمشاركة مجموعة من الخبراء العالميين مثل سيباستيان دانلوي - كبير مسؤولي الأعمال في مجموعة "يوروكلير"، ونادين شاكر - المدير الإداري ورئيس الأصول الرقمية العالمية في شركة "ديبوزتري تراست أند كليرينغ كوربوريشن"، ودومينيكو نارديلي، أمين الصندوق في البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية وماريان ديمارشي، الرئيس التنفيذي لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في "سويفت".

وشهد "فينتك أبوظبي" مؤتمرات جديدة سلطت الضوء على المشهد المالي والتكنولوجي المتغير، من بينها الدورة الأولى من قمة التمويل الإسلامي التي استكشفت مستقبل التمويل المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ومدى تقاطعه مع التمويل المستدام، إلى جانب استضافة جلسة لقاء حواري حول تقنية السجلات الموزعة للمؤسسات والتي ركزت على الأطر التنظيمية لتقنيات السجلات الموزعة والأصول الرقمية.

وشهد مؤتمر فينتك أبوظبي عودة العديد من الفعاليات الرائدة مثل منتدى أبوظبي للذكاء الاصطناعي ومنتدى بلوكتشين أبوظبي ومنتدى "ريسك 4.0"، والتي ساهمت في إثراء الحوار حول أبرز التحديات والفرص في مجالي التكنولوجيا والتمويل. وخلال مشاركتهم في المنتدى قام كل من ريتشارد تينغ، الرئيس التنفيذي لـ "باينانس" وجيريمي آلير، الرئيس التنفيذي لشركة "سيركل إنترنت فايننشال"، وهي الشركة المصدرة لعملة USDC ثاني عملة مستقرة من حيث القيمة السوقية، بالإعلان عن عقدهم شراكة استراتيجية لتعزيز الحضور الدولي لعملة USDC وتعزيز استخدام عملات الكريبتو. ومن بين المشاركين الرئيسيين في المنتدى، كل من ليلي لوي، رئيس مؤسسة "سولانا"، وكونستانتين ريختر، الرئيس التنفيذي لشركة "بلوك دايمون"، وجوناثان ليفين، المؤسس المشارك والمدير الإستراتيجي لشركة "تشيناليسس"، وريبيكا ريتيج، المدير القانوني ومدير السياسات في "بوليغون لابز" وأنجيلا والكر، الرئيس العالمي للصيرفة وأسواق رأس المال في "شاين لينك لابز".

وباعتباره منصة مفضلة لعقد الشراكات الاستراتيجية، بلغ مجموع مذكرات التفاهم التي تم توقيعها حتى تاريخه أكثر من 30 مذكرة، ويشمل ذلك مذكرتي تفاهم رئيسيتين وقعهما أبوظبي العالمي (ADGM) اليوم مع كل من شركة "بالو ألتو نتوركس" ومع هيئة المساهمات المجتمعية "معاً"

وتضمن مؤتمر فينتك أبوظبي حفل توزيع جوائز التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تحتفي بالتميز والابتكار في قطاع التكنولوجيا المالية، وفعالية "فنتشر بارك" للشركات الناشئة ضمن أسبوع أبوظبي المالي، حيث استعرضت الشركات الناشئة المحلية ابتكاراتها أمام المستثمرين المحتملين.

لقد سلّطت كافة هذه الفعاليات والمؤتمرات الهامة الضوء على التزام مؤتمر فينتك أبوظبي بتعزيز الحوار وإثراء النقاشات لمساعدة المشاركين على تحقيق النجاح ضمن منظومة مالية سريعة التطور.

-انتهى-

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