يقدم المؤتمر منصة لمطوري الألعاب العرب الناشئين والمخضرمين للتحدث عن صناعة الألعاب المحلية ودعمها

الإمارات العربية المتحدة – مؤتمر عربك غيمز قادم مجدداً هذا العام بنسخة هجينة مع مخضرمي الصناعة لدعم مجتمع الألعاب العربي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما في الأعوام السابقة، يهدف المؤتمر لتقديم منصة للجيل القادم من مطوري الألعاب تجمعهم مع الخبراء للاستشارات وفرص النشر والنصائح، بالإضافة إلى تسليط الضوء على إنجازات المجتمع.

تعقد النسخة الهجينة لهذا العام على مدار يومين، فالحدث الفيزيائي سيكون في القاهرة، مصر في 4 نوفمبر، وتتبعه النسخة الافتراضية عبر الإنترنت في اليوم التالي. يستضيف المؤتمر المجاني عدداً كبيراً من الأنشطة التفاعلية، حيث يتيح للزوار التفاعل مع مخضرمي صناعة الألعاب لمراجعة سيرهم الذاتية والإجابة على أسئلتهم والتحدث حول كل ما يخص الألعاب. يوجد أيضاً فقرة استعراض ألعاب عربية من مطورين عرب وحلقات نقاشية من قبل خبراء عرب بصناعة الألعاب مثل:

- زياد الجبلي، المدير التنفيذي والمصمم/المبرمج الرئيسي في Tarfa Games

- أحمد فوزي، مؤسس ومهندس برمجيات في AN Game Studios

- جنى حافظ، مديرة فنية في UP360

حصد مؤتمر عربك غيمز خلال نسخه الماضية على أكل من 10,000 مشاهدة، واُستعرضت أكثر من 60 لعبة محلية، وتحد أكثر من 50 خبير بالصناعة من مختلف الشركات مثل Ubisoft وWB Games وMohawk Games وCapybara Games وInstinct Games وFalafel Games وTamatem Games والمزيد!

يقول فريق التنظيم: "نحن متشوقون للتواصل مع النجوم الصاعدين في مجتمع الألعاب بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا على أرض الواقع هذا العام. مع تخفيف القيود، نعتقد أنه سيكون من الرائع مقابلة مطوري المستقبل في القاهرة، مع الاستمرار بالطبع بالتواصل مع كل من في المنطقة عبر الإنترنت. نحن واثقين جداً بصناعة الألعاب المحلية، ونتطلع إلى دعمها ولنكون جزءاً منها. في السنين الأخيرة شهدنا زيادة كبير في دعم الصناعة في كل أنحاء المنطقة، مما يؤكد لنا أنّ مستقبل صناعة الألعاب المحلية مشرق للغاية".

يمكن للزوار التسجيل والوصول مجاناً لمؤتمر عربك غيمز 2022 في الرابع والخامس من نوفمبر عبر موقع Arabic.Games.

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عن مؤتمر عربك غيمز:

مؤتمر عربك غيمز (Arab Games Conference) هو أول مبادرة من نوعها من مبتكرين عرب لتقديم تجارب تفاعلية ودعم قطاع تطوير الألعاب في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر توفير وصول مجاني للموارد التعليمية والنصائح المهنية، وفرص النشر وتوفير الوظائف والمزيد.