تنطلق 31 مايو الجاري اعمال النسخة السابعة من مؤتمر العصر الجديد للصيرفة؛ تحت رعاية سعادة طاهر بن سالم العمري الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني. بمشاركة كبار المسؤولين التنفيذيين في القطاع المصرفي وقطاعات التمويل والاستثمار والتأمين.

ويحظى المؤتمر برعاية من جمعية المصارف العُمانية ، وبشراكة رئيسية مع شركتي (جي بي ام) وسيسكو، وبشراكة استراتيجية من بنك نزوى، وصحار الدولي شريك التحول الرقمي، والبنك الأهلي والأهلي الإسلامي هما شركاء التعاون، وشركة تأجير للتمويل كشريك مالي، وعمان داتا بارك شريك الخدمات السحابية، أما شركة ITS فهي الشريك التكنولوجي للحدث، والوطنية للتأمين على الحياة والعام شريك التأمين، وبدعم من صندوق المتحدة لأسواق الخليج والمتحدة للأوراق المالية، واوبار كابيتال، (ESG Integrate)، و(UMS Digital) شركاء الدعم الرقمي.

ويستعرض المؤتمر تطورات النظام الاقتصادي المالي في ظل هذا العصر الرقمي وكيف يمكن للبنوك أن تكون جاهزة للمستقبل من خلال اعتماد استراتيجيات جديدة وابتكار منتجات وخدمات والوصول إلى العملاء عبر المنصات الرقمية، مع العمل على مكافحة المخاطر السيبرانية. سيكون المؤتمر بمثابة منصة تفاعلية لعرض نماذج الأعمال الجديدة التي تجعل البنوك ملائمة لعملاء الجيل القادم، وتمكنهم من ابتكار مسارات نمو جديدة وتعزيز مستوى الكفاءة في التشغيل والأداء.

وسيشمل المؤتمر على عدداً من العروض التقديمية والجلسات الحوارية التي يشارك فيها عدد من خبراء الصناعة من سلطنة عمان وبقية دول مجلس التعاون الخليجي والأسواق الدولية. تغطي الجلسات الحوارية عدداً من الموضوعات المهمة كالتحول الرقمي، والتكنولوجيا المالية، والذكاء الاصطناعي، والأتمتة الذكية، والمدفوعات الرقمية، والتمويل الأخضر، والخدمات المصرفية الأساسية، نظام التشفير البيئي، والأمن السيبراني، وتجربة العملاء الرقمية، والشمول المالي، والجيل الخامس والخدمات السحابية.

يشارك في المؤتمر خبراء ومسؤوليين مصرفيين ومتخصصين في التكنولوجيا المالية وخبراء التمويل والاستثمار وخبراء التأمين والاستشاريين. وسيقام على هامش المؤتمر حفل توزيع جوائز عمان للصيرفة والتمويل والتي سيتم خلالها تكريم قادة الصناعة والمؤسسات والمنتجات / الحلول الرئيسية في مجال الخدمات المالية الحديثة في السلطنة. يتضمن المؤتمر أيضًا ورشة عمل حول موضوع "اعتماد الحوكمة البيئة

والاجتماعية في قطاع الخدمات المصرفية والمالية والتأمين. يقدم ورشة العمل عماد الفاضل، المؤسس والشريك الإداري، ESG Integrate، الإمارات العربية المتحدة.

يأتي المؤتمر بتنظيم من (UMS Events). وللمزيد من المعلومات حول مؤتمر العصر الجديد للصيرفة2022، يمكنكم التواصل مع شيخ أحمد على هاتف رقم 98049369 968+ أو إرسال بريد الكتروني إلى shaikh.ahmed@umsoman.com

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