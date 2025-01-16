استقطب الحدث في نسخته الأولى نحو 200 مشارك تعرفوا على أحدث ابتكارات الرعاية الصحية للأمهات في دولة الإمارات وخارجها

مثّل المؤتمر محطة حيوية نحو تعزيز هذا المجال في دولة الإمارات والعالم

تناول المؤتمر ابتكارات وتقنيات رعاية التوليد ومنهجيات إدارة حالات الحمل عالية الخطورة ودور البحوث والممارسات القائمة على البيانات في تعزيز صحة الأمهات

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: نظم مستشفى دانة الإمارات للنساء والأطفال، جزء من مجموعة M42، مؤخراً النسخة الأولى من مؤتمر طب التوليد في أبوظبي. واستقطب الحدث الذي انعقد يوم 10 يناير نحو 200 مشارك تعرفوا خلال فعالياته على أحدث ابتكارات الرعاية الصحية للأمهات في دولة الإمارات وخارجها. وتحت شعار "الابتكارات الرائدة واستشراف مستقبل صحة الأم"، قدم المؤتمر منصة جامعة للجمهور العام وممتهني الرعاية الطبية والباحثين والمبتكرين في الرعاية الصحية، لتعزيز التعاون وتبادل المعارف والمعلومات واستشراف مستقبل طب التوليد.

ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية، تفقد أكثر من 295 ألف امرأة حياتها سنوياً حول العالم بسبب مضاعفات الحمل، في حين يمكن تجنب نسبة كبيرة من هذه الوفيات باستخدام التقنيات المتطورة وتطبيق بروتوكولات الرعاية المناسبة. وتماشياً مع رسالة M42 لتحسين معايير الرعاية الصحية العالمية، ألقى هذا المؤتمر الضوء على التطورات الثورية في رعاية التوليد، مثل الفحوصات الجينية لحالات الحمل عالية المخاطر. وشارك نخبة من الخبراء ورواد الفكر في هذا المجال معلومات قيّمة، مع إقامة حوارات بنّاءة حول موضوعات مرتبطة بالصحة النفسية قبيل الولادة، والتدخل القلبي الجنيني في حالات الحمل المعقدة بسبب سكري الحمل وغيره. وحظي المشاركون بفرصة حضور محاضرات ملهمة، وجلسات حوارية تفاعلية، وورش عمل متخصصة ومصممة لحفز علاقات التعاون والتواصل بين ممتهني الرعاية الصحية. وتعتبر الرعاية الصحية للأمهات محط تركيز رئيسي في قطاع الرعاية الصحية عموماً، ويتبوأ مستشفى دانة الإمارات للنساء والأطفال مكانة رائدة في هذا المجال الطبي الحيوي.

وترأس المؤتمر كلٌّ من الدكتورة سمية زاهر الرئيس التنفيذي لمستشفى دانة الامارات للنساء والأطفال واستشاري أمراض النساء والولادة، والدكتورة ربيعة زاهد استشاري أمراض النساء والولادة في المستشفى. وقالت الدكتورة سمية: "يلتزم مستشفى دانة الإمارات للنساء والأطفال بإرساء معايير جديدة في الرعاية الصحية للأمهات على مستوى دولة الإمارات والعالم. وباعتبارنا المستشفى الخاص الوحيد في المنطقة المزود بوحدة لطب الجنين ووحدة للرعاية المركزة لحديثي الولادة من المستوى الثالث، نفخر بمكانتنا كمركز مرجعي رئيسي لحالات الحمل عالية الخطورة. وتجمع منهجيتنا بين الخبرات الطبية المتفوقة والرعاية العطوفة، ضماناً لتحقيق أفضل النتائج للأمهات وأطفالهن. ومن خلال تعزيز علاقات التعاون مع نخبة من ألمع العقول في طب التوليد، نستهدف دفع عجلة التقدم في صحة الأم والطفل في جميع أنحاء العالم".

وأضافت: "جسد هذا المؤتمر أكثر من مجرد فعالية، إذ مثل دعوة عامة لحشد جهود المجتمع الطبي لتبني أرقى الابتكارات، ومشاركة أرفع الخبرات، والعمل معاً على الارتقاء بمعايير رعاية الأمهات وحديثي الولادة. ومن خلال تزويد ممتهني الرعاية بأرقى المعارف، نسعى لاستشراف مستقبل أكثر أماناً وصحة للأمهات ومواليدهن".

وانعقد المؤتمر في فندق سوفيتيل أبوظبي كورنيش وقدم 7 ساعات من التعليم الطبي المستمر المعتمدة من دائرة الصحة – أبوظبي، ومنح الحضور معلومات قيمة وفرصاً للتطور المهني.

مستشفى دانة الإمارات

يعتبر مستشفى دانة الإمارات، جزء من مجموعة M42، مستشفى متخصص وعالمي المستوى للنساء والأطفال. ويقع في إمارة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

مستشفى دانة الإمارات حائز على اعتماد دائرة الصحة أبوظبي كمركز للبحوث السريرية، وتبلغ مساحته 58,000 متر مربع ويمتد على خمسة طوابق، بسعة 225 سريرًا. ويقدم مجموعة شاملة من الخدمات الطبية للمرضى النزلاء ومرضى العيادات الخارجية من بينها طب حديثي الولادة والأطفال، والجراحة، وأمراض النساء والولادة، والطب الباطني، وتشخيص الأمراض النسائية وتصوير الثدي وغيرها. وجميع هذه الخدمات مجهزة بأحدث التقنيات بإشراف فريق طبي على درجة عالية من الكفاءة لتقديم رعاية لا مثيل لها للمريض والأسرة.

يتمتع فريقنا الطبي بمؤهلات ومهارات عالية وطيف شامل من التخصصات الدقيقة، ويتألف من جنسيات عديدة. ويتعاون فريق الأطباء الاستشاريين وأخصائيي الرعاية الأولية الذين يتجاوز عددهم 130 طبيباً لتلبية كافة احتياجات النساء والأطفال في مكانٍ واحد وبمعايير عالمية.

حول "M42"

M42 شركة عالمية رائدة في مجال الصحة، هي الأولى من نوعها، تسعى نحو مستقبل مستدام للصحة باستخدام أحدث التقنيات، ومقرها في أبوظبي. وهي تقوم بإحداث تحوُّل في حياة الناس بتقديم حلول مبتكرة لأصعب التحديات التشخيصية والصحية في العالم. وبتسخير التقنيات الطبية الفريدة المرتكزة على البيانات، ومنها علم الجينوم والذكاء الاصطناعي، تقدِّم M42 أعلى مستوى من الحلول الصحية المخصَّصة الدقيقة والوقائية لإحداث نقلة نوعية مؤثرة في مشهد الصحة في العالم.

لدى M42 أكثر من 20 ألف موظف وأكثر من 450 مرفقًا طبيًا في 26 دولة؛ وقد تأسست عام 2022 بعد اندماج جي42 للرعاية الصحية ومبادلة للرعاية الصحية لتصبحM42 شركة تجمع بين التقنيات الصحية الرائدة وأحدث مرافق الرعاية الصحية لتقديم أفضل مستوى عالمي من الحلول والخدمات والرعاية الصحية.

ومن ضمن المرافق الصحية لمجموعة M42: ديافيرم، وكليفلاند كلينك أبوظبي، ومركز إمبريال كوليدج لندن للسكري، ومستشفى مورفيلدز للعيون أبوظبي، وغيرها.

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