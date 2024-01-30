دبي، الإمارات العربية المتحدة – أعلن معهد صناديق الثروة السيادية عن عقد مؤتمر المكاتب والشركات العائلية - دبي 2024 (فورت دبي) في الثاني من فبراير المقبل في متحف المستقبل بدبي. ويأتي هذا الحدث البارز، والذي تشارك في تنظيمه شركة باتيل العائلية بجيلها الثالث من الولايات المتحدة، تحت شعار ملهم "وفرة من أجل المستقبل" حيث يمثل هذا المؤتمر ملتقىً محورياً للثروات العالمية ورواد الابتكار من حول العالم، وهذا ما يتماشى بشكل مثالي مع رؤية دبي المستقبلية.

وأكد لاكشمي نارايانان، رئيس مجلس إدارة معهد صناديق الثروة السيادية، على الدور المحوري لهذا المؤتمر في إدارة الثروة وتحقيق التقدم العالمي قائلاً: "يعدّ هذا المؤتمر إنجازاً استثنائياً، إذ يدشن حقبةً جديدةً من الازدهار والتقدم العالمي. إن ما حققته دبي من دمج بين الابتكار والتنوع الثقافي في رؤيتها المستقبلية، إلى جانب التزامها بالاستثمار الأخلاقي، يمثل حافزاً لإجراء مناقشات بناءة تتجاوز العقبات التقليدية والحدود المعهودة".

وتبدأ فعاليات مؤتمر فورت دبي 2024 بحفل رسمي على متن يخت في ميناء دبي في الأول من فبراير، حيث يمثل هذا الحفل فرصةً ذهبيّةً للتعارف بين رموز النخبة المالية في العالم. وسيخصص اليوم التالي لعقد المؤتمر في متحف المستقبل. وسيشهد المؤتمر مناقشات متخصصة وتقديم رؤىً حول المواضيع المحورية التي تشكل مستقبل الثروة والاستثمار. وفي مساء ذلك اليوم، سيدعى الحضور إلى حفل عشاء في نفس القاعة، مما سيتيح لجميع الحضور تجربةً لا تنسى. ومن المقرر أن يجمع المؤتمر نخبة من 400 شخص تشمل كبار الشخصيات يمثلون أكثر من 44 دولة.

ويأتي حفل العشاء كاحتفاءً بمجريات المؤتمر وما دار به من نقاشات بناءة، تعزز الروابط العالمية وترسّخ الالتزامات برسم مسار توليد الثروة والحفاظ عليها والارتقاء بها. كما سيشهد المؤتمر حضور أكثر من 100 مكتب وشركة عائلية من كافة أنحاء العالم، إلى جانب أمناء صناديق الثروة السيادية وصناديق التقاعد العامة والصناديق الحكومية والخبراء في مجال المكاتب والشركات العالمية والأكاديميين والمؤسسات الإعلامية، بالإضافة لصناع القرار الاستثماري وكبار الشخصيات وممثلين عن العائلات الملكية والوزراء ورؤساء الدول وصنّاع السياسات، حيث يجتمعون تحت سقف واد لمشاركة رؤاهم نحو تحقيق مستقبل رقمي شامل.

وتضم قائمة كبار الضيوف شخصيات بارزة، من بينها الرئيس التنفيذي لمركز الابتكار في مركز دبي المالي العالمي السيد محمد البلوشي، والملحن الفائز بجائزة الأوسكار لمرتين السيد أ. ر. رحمن، ورئيس وزراء بيرمودا السيد إدوارد ديفيد بيرت، ورئيس وزراء ولاية ماهاراشترا السيد إكناث شيندي، ووزير التعليم العالي والعلوم والتكنولوجيا في جنوب أفريقيا الدكتور بليد نزيماندي، وقداسة الزعيم الروحي براهمافيهاري سوامي، وسعادة مروان جاسم السركال، وصاحب السمو الملكي الأمير إبراهيم سانيانغ من دولة غامبيا، وسعادة سفير سريلانكا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة السيد أودايا إنداراتنا، وغيرهم من الضيوف البارزين.

وفي هذا الصدد، أشار إدوارد لونغهيرست-بيرس، الرئيس التنفيذي لمعهد صناديق الثروة السيادية، إلى أن اختيار دبي لاستضافة هذا المؤتمر كان قراراً استراتيجياً صائباً، نظراً لمكانتها العالمية وموقعها الاستراتيجي وطابعها الابتكاري الذي تتحلى به. حيث يتماشى هذا القرار مع شعار المؤتمر "وفرة من أجل المستقبل"، مما يعكس طموح دولة الإمارات لإحداث أثر عالمي كبير".

وبالإضافة إلى المناقشات الاستثمارية التقليدية، ستشمل فعاليات المؤتمر الذي يستمر ليومين جلسات حوارية وعرضاً إبداعياً للشركات وفرصاً للتعارف بين الحضور، إلى جانب حفل عشاء فخم. ويتوافق هذا المؤتمر مع بداية العام الجديد، ما يمهد الطريق للاجتماعات المقبلة التي ستنعقد في المملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية، وبالتالي تعزيز الجهود التعاونية في سبيل تغير ملامح المشهد المالي العالمي.

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