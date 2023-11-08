الدوحة: تقيم جامعة جورجتاون في قطر يومي 12 و13 نوفمبر مؤتمرًا فريدًا بعنوان "استدامة الواحة: تصور مستقبل الأمن المائي في الخليج" لتسليط الضوء على قضية الأمن المائي الملحة التي قلما تتناولها المؤتمرات والندوات بالنقاش والدراسة، وإبراز أبعادها المختلفة من منظور التنمية البشرية والاستدامة البيئية.

يهدف المؤتمر المقام بالتعاون مع "معهد مشاعات الأرض" التابع لجامعة جورجتاون في واشنطن العاصمة إلى مناقشة الحلول الكفيلة بالتغلّب على تحديات نقص المياه وتغير المناخ المتفاقمة في منطقة الخليج.

يشارك في مناقشات المؤتمر نخبة من الخبراء والباحثين وصانعي السياسات ورؤساء الشركات والمنظمات والجهات المعنية الذين يحددون نقاط التلاقي بين مجالات العلوم والتكنولوجيا والسياسة والشؤون الدولية لتقديم تحليلات متوازنة تقوم على أساس بيانات وحقائق ومعلومات تاريخية مؤكدة ويخرجون بتوصيات قابلة للتنفيذ لضمان المستقبل المائي في المنطقة رغم التحديات الثقافية والسياسية والبيئية القائمة.

يلقي الكلمة الافتتاحية للمؤتمر المؤلف والصحفي والمفكر العالمي المرموق مالكولم غلادويل، الذي أدرجته مجلة "تايم" ضمن قائمتها لأهم 100 شخصية مؤثرة ووصفته مجلة "فورين بولسي" بأنه واحد من أفضل المفكرين العالميين، وهو مؤلف خمسة من أكثر الكتب مبيعًا وفقًا لتصنيف جريدة نيويورك تايمز، منها "نقطة التحول The Tipping Point"، وطرفة عين Blink، والمتميزون Outliers، والتحدث مع الغرباء Talking to Strangers، وهو أيضًا المؤسس المشارك لشركة "بوشكن إندستريز"، التي تنتج البودكاست باسم Revisionist History الحائز على عدة جوائز.

تمثل كلمة غلادويل نقطة الانطلاق لبرنامجٍ زاخرٍ يضم حلقات نقاشية وورشات عمل تفاعلية وجلسات فرعية تغطي خمسة مجالات في إطار السياقات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية الفريدة للمنطقة.

وعلّقت الدكتورة رها حكيم داور، المشاركة في تنظيم المؤتمر، وهي أيضا تشغل منصب مستشار أول لعميد جامعة جورجتاون في قطر وعميد معهد مشاعات الأرض، بقولها: "يدرس المؤتمر الحلول التي تحاول المزج بين الماضي والمستقبل في منطقة تشهد مرحلة فارقة، وأصبحت فيها المياه موردًا نادرًا وتواجه مساعي توفيرها والحصول عليها تحديات متزايدة. ونحن نسعى إلى الاستناد على وجهات نظر عالمية سليمة تساعد في تشكيل رؤية مبتكرة وشاملة لمستقبل آمن للمياه".

تركز النقاشات رفيعة المستوى على قضية الأمن المائي والاستقرار في منطقة الخليج، وتأثيره على توفر الغذاء، ويتحدث المتحدثون الدوليون والإقليميون عن آرائهم ووجهات نظرهم في هذا المضمار، منهم سعادة السيد عبد الرحمن العرياني، وزير المياه والبيئة السابق في الجمهورية اليمنية، ويعمل حاليًا في مركز إرثنا. والدكتور محمد حسين عمادي، وهو سفير سابق والممثل الدائم لإيران في برامج الأمم المتحدة للأغذية.

وستسلط الحوارات والنقاشات التفاعلية الضوء على أهمية الثقافة والتراث كعاملين محفزين للتغيير، ومنها حوار سيُقام في اليوم الأول برئاسة الشيخة نوف مبارك بن سيف آل ثاني المديرة بهيئة متاحف قطر حول إدارة المياه والتراث الثقافي، فضلًا عن كلمة ملهمة وعروض طلابية في اليوم الثاني. وستدرس الجلسات والنقاشات الفرعية الجيل القادم من الأبحاث المتطورة وأفضل الممارسات في مجال الأمن المائي مثل دور البيانات في هذا المجال، والموارد المائية غير التقليدية، والتمويل المبتكر.

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