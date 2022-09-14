بدعم من: اتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية ومشاركة الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان

دبي-الإمارات العربية المتحدة : أفتتح اليوم الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية، مؤتمر الألعاب والرياضات الإلكترونية ، الحدث الأول من نوعه في الشرق الأوسط الذي يركز على الأعمال في هذا القطاع، ويقام المؤتمر على مدار يومين بدعم من اتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية وتنظيم " Verve-management " شركة الفعاليات الرائدة.

وخلال كلمته ﺍﻻﻓﺘﺘﺎﺣﻴﺔ للمؤتمر، أكد الشيخ سلطان بن خليفة آل نهيان على أن اتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية يعمل على دعم نمو هذا القطاع من خلال تعزيز الابتكار في المحتوى المرتبط بالألعاب. وقال : "أتطلع لدفع عجلة نمو وتعزيز ازدهار صناعة الرياضات الإلكترونية التي توفر فرصاً واعدة".

وتشهد الرياضة الإلكترونية نمواً ملحوظاً عالمياً بنسبة 25 في المائة على أساس سنوي كما تصل قيمة الجوائز السنوية للمشاركين إلى 30 مليون دولار سنوياً، منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أسرع ديموغرافية للألعاب نموًا في العالم، حيث يمثل قطاع الرياضات الإلكترونية في الشرق الأوسط حالياً نسبة 3.2٪ من عائدات الألعاب العالمية وهي المنطقة الأسرع نموًا مع زيادة الإيرادات +14.5٪ على أساس سنوي، مع تصنيف المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في المراكز الخمسة الأولى في جميع أنحاء العالم، كما تقدر قيمة صناعة الألعاب الإلكترونية في الشرق الأوسط بأكثر من مليار دولار سنويًا، من المتوقع أن تبلغ هذه الصناعة عالمياً قيمة 257 مليار دولار بحلول عام 2025.

وركزت العروض التقديمية للمتحدثين في المؤتمر من الرواد في هذا القطاع على عدد من أهم المواضيع المتعلقة بصناعة الألعاب الإلكترونية، ومنها : دور الثورة الرقمية في صناعة الألعاب الإلكترونية، تحقيق النمو لهذه الصناعة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتصل إلى مليار دولار، تطوير ألعاب إلكترونية عالية الجودة تتوافق مع مختلف الأجهزة الذكية، صناعة ومستقبل الألعاب الإلكترونية على المستوي العالمي، تطوير

الألعاب في السحابة الإلكترونية، دور القنوات الإلكترونية وبنا العلامات التجارية، وغيرها من أهم المواضيع في هذا المجال.

وقد شملت فعاليات اليوم الأول للمؤتمر الأول من نوعه في الشرق الأوسط، توقيع مذكرة تفاهم بين اتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية وشركة Verve-management "، بحضورالشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان رئيس الاتحاد، تهدف إلى تنظيم العديد من الفعاليات المحلية الرائدة في هذا المجال.

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للمزيد من المعلومات حول مؤتمر الرياضات الإلكترونية 2022، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: https://esportsgamingsummit.com/

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دعاء محمد

management.com-doaa@verve