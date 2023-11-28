دبي، تشرع الحكومات في جميع أنحاء العالم في رحلة تحويلية لمواءمة عملياتها مع معايير تميز الخدمات التي وضعها القطاع الخاص، ومن خلال الاستخدام الاستراتيجي للتقنيات والابتكارات المتطورة؛ تعمل الحكومات على كسر العزلة، وتعزيز التعاون، والارتقاء بالمخرجات المجتمعية والمتعلقة بنوعية الحياة.

وفي إطار السعي لتحقيق الخطة المئوية لدولة الإمارات العربية المتحدة 2071، تقف حكومة الإمارات العربية المتحدة في طليعة هذا التحول النموذجي؛ لإعداد شعب جاهز للمستقبل ومجتمع متناغم. تشكل التقنيات الرقمية حجر الأساس لهذا المسعى الطموح؛ مما يضع دولة الإمارات العربية المتحدة كدولة رائدة عالميًا في مجال التقنيات الناشئة الرائدة في القطاعين العام والخاص. وقد أدى هذا الالتزام إلى ظهور نظم عمل حكومية مرنة وتعاونية تستفيد من التكنولوجيا لدفع الابتكار على نطاق واسع.

سنكتشف في مؤتمر القطاع العام لآي دي سي لعام 2023، الذي سيقام في فندق جراند حياة دبي في 13 ديسمبر، كل هذه التطورات وأكثر. وسيقوم خبراء القطاع وصناع القرار من جميع أنحاء القطاع العام في دولة الإمارات العربية المتحدة بدراسة عوامل النجاح على المدى الطويل لتمكين المبادرات التحويلية المدعومة بمنظومة من الشركاء والبيانات والخبرات.

يقام هذا الحدث الرائد تحت شعار "نشأة منظومة عمل حكومية جديد"، وسيكون بمثابة منصة لقادة الفكر المحترمين لمناقشة اتجاهات الحكومة الرقمية الناشئة وعرض الابتكارات التي ستحدد مستقبل عمليات القطاع العام وخدمات المواطنين. سيلقي سعادة محمد حسن، المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء والبيانات الوطنية في المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء في دولة الإمارات العربية المتحدة، الكلمة الافتتاحية حيث يقدم نظرة عامة شاملة عن أحدث الاتجاهات والمبادرات التي تشكل نهج حكومة الإمارات العربية المتحدة.

وقال سعادة أحمد خليفة القبيسي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي: " أدركت دولة الإمارات منذ زمن بعيد أهمية الابتكار بوصفه محركاً للمستقبل، وهذا ما دفعها إلى تفعيل دور التكنولوجيا المتطورة في الجهات الحكومية، لتعزز بذلك مكانتها كدولة رائدة عالميًا في مجال تبني التقنيات الناشئة على مستوى القطاعين العام والخاص. وتماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة، أجرت غرفة أبوظبي عملية تحول رقمي شاملة لتصبح جميع خدماتنا رقمية بنسبة 100٪. هذا التحول أتاح للأطراف المعنية إمكانية الوصول السلس إلى خدماتنا عبر منصة "تم". كما أطلقنا مؤخراً الخدمة التكنولوجية المتطورة لمجتمع الأعمال "Chamber GPT"، وهي عبارة عن دردشة تجارية مدعومة بالذكاء الاصطناعي تعالج الاستفسارات والأسئلة بشكل فوري. ويهدف هذا التحول إلى إحداث ثورة في كيفية تزويد الأعضاء ورواد الأعمال والشركات على مستوى العالم بالمعلومات الاقتصادية والتجارية، وذلك بما يتماشى مع مستهدفات مئوية 2071. يمكننا معاً تمهيد الطريق لدولة الإمارات العربية المتحدة لتكون جاهزة للمستقبل، وتعزيز جهودنا بما يتواءم مع مستهدفات الرؤى والاستراتيجيات الحكومية طويلة المدى".

على عكس سلاسل القيمة التقليدية، تزدهر المنظومة الحكومية المعاصرة على مبادئ البيانات المشتركة والرؤى والتطبيقات والعمليات والخبرة. سيتطرق مؤتمر القطاع العام لآي دي سي 2023 إلى التحديات التي يفرضها التطور التكنولوجي السريع في الرحلة نحو بناء منظومة تغذي اقتصاد الخدمات المشتركة، وتقدم مخططًا لدفع كيانات القطاع العام إلى عصر الشراكات التعاونية وتبادل البيانات والخبرات الغنية.

يقول رانجيت راجان، نائب رئيس الأبحاث في آي دي سي لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا: "سيوفر مؤتمر القطاع العام لآي دي سي 2023 منصة محورية لاستكشاف الإمكانات التحويلية للتكنولوجيا في معالجة التحديات المجتمعية المستمرة في عصرنا. وسأؤكد كلمتي الرئيسية ’تسخير الرقمية من أجل القيمة الاجتماعية: التأثير والنطاق والثقة' على حاجة الحكومات إلى تبني الابتكار التكنولوجي والاستفادة من أحدث التطورات في الذكاء الاصطناعي ليس فقط لتحقيق أهداف الاستدامة الوطنية والعالمية؛ بل أيضًا لتعزيز تطوير المؤسسات الذكية القائمة على البيانات. وتتطلب هذه الرحلة التزامًا ثابتًا بالأمن والثقة الرقمية. معًا، دعونا نرسم مسارًا نحو مستقبل أكثر اتصالاً واستدامة وشمولاً."

يعد مؤتمر القطاع العام لآي دي سي 2023 في دبي بأن يكون حدثًا رائدًا؛ حيث يوفر فرصة لا مثيل لها لأصحاب المصلحة الرئيسيين للمشاركة في مناقشات ديناميكية وتبادل الأفكار وتشكيل مستقبل الحكومة الرقمية.

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الشركاء الكرام في مؤتمر آي دي سي للقطاع العام 2023: ترند مايكرو ورد هات كشركاء بلاتينيين؛ كوفاكس كشريك ذهبي، ومجلس الأمن السيبراني الإماراتي وغرفة أبوظبي وشرطة أبوظبي ومركز دبي للأمن الإلكتروني ودائرة التخطيط والمساحة لحكومة الشارقة ومركز الشارقة للأمن السيبراني ومجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار وجمارك دبي كشركاء داعمين.

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عن آي دي سي

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آي دي سي في الشرق الأوسط وتركيا وافريقيا

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