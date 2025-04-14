الشارقة، تنطلق صباح غدٍ (الثلاثاء) فعاليات الدورة الافتتاحية من "مؤتمر الشارقة لأمناء مكتبات المدارس"، الذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب بالتعاون مع جمعية المكتبات الأمريكية، ويستمر حتى 16 أبريل في مركز إكسبو الشارقة، بمشاركة واسعة من خبراء دوليين في قطاع المكتبات المدرسية، وأمناء مكتبات، ومعلمين، ومشرفين تربويين من الإمارات والعالم.

ويهدف المؤتمر إلى بناء منصة مهنية متخصصة لأمناء مكتبات المدارس، تتيح لهم فرصاً فريدة لتبادل الخبرات، والتعرف على أفضل الممارسات في إدارة وتطوير المكتبات المدرسية، إلى جانب تعزيز مهاراتهم العملية في التعامل مع التحديات التعليمية المعاصرة.

شراكات تعزز بيئة تعليمية متطورة

ويفتتح المؤتمر بكلمة رئيسية تلقيها بيكي كالزادا، رئيسة جمعية المكتبات الأمريكية لأمناء مكتبات المدارس، ومنسقة خدمات المكتبات في منطقة مدارس ليندر بولاية تكساس، حيث تسلط الضوء على دور المكتبات في دعم بيئة التعلم وبناء الشراكات التربوية داخل المدارس.

ويتضمن البرنامج سلسلة من الورش والجلسات التخصصية، منها ورشة للدكتورة مارغريت ميرغا، الباحثة والكاتبة الأسترالية، حول أهمية "القراءة من أجل المتعة" وكيف تسهم في ترسيخ ثقافة القراءة داخل المدرسة، إلى جانب ورشة للدكتورة إليزابيث بيرنز، الأستاذة بجامعة أولد دومينيون الأمريكية، حول أدوات واستراتيجيات تقييم تعلم الطلاب في القراءة.

كما يناقش المؤتمر تجارب عملية في تحويل المكتبات إلى مراكز جذب تعليمي، مثل تجربة مدرسة صنكريست الابتدائية، إلى جانب جلسة مخصصة لابتكار طرق تحفيزية لتشجيع "القراء المترددين" على حب الكتاب، تقدمها الدكتورة فوزية جيلاني ويليامز من معهد قصص العيد.

التكنولوجيا والتفاعل مع الأسرة والبيئة المحلية

ويشهد اليوم الثاني جلسات تناقش استخدام التقنيات الحديثة مثل الواقع الافتراضي، وتطبيقات القراءة الصوتية والذكاء الاصطناعي، في تعزيز الإقبال على القراءة. كما يطرح المؤتمر موضوع الشراكة مع أولياء الأمور عبر جلسة للدكتورة شيريتي بينينجتون حول استراتيجيات بناء التواصل الفاعل مع الأسر لدعم تعلم الأطفال.

ويقدم المؤتمر جلسات حوارية يشارك فيها أمناء مكتبات من مدارس إماراتية، تسلط الضوء على تجاربهم في تعزيز ثقافة القراءة داخل مدارسهم، بالإضافة إلى جلسة ختامية بعنوان "التمكين عبر الجمعيات المهنية"" لبيكي كالزادا.

"مقهى المعرفة": نقاشات مباشرة مع الخبراء

ويخصِّص المؤتمر مساحة تفاعلية تحت مسمى "مقهى المعرفة"، تتيح للمشاركين فرصة التفاعل المباشر مع الخبراء والمتحدثين، وطرح الأسئلة حول مختلف المواضيع المتعلقة بإدارة المكتبات، من القراءة للمتعة إلى التقنيات الحديثة، والتعاون مع المعلمين، وتحفيز الطلاب.

ويختتم المؤتمر فعالياته بتوزيع الشهادات على المشاركين، تأكيداً على التزام الشارقة ببناء قدرات العاملين في الحقل المعرفي وتعزيز البنية التحتية التعليمية والثقافية في المدارس.

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